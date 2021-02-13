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أول ظهور لمغني الراب السعودي "دايلر...
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أول ظهور لمغني الراب السعودي "دايلر" بعد خروجه من السجن (فيديو وصور)

شارك مغني الراب السعودي المعروف عبدالعزيز الدليجان، والملقب بـ"دايلر"، متابعيه عبر تطبيق "سناب شات" مقطع فيديو وصورًا وثقّ من خلالها أول ظهور رسمي له بعد إخلاء

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المصدر: صلاح حسن - إرم نيوز

شارك مغني الراب السعودي المعروف عبدالعزيز الدليجان، والملقب بـ“دايلر“، متابعيه عبر تطبيق ”سناب شات“ مقطع فيديو وصورًا وثقّ من خلالها أول ظهور رسمي له بعد إخلاء سبيله، في 6 شباط/ فبراير الجاري، بعد أن برأته من جميع التهم الموجهة إليه، فيما عدا تهمة التعاطي.

وجرى تداول صور ”دايلر“ عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط تفاعل واسع بين المتابعين بسبب اختلاف مظهره عما اعتاد عليه الجمهور، حيث ظهر حليق الرأس، بعدما قام بقص شعره تمامًا.

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وجاء مظهر ”دايلر“ المفاجئ للجمهور وهو يستمع لأغنية، وردَّد ساخرًا:“إيش قاعد يصير ما أدري، الشكل والأغنية غير“.

وحرص ”دايلر“ في مقطع فيديو، على رد شائعات انتشرت بشأن ظهوره المفاجئ حليق الرأس بعد عام من الغياب، وأن هذا الشعر تمت إزالته وهو داخل السجن، موضحًا أن ما يُثار في هذا الشأن ما هو إلا مجرد شائعات.

وقال دايلر:“لكل الذين يقولون قرَّعوني هذه شائعات.. كلام فاضي، وهذا كلام الإعلام..“.

وقضت محكمة دبي بشأن ”دايلر“ بحبسه 6 أشهر يليها الإبعاد، قضى أكثر منها في التوقيف، لذا تقرر إخلاء سبيله بحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“ قبل أيام.

وبرأت المحكمة ”دايلر“ من تهمة زراعة نبات القنب الهندي الذي يُستخرج منه مخدر الحشيش، بعد العثور على 3 نبتات داخل شقته.

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كذلك تمت تبرئته من تهمة تسهيل التعاطي لفتاة قاصر تعمل ”يوتيوبر“ ومؤثرة على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي أحيلت بدورها إلى محكمة الأحداث.

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أول ظهور لمغني الراب السعودي "دايلر...
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وقف أحد مساعدي الناطقة باسم بايدن عن العمل لتهديده صحفية‎

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المصدر: ا ف ب

أوقف متحدث باسم الرئيس الأمريكي جو بايدن عن العمل، أمس الجمعة، لمدة أسبوع بعد تهديده صحفية وإدلائه بتصريحات تنم عن تمييز جنسي خلال محادثة هاتفية.

والتحق تيلر جوزف داكلو أو تي جي داكلو (32 عاما)، الذي كان من أعضاء فريق حملة بايدن، بالبيت الأبيض وأصبح أحد مساعدي المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية جين ساكي.

ويبدو أنه قال للصحفية تارا بالميري التي تعمل في موقع بوليتيكو ”سأدمرك“، بحسب مجلة ”فانيتي فير“.

وكانت الصحفية قد اتصلت به لطرح أسئلة عن علاقة حميمة تربطه بصحفية أخرى هي أليكسي ماكاموند من موقع ”أكسيوس“ والمسائل الأخلاقية التي يمكن أن تنجم عن ذلك.

وقالت ساكي إن ”تي جي داكلو اعتذر للصحفية التي أجرت معه محادثة ساخنة حول حياته الشخصية“.

وأضافت: ”أنه أول من اعترف بأن سلوكه لم يكن بمستوى المعايير التي وضعها الرئيس“.

وتابعت أن داكلو وبالإضافة إلى وقفه عن العمل لأسبوع، لن يعمل بعد الآن مع أي صحفي في بوليتيكو في مهامه بالبيت الأبيض.

وكان داكلو المسؤول الصحفي لحملة بايدن الانتخابية في 2020.

وذكرت النشرة الإخبارية ”بوليتيكو بلايبوك“ التي تغطي الأنباء والشائعات السياسية في واشنطن، وتعدها بالميري، هذا الأسبوع، أن الصحفية ماكاموند أعلنت في تشرين الثاني/ نوفمبر أنها على علاقة بداكلو.

ويوم وصوله إلى البيت الأبيض، حذر جو بايدن فريقه علنا من أنه لن يتسامح مع أي تجاوز.

وصرح حينذاك: ”أنا لا أمزح عندما أقول هذا: إذا كنت تعمل معي وسمعت أنك تعامل زميلا بقلة احترام أو بازدراء، فسأطردك على الفور“.

وتهربت ساكي من الرد على سؤال خلال مؤتمرها الصحفي اليومي عن الفارق بين هذا الوعد الرئاسي والعقوبة المخففة نسبيا – وهي أسبوع من التعليق – التي فرضت على مساعدها.

وقالت ساكي: ”لن يحدث ذلك مرة أخرى. ولن يتم التسامح معه في البيت الأبيض”.

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