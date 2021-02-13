بعد خسارة لقب السيدة الأولى.. ميلانيا ترامب تفتتح مكتبًا لتوعية الأطفال بالإنترنت

أعلنت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي السابق، افتتاح مكتبها الخاصوذلك بعد 3 أسابيع من مغادرتها البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وغردت السيدة الأولى السابقة على ”تويتر“، يوم الجمعة:”تعلن ميلانيا ترامب عن افتتاح مكتب ميلانيا ترامب، يرجى متابعة هذا الحساب للحصول على الأخبار والتحديثات“.
وقبل أسابيع، كشفت شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية، أن ميلانيا ترامب تخطط لفتح مكتب في بالم بيتش لدعم مبادرتها تحت عنوان Be Best، والتي من خلالها تروج زوجة دونالد ترامب، لنمط الحياة الصحي والسليم بين الأطفال والمراهقين، لمساعدة الأطفال في التعامل مع التنمر عبر الإنترنت، والاستخدام الآمن للإنترنت، ومكافحة إدمان المخدرات، والعقاقير الطبية.
كما كشفت تقارير أمريكية عما تفعله الآن سيدة أمريكا الأولى السابقة، بعد مغادرتها البيت الأبيض، وخسارة زوجها دونالد ترامب الانتخابات الأمريكية العام الماضي.
ووفقًا لـ“سي إن إن“ الأمريكية، فإن ميلانيا ترامب تتجاهل تمامًا في الوقت الحالي تفاصيل محاكمة زوجها الثانية في الكونغرس، في قضية اتهامه بالتحريض على أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن الشهر الماضي.
كما كشف أحد الأشخاص المطلعين على جدول ميلانيا ترامب في متنزه ”مارالاغو“ في ولاية فلوريدا المقيمة به حاليًا إنها“تذهب إلى المنتجع الصحي، وتتناول الغداء، ثم تذهب إلى المنتجع الصحي مرة أخرى وتتناول العشاء مع زوجها دونالد ترامب في الفناء، ويتكرر ذلك الروتين بصفة يومية“.
وأفاد شخص آخر، أن ميلانيا ترامب تقضي أمسياتها في فناء ”مارالاغو“ في الهواء الطلق، حيث تفضل تناول السمك كمقبلات، وغالبًا ما ينضم إليها والداها اللذان يقيمان في جناح خاص.
وبحسب ما ورد تشعر ميلانيا بالغيرة من الاهتمام الذي تتلقاه السيدة الأولى الجديدة جيل بايدن، فقد ظهرت بايدن إلى جانب زوجها على غلاف مجلة بيبول هذا الأسبوع ، وأجرت مقابلة مع مجلة Parents.
ويوم الأحد، ظهرت السيدة الأولى بايدن أيضًا برفقة زوجها الرئيس الأمريكي الجديد، في رسالة تلفزيونية تم بثها قبل عرض Super Bowl، وذلك على النقيض من السيدة ترامب، التي فضلت -إلى حد كبير- البقاء بعيدًا عن دائرة الضوء، وغالبًا ما تتهرب من الظهور العلني مع زوجها.
ووفقًا لمصارد لشبكة ”سي إن إن“ الأمريكية، ترى ميلانيا، أن التغطية الإيجابية لجيل بايدن دليل على التحيز الإعلامي، على الرغم من حقيقة أنها ابتعدت عن الظهور علنًا عندما أصبحت السيدة الأولى في كانون الثاني/يناير 2017.
تسابق الحكومة الليبية الجديدة الزمن وسط مخاوف من عدم نيلها ثقة البرلمان، المنقسم بين الشرق والغرب؛ ما قد يعيد خلط الأوراق من جديد، ويربك المشهد السياسي الليبي، وفق مراقبين.
وتم تعيين عبدالحميد الدبيبة رئيسا للحكومة الجديدة في اختتام أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، يوم الجمعة 5 شباط/فبراير الجاري، ووفق خارطة الطريق سيكون أمام الدبيبة مهلة 21 يوما لتشكيل حكومته، ثم سيكون أمام البرلمان مهلة 21 يوما من تشكيل الحكومة للمصادقة عليها.
وقال مصدر سياسي ليبي لـ ”إرم نيوز“، إن الإشكال يكمن في أن الوقت بات يداهم الفرقاء الليبيين لتوحيد البرلمان، في ضوء تمسك كل طرف بشرعيته وباعتباره هو البرلمان الأصلي، لكنه أشار إلى وجود تحركات لحل الأزمة والتعجيل بعقد جلسة مكتملة النصاب للبرلمان، في أقرب وقت.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم كشف هويته، أن من بين المقترحات المطروحة ما قدمه النائبان الأول والثاني لرئيس البرلمان، حميد حومة وفوزي النويري، اللذان طالبا بتدخل لجنة خمسة زائد خمسة لتحديد اسم المدينة التي ستحتضن جلسة مكتملة النصاب للبرلمان؛ ضمانا لأمن وسلامة جميع النواب.
لكن رئيس البرلمان، عقيلة صالح، استبق تحركات نواب آخرين لعقد جلسة مكتملة النصاب في إحدى المدن الليبية، بدعوته أعضاء المجلس إلى جلسة تشاورية، يوم الإثنين المقبل، مشددا على ”عقدها بمقر المجلس في مدينة طبرق“.
وأشار صالح إلى أن الجلسة ”ستخصص لوضع الترتيبات اللازمة للنظر في منح الحكومة الثقة فور تقديم تشكيلتها، لتتمكن من مباشرة المهام الملقاة على عاتقها“، بحسب بيان نشر على الموقع الرسمي للبرلمان.
وتحدث المصدر عن دور محوري قد يلعبه قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر في هذا السياق، مشيرا إلى الدعم الواضح الذي أعلنه حفتر للسلطة التنفيذية الجديدة؛ ما يسهل الترتيبات في الميدان، ويسرع حسم الخلافات وعقد جلسة للبرلمان الموحد لمنح الثقة للحكومة، التي يعكف الدبيبة على تشكيلها.
واعتبر المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي، بسام حمدي، أن دور الجيش ولجنة 5+5 سيكون حاسما في الإسراع بتوحيد البرلمان وتأمين عقد جلسته لمنح الثقة للحكومة الجديدة، مشيرا إلى أنه رغم ضغط الوقت فإن الحديث عن منح الثقة يبدو سابقا لأوانه؛ لأن ملامح الحكومة لم تتضح حتى الآن، ولا يزال أمام الدبيبة أسبوعان لاستكمال تشكيلها.
وأضاف حمدي، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن ”كل مخرجات الحوار السياسي الليبي لن تكون ذات فائدة وذات جدوى ما لم يدعمها إسناد من الجيش على الأرض، وما لم تعمل لجنة 5 + 5 على تثبيتها والحرص على تنفيذها“، مضيفا أن مهمة الحكومة الجديدة ستكون تأمين مناخ ملائم لإجراء الانتخابات، وهذا لن يحصل إلا بمساندة الجيش وتوحيد مؤسسات الدولة، وأولها مؤسسة البرلمان، الذي يرجح أنه سينحاز إلى مصلحة الليبيين، ويتمكن من عقد جلسة يكتمل فيها النصاب، وتحظى بالمشروعية لدعم الحكومة الجديدة وإعطائها الشرعية اللازمة.
لكن المحلل السياسي الليبي، فرج إحميد، استبعد حصول الحكومة على ثقة البرلمان بالنظر إلى الخلافات الحاصلة، وإلى رفض شق من نواب طرابلس التصويت بمنحها الثقة.
وأوضح إحميد في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن زيارة رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي يبدو أنها استفزت الإخوان في طرابلس، مضيفا أن ”هناك عددا من أعضاء البرلمان المتواجدين في طرابلس أعلنوا عن رفضهم لزيارة المنفي“، وفق تعبيره.
ولم يستبعد إحميد، في السياق، عدم منح بعض نواب طرابلس الثقة للسلطة الليبية الجديدة؛ ما قد يخلط أوراق المشهد السياسي من جديد ويربك الأوضاع، مشددا على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية وتوحيد مؤسسات البلاد؛ بهدف إنجاح المسار السياسي، حسب قوله.