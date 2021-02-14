تزامنا مع عيد الحب.. الفنانة الكويتية نورة العميري تعلن خطوبتها (فيديو)

فاجأت الفنانة الكويتية نورة العميري، جمهورها، وأعلنت خطوبتها اليوم الأحد، الذي يصادف عيد الحب ”الفلانتين“ ويحتفل به العالم.

ونشرت العميري مجموعة صور وفيديو لها عبر خاصية ”الستوري“، تظهر خاتم الخطوبة وحولها مجموعة من الورود الحمراء والحلويات احتفالا بهذه المناسبة.

كما أعلنت صديقتها الفاشينيستا فوز الفهد نبأ الخطوبة عبر حسابها على (سناب شات) وقدمت لها التهنئة بهذه المناسبة.

وانتشر نبأ الخطوبة على الصفحات الفنية، وهنأ الجمهور فنانتهم على الخطوبة وباركوا لها، متمنين أن يتمم الله سعادتها على خير، وأن يكون الزفاف في القريب العاجل.

ونورة العميري هي مغنية وممثلة كويتية، وتعد أول كويتية تشارك في برنامج ستار أكاديمي في نسخته السادسة. وهي ابنة المغنية الشعبية هيام.

View this post on Instagram A post shared by Worldcelebrity Art Production (@worldcelebrity.art)



ودخلت العميري المجال الفني العام 2009، حيث شاركت في مسرحية الأطفال ”فايتي وسبيدي“، ثم توالت أعمالها في التمثيل، وشاركت في عشرات الأعمال الدرامية والمسرحية.