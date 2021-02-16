إدانة مشهور عماني بتهمة إهانة العملة الوطنية (فيديو)

أدانت محكمة ابتدائية بمحافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان مواطنا بتهمة الإتيان بفعل مخل بالحياء وازدراء العملة الوطنية عبر مقطع فيديو.

ووفق ما أورده الادعاء العام عبر حسابه في موقع ”تويتر“، فإن ”المتهم الذي يدعى هلال بن عبدالرحمن بن عبدالله ظهر في مقطع فيديو متداول انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرقص وعلى وجهه مستحضر عشبي، ويضع حول عنقه فئات مختلفة من العملة الوطنية على هيئة قلادة“.

وعاقبت المحكمة المتهم بالتشهير باسمه والسجن شهرين وغرامة 300 ريال عماني (ما يعادل 780 دولارا)، مع التصريح بنشر الحكم.

وقد أشار معلقون عمانيون على مواقع التواصل إلى أن المتهم هو المشهور المعروف بـ“هلال ولاعة“، وذلك بعد ظهوره في الفيديو المعني.

مسكين هلال ولاعه 😅 pic.twitter.com/8xQKEcTCb2 — عبدالمجيد عبدالله (@Majeedo92) February 15, 2021

وهلال ولاعه أو هلال عبدالرحمن البلوشي هو مشهور عماني اشتهر بمقاطع كوميدية حازت رواجا ملحوظا بين المتابعين في سلطنة عمان، ويعرف بأنه رئيس رابطة تشجيع المنتخب.

– لقاء العمالقة 🚨

هلال ولاعه vs وليد الملعونة 😂😂 pic.twitter.com/TpfLi8SzHD — #تيك_توك عُمان 🇴🇲 (@TikTokOM) November 28, 2020