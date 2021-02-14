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أول ظهور للسعودي عبد الرحمن المطيري...
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أول ظهور للسعودي عبد الرحمن المطيري بعد خروجه من السجن (صور)

تداول عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مجموعة من الصور ظهر فيها مشهور "سناب شات"، السعودي عبدالرحمن المطيري وذلك بعد غياب

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المصدر: صلاح حسن- إرم نيوز

تداول عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مجموعة من الصور ظهر فيها مشهور ”سناب شات“، السعودي عبدالرحمن المطيري وذلك بعد غياب استمر فترة عن مواقع التواصل.

وحرص محبو المطيري على الترحيب بعودته التي جاءت بعد قرابة الشهرين، وذلك في أول ظهور له، وفق ما قيل بين محبيه، عقب خروجه من السجن إثر عقوبة كان يقضيها بسبب حفله المخالف لإجراءات كورونا.

ويأتي هذا بعدما أثار اختفاء نجم مواقع التواصل عبدالرحمن المطيري، تساؤلات من قبل متابعيه، حيث كان آخر ظهور له عبر حسابه على موقع ”تويتر“ مطلع شهر ديسمبر من العام الماضي.

وتداول البعض أنباء عن أن المطيري كان معاقبًا بالحبس بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وصديقه مشهور مواقع التواصل راكان المسند، وفق العقوبات المقررة بشأن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، بينما قال البعض إنه كان مبعدًا عن الظهور على مواقع التواصل.

ومن بين من نشروا صورة المطيري التي تأتي بعد غياب:“فواز عقيل، وفهد بن غالب، وأبو بجاد الهارف، وناصر الرزيني“، وظهر ”المطيري“ في إحدى الصور بشكل مختلف، حيث بدت لحيته خفيفة على العكس مما اعتاد عليه الجمهور.

وسبق أن أعلنت الشرطة السعودية عن اتخاذها الإجراءات القانونية بحق المطيري وآخرين، بعد أن ظهروا في حفل مخالف للإجراءات الاحترازية، وكان من بينهم كذلك، راكان المسند.

 

 

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أول ظهور للسعودي عبد الرحمن المطيري...
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تزامنا مع عيد الحب.. الفنانة الكويتية نورة العميري تعلن خطوبتها (فيديو)

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المصدر: حبيبة عبدالله- إرم نيوز

فاجأت الفنانة الكويتية نورة العميري، جمهورها، وأعلنت خطوبتها اليوم الأحد، الذي يصادف عيد الحب ”الفلانتين“ ويحتفل به العالم.
ونشرت العميري مجموعة صور وفيديو لها عبر خاصية ”الستوري“، تظهر خاتم الخطوبة وحولها مجموعة من الورود الحمراء والحلويات احتفالا بهذه المناسبة.
كما أعلنت صديقتها الفاشينيستا فوز الفهد نبأ الخطوبة عبر حسابها على (سناب شات) وقدمت لها التهنئة بهذه المناسبة.

وانتشر نبأ الخطوبة على الصفحات الفنية، وهنأ الجمهور فنانتهم على الخطوبة وباركوا لها، متمنين أن يتمم الله سعادتها على خير، وأن يكون الزفاف في القريب العاجل.
ونورة العميري هي مغنية وممثلة كويتية، وتعد أول كويتية تشارك في برنامج ستار أكاديمي في نسخته السادسة. وهي ابنة المغنية الشعبية هيام.


ودخلت العميري المجال الفني العام 2009، حيث شاركت في مسرحية الأطفال ”فايتي وسبيدي“، ثم توالت أعمالها في التمثيل، وشاركت في عشرات الأعمال الدرامية والمسرحية.

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