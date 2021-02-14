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الأمير البريطاني هاري والدوقة ميجان...
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الأمير البريطاني هاري والدوقة ميجان ينتظران طفلهما الثاني

أعلن دوقا ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل انتظارهما طفلهما الثاني. ووفقًا لما نشرته "الغارديان"، فإن متحدثا عن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل قال إن

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المصدر: لؤلؤة احمد- إرم نيوز

أعلن دوقا ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل انتظارهما طفلهما الثاني.

ووفقًا لما نشرته ”الغارديان“، فإن متحدثا عن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل قال إن الزوجين ينتظران طفلهما الثاني وهما يشعران بسعادة كبيرة وارتشي الذي يبلغ من العمر عام في طريقه ليُصبح الأخ الأكبر لشقيقه أو شقيقته.

ظهرت ماركل في صورة بالأبيض والأسود وهي مستلقية على ظهرها والأمير هاري يضع يده فوق رأسها وهي تمسك ببطنها لتُعلن خبر حملها بطفلها الثاني للجميع.

2021-02-937

وأفادت الصحيفة، أن ميسان هاريمان وهي صديقة مقربة للأمير هاري وماركل وهي التي التقطت هذه الصورة الرائعة قالت عبر تويتر ”ميغ، أنا كنت حاضرة حفل زفافكما لأشهد على قصة الحب، وصديقتي يُشرفني أن أُشاهد قصة الحب هذه وهي تنمو“، ثم توجهت ميسان بالتهنئة للدوق والدوقة على الأخبار السعيدة.

والجدير ذكره أن المولود الثاني للأمير وماركل سيحتل المركز الثامن في ترتيب ولاية العرش وعلى الرغم من قرار التنحي الذي اتخذه الزوجان إلا أن الأمير هاري مازال يحتفظ بترتيبه كوريث للعرش البريطاني.

وفي وقت سابق من العام الماضي كشفت ماركل عن مرورها بتجربة الإجهاض وأكدت حزنها ومعاناتها جراء فقدها حملها الثاني.

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الأمير البريطاني هاري والدوقة ميجان...
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تزامنا مع عيد الحب.. الفنانة الكويتية نورة العميري تعلن خطوبتها (فيديو)

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المصدر: حبيبة عبدالله- إرم نيوز

فاجأت الفنانة الكويتية نورة العميري، جمهورها، وأعلنت خطوبتها اليوم الأحد، الذي يصادف عيد الحب ”الفلانتين“ ويحتفل به العالم.
ونشرت العميري مجموعة صور وفيديو لها عبر خاصية ”الستوري“، تظهر خاتم الخطوبة وحولها مجموعة من الورود الحمراء والحلويات احتفالا بهذه المناسبة.
كما أعلنت صديقتها الفاشينيستا فوز الفهد نبأ الخطوبة عبر حسابها على (سناب شات) وقدمت لها التهنئة بهذه المناسبة.

وانتشر نبأ الخطوبة على الصفحات الفنية، وهنأ الجمهور فنانتهم على الخطوبة وباركوا لها، متمنين أن يتمم الله سعادتها على خير، وأن يكون الزفاف في القريب العاجل.
ونورة العميري هي مغنية وممثلة كويتية، وتعد أول كويتية تشارك في برنامج ستار أكاديمي في نسخته السادسة. وهي ابنة المغنية الشعبية هيام.


ودخلت العميري المجال الفني العام 2009، حيث شاركت في مسرحية الأطفال ”فايتي وسبيدي“، ثم توالت أعمالها في التمثيل، وشاركت في عشرات الأعمال الدرامية والمسرحية.

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