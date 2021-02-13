وفاة الراقصة اللبنانية ناريمان عبود

توفيت السبت، الراقصة اللبنانية الشهيرة ناريمان عبود، بعد معاناة مع فيروس كورونا، ونعاها زوجها الملحن والفنان اللبناني وسام الأمير، بكلمات مؤثرة.

وكتب وسام الأمير على حسابه بتويتر: ”يا أوفى زوجة وأحن أم يا رمز التضحية والوفاء يا من ملكت قلوب الأحبة والأهل والأصدقاء لقد كنت معي وحولي في كل مكان شامخة كشجر النخيل فإلى أين ذهبت يا نور عيوني؟ تركتيني وحيدا غريبا في هذه الدنيا الفانية“.

وأضاف وسام: ”ما للعمر في بعض اﻷيام قيمة إذا صار أغلى الناس رفات. الله يرحمك يا أميرة“.

وكانت وسائل إعلام قد أكدت إصابة الفنانة الراحلة بفيروس كورونا، وأن وفاتها ناجمة عن مضاعفات فيروس كورونا الذي أصيبت به بعد عيد رأس السنة.

🔲يا أوفى زوجة وأحن أم يا رمز التضحية والوفاء يا من ملكت قلوب الاحبة والاهل والاصدقاء لقد كنت معي وحولي في كل مكان شامخة كشجر النخيل فالى أين ذهبت يا نور عيوني؟ تركتيني وحيدا غريبا في هذه الدنيا الفانية.

ما للعمر في بعض اﻷيام قيمة إذا صار أغلى الناس رفات🖤

الله يرحمك يا اميرة🖤 pic.twitter.com/sFQWtO1yEh — Wissam El Amir – وسام الأمير (@wissamelamirlb) February 13, 2021

وحرص عدد من نجوم الفن والغناء ومشاهير المجتمع على مواساة الفنان وسام في وفاة شريكة حياته، فكتبت المطربة كارول سماحة عبر حسابها بتويتر ”‏‎ما في كلام يعبر عن هالصدمة الليلة.. وما في كلام بخفف وجع الخسارة الله يصبرك يا وسام وتكون نفسها بالسما“.

وقال الفنان رامي عياش معلقا على خبر الوفاة ”‏‎خبر مؤلم ومزعج جدا .تعازينا خينا وسام بفقدان زوجتك ناريمان . انشالله روحها بالسما“.

خبر مؤلم ومزعج جدا .تعازينا خينا وسام بفقدان زوجتك ناريمان . انشالله روحها بالسما 🙏💙 — Ramy Ayach رامي عياش (@RamyAyach) February 13, 2021

وناريمان عبود اسمها الحقيقي ماري طانيوس عبود، من مواليد عام 1964، واحترفت الرقص الراقي عام 1987، وعرفت بإطلالاتها الساحرة قبل اعتزالها الفن، وكانت عبود لفترة طويلة من الزمن من أبرز الراقصات الشرقيّات في لبنان.