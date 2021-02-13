الإعلامي العراقي نزار الفارس: لم أتحرش برانيا يوسف فهي أكبر من والدتي

نفى الإعلامي العراقي نزار الفارس ما تردد مؤخرا حول تحرشه بالفنانة المصرية رانيا يوسف، والتي صاحبت الضجة الإعلامية والجماهيرية الكبيرة عقب الحوار المثير للجدل الذي أجراه معها.

وقال نزار في تصريحات تلفزيونية: ”لم أتحرش برانيا يوسف فهي في عمر أمي بل أكبر منها، فوالدتي عمرها 46 عاما وإحنا في زمن النساء يتحرشن بالرجال“.

وأضاف نزار: ”من الممكن أعمل لقاء ثانيا مع رانيا يوسف، فمشكلتها أنها صادقة كثيرا وتمتلك قلبا أبيض ومصطلحاتها تخونها، وإنسانة راقية ومتواضعة، مشكلتها مرات يخونها التعبير والمجتمع يجعل المرء مقيدا غير حر“.

وتابع: ”أنا أعذر رانيا يوسف لأنها قالتلي في المكالمة عندي بنات ممكن أتأذى، وهي في الآخر امرأة، ولو كان رجل مكانها لكانت لهجتي مختلفة وهاجمته“.

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وكان الفارس خرج عن صمته مؤخرا للرد على يوسف، بعد تقدمها بدعوى قضائية ضده بعد تصريحاتها المثيرة للجدل عن المؤخرة والحجاب.

وقال الفارس في مقطع مصور: ”رانيا يوسف رفعت دعوى قضائية ضدي، وأنا في أقرب لقاء تلفزيوني أكشف المستور وأثبت بالصوت والصورة عندي فيديو يثبت، رانيا يوسف كانت على علم بأسئلة البرنامج قريبا أوضح أكثر“.

ووجه نزار لرانيا أسئلة خلال الفيديو، قائلاً لها: ”سؤال إذا أنت ما راضية عن البرنامج ليه نشرتي البرومو على حسابك، وازي أسئلة البرنامج مش عجباكي، وبعد ما خلصتي الحلقة أرسلتي لي رسائل صوتية تقولي لي أنا عمري ما أندم على حوار معاك“.

وتابع: ”أنت كنت تعلمين بجميع الأسئلة، إنت مش مراهقة إنت امرأة كبيرة، على العموم القضاء بيني وبينك وليا كلام تاني فى أقرب لقاء صحفي“.

يذكر أن يوسف حلت ضيفة على برنامج ”مع الفارس“ أول يناير الماضي، وكان لها العديد من التصريحات الجريئة عن إطلالاتها والحجاب.

وتسببت هذه التصريحات في تقديم أحد المحامين بلاغا ضدها، وأصدرت النيابة قرارا بإحالة البلاغ للمحاكمة، وحددت جلسة 21 فبراير الجاري لموعد الجلسة الأولى.