أول ظهور للسعودي عبد الرحمن المطيري بعد خروجه من السجن (صور)

تداول عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مجموعة من الصور ظهر فيها مشهور ”سناب شات“، السعودي عبدالرحمن المطيري وذلك بعد غياب استمر فترة عن مواقع التواصل.

وحرص محبو المطيري على الترحيب بعودته التي جاءت بعد قرابة الشهرين، وذلك في أول ظهور له، وفق ما قيل بين محبيه، عقب خروجه من السجن إثر عقوبة كان يقضيها بسبب حفله المخالف لإجراءات كورونا.

ويأتي هذا بعدما أثار اختفاء نجم مواقع التواصل عبدالرحمن المطيري، تساؤلات من قبل متابعيه، حيث كان آخر ظهور له عبر حسابه على موقع ”تويتر“ مطلع شهر ديسمبر من العام الماضي.

#عبدالرحمن_المطيري عدد من المؤثرين يرحبون بعودة عبدالرحمن المطيري بعد غيابه عن مواقع التواصل الاجتماعي. pic.twitter.com/ihtjF1CYqO — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) February 14, 2021

وتداول البعض أنباء عن أن المطيري كان معاقبًا بالحبس بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وصديقه مشهور مواقع التواصل راكان المسند، وفق العقوبات المقررة بشأن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، بينما قال البعض إنه كان مبعدًا عن الظهور على مواقع التواصل.

ومن بين من نشروا صورة المطيري التي تأتي بعد غياب:“فواز عقيل، وفهد بن غالب، وأبو بجاد الهارف، وناصر الرزيني“، وظهر ”المطيري“ في إحدى الصور بشكل مختلف، حيث بدت لحيته خفيفة على العكس مما اعتاد عليه الجمهور.

وسبق أن أعلنت الشرطة السعودية عن اتخاذها الإجراءات القانونية بحق المطيري وآخرين، بعد أن ظهروا في حفل مخالف للإجراءات الاحترازية، وكان من بينهم كذلك، راكان المسند.