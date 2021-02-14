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تزامنا مع عيد الحب.. الفنانة الكويت...
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تزامنا مع عيد الحب.. الفنانة الكويتية نورة العميري تعلن خطوبتها (فيديو)

فاجأت الفنانة الكويتية نورة العميري، جمهورها، وأعلنت خطوبتها اليوم الأحد، الذي يصادف عيد الحب "الفلانتين" ويحتفل به العالم. ونشرت العميري مجموعة صور وفيديو لها

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المصدر: حبيبة عبدالله- إرم نيوز

فاجأت الفنانة الكويتية نورة العميري، جمهورها، وأعلنت خطوبتها اليوم الأحد، الذي يصادف عيد الحب ”الفلانتين“ ويحتفل به العالم.
ونشرت العميري مجموعة صور وفيديو لها عبر خاصية ”الستوري“، تظهر خاتم الخطوبة وحولها مجموعة من الورود الحمراء والحلويات احتفالا بهذه المناسبة.
كما أعلنت صديقتها الفاشينيستا فوز الفهد نبأ الخطوبة عبر حسابها على (سناب شات) وقدمت لها التهنئة بهذه المناسبة.

وانتشر نبأ الخطوبة على الصفحات الفنية، وهنأ الجمهور فنانتهم على الخطوبة وباركوا لها، متمنين أن يتمم الله سعادتها على خير، وأن يكون الزفاف في القريب العاجل.
ونورة العميري هي مغنية وممثلة كويتية، وتعد أول كويتية تشارك في برنامج ستار أكاديمي في نسخته السادسة. وهي ابنة المغنية الشعبية هيام.


ودخلت العميري المجال الفني العام 2009، حيث شاركت في مسرحية الأطفال ”فايتي وسبيدي“، ثم توالت أعمالها في التمثيل، وشاركت في عشرات الأعمال الدرامية والمسرحية.

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تزامنا مع عيد الحب.. الفنانة الكويت...
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الكشف عن سبب وفاة المذيع الأسطوري لاري كينغ

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المصدر: لميس منصور ـ إرم نيوز

كشفت شهادة وفاة المذيع الأمريكي الأسطوري لاري كينغ، عن أن تعفن الدم، والذي من المحتمل أن يكون ناتجا عن عدوى بكتيرية أصابته، بعد أسابيع فقط من تعافيه من فيروس كورونا، كانت وراء وفاته.
ووفقا لشهادة الوفاة التي حصلت عليها مجلة ”بيبول“ الأمريكية، فقد توفي كينغ عن عمر 87 عاما، في 23 يناير، ولم تكن وفاته مرتبطة بشكل مباشر بدخوله المستشفى بسبب فيروس كورونا، في ديسمبر من العام الماضي.
وتكشف شهادة الوفاة السبب الرئيس لوفاة كينغ على أنه تعفن الدم، وهو صدمة جهازية مميتة تحدث عندما يتلف جهاز المناعة في الجسم، وينتج عن عدوى بكتيرية طفيفة.
كما تم إدراج الأسباب الثانوية للوفاة على أنها فشل تنفسي حاد بسبب نقص الأكسجين؛ ما يعني انخفاضا شديدا في مستوى الأكسجين في الدم، ومرض كلوي في المرحلة الأخيرة، وكلتا الحالتين من الأعراض المحتملة للإنتان.
وفي الـ23 من يناير الماضي، كشفت وسائل الإعلام، أن وفاة أسطورة الإعلام الأمريكي، كانت بسبب مضاعفات فيروس كورونا المستجد، في مستشفى في مدينة لوس أنجلوس.
وكان الراحل يعاني من داء السكري من النوع الثاني، إضافة إلى مشكلات صحية أخرى، إذ أصيب بسرطان الرئة وتعرّض لأزمات قلبية عدة، وذبحة صدرية ناجمة عن انخفاض تدفق الدم إلى القلب.
وعلى الرغم من اعتلال صحته، استمر كينغ في استضافة برنامجه الحواري الأسبوعي، حتى وفاته.
وعلى صعيد آخر، كان لاري حريصا على حماية أبنائه حتى بعد وفاته، وفي وصية مكتوبة بخط اليد حصلت عليها مجلة بيبول، طلب كينغ تقسيم ممتلكاته بالتساوي بين أبنائه الخمسة: لاري كينغ جونيور (59 عاما )، كانون (20 عاما)، وتشانس (21 عاما)، وكذلك الابن الراحل آندي وابنته الراحلة تشايا.
وجاء في الوثيقة: ”هذه هي وصيتي الأخيرة، في حالة وفاتي، في أي يوم، أريد أن يتم تقسيم أموالي بنسبة 100 % بالتساوي بين أبنائي“.

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