الأمير هاري وميغان ماركل يفتحان خزائن أسرارهما مع أوبرا وينفري‎

أعلنت شبكة“ CBS“ التليفزيونية عبر صفحتها الرسمية على تويتر أن دوقَي ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل سيكونان ضيفي المذيعة الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري.

ووفقا لما جاء في بيان الشبكة التليفزيونية فإن موعد اللقاء سيكون في السابع من مارس/آذار المقبل.

وأفاد بيان صحفي صادر عن شبكة“ CBS“، أن أوبرا ستتحدث وجها لوجه مع ميغان وبعدها سينضم الأمير هاري للحوار ويدور اللقاء حول عدة موضوعات مثل الزواج والعمل الخيري والحياة الملكية وعن طفلهما الأول آرتشي وعن طبيعة الحياة بالنسبة لهما داخل مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ومن المعروف أن أوبرا تربطها علاقة وثيقة مع دوقَي ساسكس وتمت دعوتها لحفل زفافهما في عام 2018 وتعاونت أيضا مع الأمير هاري في برنامج يهتم بالصحة العقلية على قنوات أبل بلس.

ويعتبر ظهور الأمير هاري وزوجته ماركل في البرنامج هو الأول منذ تنحيهما عن واجباتهما الملكية بحثاً عن حياة أكثر استقلالية بعيداً عن البروتوكولات الملكية.

ويُذاع البرنامج يوم الأحد الموافق السابع من مارس/ آذار القادم على شبكة تلفزيون“ CBS“ وسيكون البث متاحاً أيضاً على قنوات Hulu Live TV و YouTube TV.

وتسكن المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري بالقرب من منزل الأمير هاري وميغان في ولاية كاليفورنيا وقد شاركت في شهر ديسمبر من العام الماضي متابعيها على الإنستغرام سلة هدايا مُرسلة إليها من قِبل ماركل وتحمل منتجات شركة Clevr Blends للمشروبات.

وتفاجأ العالم مؤخرا بخبر انتظار الأمير هاري وميغان طفلهما الثاني وذلك بعد نشرهما صورة بالأبيض والأسود لميغان وهي تستلقي على ظهرها على ساق الأمير هاري وممسكة ببطنها المنتفخة لتُعلن عن حملها بطفلهما الثاني وأن آرتشي سيصبح أخاً كبيراً لشقيقه أو شقيقته القادمة.

وعلى ما يبدو أن عام 2021 سيكون عاماً سعيداً على الدوق والدوقة، بجانب خبر الحمل السعيد ربحت ماركل دعوتها القضائية ضد صحيفة ميل أون صنداي بشأن انتهاك الخصوصية وحقوق النشر وحصولهم على مقتطفات خطاب بخط اليد كتبته الدوقة لوالدها واستخدام ذلك بشكل غير قانوني للإساءة إليها.