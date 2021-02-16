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إدانة مشهور عماني بتهمة إهانة العمل...
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إدانة مشهور عماني بتهمة إهانة العملة الوطنية (فيديو)

أدانت محكمة ابتدائية بمحافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان مواطنا بتهمة الإتيان بفعل مخل بالحياء وازدراء العملة الوطنية عبر مقطع فيديو. ووفق ما أورده الادعاء العام

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المصدر: إرم نيوز

أدانت محكمة ابتدائية بمحافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان مواطنا بتهمة الإتيان بفعل مخل بالحياء وازدراء العملة الوطنية عبر مقطع فيديو.

ووفق ما أورده الادعاء العام عبر حسابه في موقع ”تويتر“، فإن ”المتهم الذي يدعى هلال بن عبدالرحمن بن عبدالله ظهر في مقطع فيديو متداول انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرقص وعلى وجهه مستحضر عشبي، ويضع حول عنقه فئات مختلفة من العملة الوطنية على هيئة قلادة“.

وعاقبت المحكمة المتهم بالتشهير باسمه والسجن شهرين وغرامة 300 ريال عماني (ما يعادل 780 دولارا)، مع التصريح بنشر الحكم.

وقد أشار معلقون عمانيون على مواقع التواصل إلى أن المتهم هو المشهور المعروف بـ“هلال ولاعة“، وذلك بعد ظهوره في الفيديو المعني.

وهلال ولاعه أو هلال عبدالرحمن البلوشي هو مشهور عماني اشتهر بمقاطع كوميدية حازت رواجا ملحوظا بين المتابعين في سلطنة عمان، ويعرف بأنه رئيس رابطة تشجيع المنتخب.

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إدانة مشهور عماني بتهمة إهانة العمل...
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ابن شقيقة علي حميدة: خالي تبرأ من الغناء قبل أيام من وفاته(فيديو)

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المصدر: أسماء حلمي- إرم نيوز

أعلن عادل نافع، ابن شقيقة المطرب المصري الراحل علي حميدة، عن تبرؤ الأخير من الغناء قبل أيام من وفاته، يوم الخميس 11 فبراير الجاري، موضحًا خلال زيارة قبر ”خاله“ أنه كان يرفض سماع أغانيه.

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