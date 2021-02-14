ابن شقيقة علي حميدة: خالي تبرأ من الغناء قبل أيام من وفاته(فيديو)

أعلن عادل نافع، ابن شقيقة المطرب المصري الراحل علي حميدة، عن تبرؤ الأخير من الغناء قبل أيام من وفاته، يوم الخميس 11 فبراير الجاري، موضحًا خلال زيارة قبر ”خاله“ أنه كان يرفض سماع أغانيه.

ووثقّ ابن شقيقة علي حميدة مقطع فيديو عبر تقنية“البث المباشر“ في ”فيسبوك“ رصد فيه زيارة قبر خاله والدعوات له بالرحمة والمغفرة، داعيًا الجمهور أن يتذكروه بالدعاء وليس بالأغاني.

وقال“نافع“ إن خاله كان يطلب منه خلال أيامه الأخيرة من حياته ألاّ يتركه وحيدًا، في إشارة إلى سبب زيارته له، مضيفًا:“لا تنسوا أخاكم من الدعاء، من كان يحب خالي فلا ينساه“.

وعقبّ ابن شقيقة علي حميدة قائلًا، إنه أمر من حوله في آخر لحظات حياته ألا يبتعدوا عن الله، فيما بعث رسالة للعاملين بالوسط الفني قائلًا لأصدقائه، ومحبيه، بالوسط الفني هذه هي نهاية الدنيا، فأحسن العمل حتى تلقى الله وتجد من يدعو لك، الحمد لله على هذه الخاتمة“.

ونوّه إلى أنه مكث مع ”خاله“ 23 يومًا داخل المستشفى لم يترك خلالها فرضًا أو صلاة، موضحًا أنه كان يرغب بأن يبقى قريبًا من الله، وأنه تعلم منه ذلك لأنه كان يُذكّر من حوله بالصلاة، وكان ذاكرًا حامدًا لله“.

وأشار إلى آخر ما تذكره الفنان الراحل قبل وفاته، وهي الوصية التي كان قد أوصاه بها شقيقه يونس حميدة، وهي أن يحمد الله دائمًا.

وتوفي علي حميدة، الخميس الماضي عن عمر ناهز الـ55 عامًا بعد صراع مع المرض، داخل أحد المستشفيات في القاهرة، حيث شهدت الأيام السابقة لوفاته تدهورًا في حالته الصحية، بسبب متاعب مزمنة في الجهاز الهضمي، ثم تبين وجود ”ورم“ في الكبد والرئة.

وكان علي حميدة أحد أبرز مطربي موسيقى الجيل خلال الثمانينيات من القرن العشرين، واشتهر بأغنيته ”لولاكي“ التي قادها الموزع الموسيقي والمطرب حميد الشاعري وفرقته العام 1988.