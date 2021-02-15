"طيف إسطنبول".. لعبة مرايا تعكس تمزق المجتمع التركي بين العلمانية والتدين

يجازف مسلسل ”طيف إسطنبول“ في تقديم صورة مغايرة عما اعتاد الجمهور أن ينتظره من المسلسلات التركية التقليدية، إذ يخوض هذا العمل الدرامي في قاع المجتمع التركي وقمته، راسما صورة لتركيا المعاصرة المتأرجحة بين العلمانية والتدين، تماما كجغرافية البلاد الممزقة بين قارة آسيا ”الروحانية“ وأوروبا ”المادية“.

ولئن دأبت غالبية المسلسلات التركية على تقديم وجبة سياحية رومانسية ترفيهية، أو استرجاع ”أمجاد السلطنة العثمانية“، فإن هذا المسلسل، الذي تولى إخراجه بيركون أويا، يغرد خارج السرب، فهو لا يقدم قصة حب ملتهبة في رفاهية المنتجعات التركية، ولا يستعرض مفاتن حريم السلطان، وإنما يظهر تناقضات المجتمع التركي، الذي يعاني من التفاوت الطبقي والاجتماعي والثقافي والحضاري.

وتتجلى خلال حلقات المسلسل الثماني، الذي تغلب على مشاهده الإضاءة الخافتة واللون الرمادي الكئيب، الروح الحزينة لمدينة إسطنبول، وتركيا بصورة عامة، عبر هذا التشابك بين الحداثة والإصالة، بين الفقر والغنى، وبين الخرافات والعلم..

سقوط الأقنعة

يحمل ”طيف إسطنبول“ اسم Ethos بالإنجليزية (وتعني سلم القيم في مجتمع ما)، وهو بالضبط ما يحاول المسلسل التركيز عليه، وإظهار ذلك الصراع النفسي الصامت الذي يعتمل في دواخل الشخصيات التي تشكو من كبت خفي ورقابة صارمة غير مرئية، لكن سرعان ما تتكشف الأقنعة عن أفكار صادمة ومشاعر مكبوتة وآلام وهموم يصعب البوح او الاعتراف بها على الملأ..

هذه الأزمات النفسية والصراعات الفكرية الداخلية تشمل غالبية شخصيات المسلسل، بدءا من مريم (أويكو كاراييل) الفتاة القروية المحجبة، البسيطة في طريقة تفكيرها، والتي تتعالج لدى الطبيبة النفسية بيري (ديفني كايالار) التي تحمل نظرة نمطية مسبقة حيال المحجبات.

لكن الطبيبة بيري ذاتها، الفتاة العصرية التي تعلمت في الغرب، والتي تنتمي لعائلة ميسورة، وترتاد الحانات الفخمة، تعاني بدورها من أزمات نفسية، فتلجأ كذلك للعلاج لدى طبيبة نفسية أخرى، هي غولبين، التي تعيش حياة تبدو مرحة في ظاهرها وخصوصا لدى ملاقاة صديقها سنان وممارسة الجنس معه دون أي مؤشر على أن ذلك نابع من الحب، بل هو مجرد إشباع للكبت.

شقيق مريم أيضا، الذي يعيش على أطراف مدينة إسطنبول، مقتنع بكل ما يصدر من الشيخ المتدين، ويحاول التقيد بتعاليمه، ويحث شقيقته على ذلك، غير أن الشيخ لا يقوى على معالجة زوجة ياسين التي تعاني، بدورها، أزمة نفسية مزمنة تصاحبها منذ أن تعرضت للتحرش في قريتها النائية.

الشيخ المتدين بدوره يفقد زوجته ويضطر إلى تقبل ما تقدم عليه ابنته حين تخلع الحجاب وتمضي لاستكمال دراستها الجامعية، فالشيخ الذي ينصح الأخريات بارتداء الحجاب، بدا وكأنه تصالح مع ذاته، إذ يرضخ أمام رغبات ابنته، التي تبدو أنها ذات ميول جنسية مثلية.

دحض الرواية الرسمية

هي شبكة معقدة من العلاقات الاجتماعية استطاع سيناريو العمل أن يجمع أجزاءها المتناثرة والمتشظية، ضمن قالب حكائي ذي إيقاع بطيء لا يعكس عيبا في العمل، بقدر ما يحيل إلى ذلك الروتين القاتل الذي تدور الشخصيات في فلكه، فكل شخص يتصرف وفقا لتقاليد وقيم وعادات ترسخت في وجدانه ولا يمكنه الفكاك منها.

ورغم أن هذه الدراما الاجتماعية النفسية لا تقدم مقولات معلبة جاهزة، ولا تخوض في السياسة كما ذهبت بعض التقارير في تناولها لهذا العمل، غير أن التركيز على هذه الفوارق الطبقية والأزمات النفسية وإظهار أطياف المجتمع التركي المتعددة يمثل نقيضا للرواية الرسمية التركية التي لا تعترف بالتعددية والاختلاف، بل تظهر مجتمعها كنسيج متجانس لا يعكر صفوه أي شيء.

وبهذا المعنى، فإن العمل الذي يحظى بمتابعة واسعة على منصة نتفلكس، يشكل إحراجا للسلطات الرسمية، فهو يروي المسكوت عنه بصدق وشاعرية، حتى أن بعض التقارير وصفته بالعمل التوثيقي، في إشارة إلى مدى التصاق الأحداث بحرارة الواقع التركي الراهن.

وإضافة إلى هذا المحتوى الإشكالي، فإن العمل يقدم ضمن قالب بصري جذاب تصويرا مدهشا لأدق التفاصيل.. من الطبيعة الخلابة عبر الدروب الريفية والأشجار والضباب والسماء الرمادية، وصولا إلى الشوارع المزدحمة وحركة الحافلات والأبراج الزجاجية الفخمة، التي تعكس بدورها انقساما بصريا، إذا جاز التعبير.

وتتناغم هذه اللقطات مع الموسيقا التصويرية ومع أداء الممثلين، خصوصا مريم بطلة العمل، التي تعكس عبر ملامح وجهها فائضا من القلق والضياع، يعاني منه المجتمع التركي خلف الكاميرات.