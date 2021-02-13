أول ظهور لمغني الراب السعودي "دايلر" بعد خروجه من السجن (فيديو وصور)

شارك مغني الراب السعودي المعروف عبدالعزيز الدليجان، والملقب بـ“دايلر“، متابعيه عبر تطبيق ”سناب شات“ مقطع فيديو وصورًا وثقّ من خلالها أول ظهور رسمي له بعد إخلاء سبيله، في 6 شباط/ فبراير الجاري، بعد أن برأته من جميع التهم الموجهة إليه، فيما عدا تهمة التعاطي.

وجرى تداول صور ”دايلر“ عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط تفاعل واسع بين المتابعين بسبب اختلاف مظهره عما اعتاد عليه الجمهور، حيث ظهر حليق الرأس، بعدما قام بقص شعره تمامًا.

وجاء مظهر ”دايلر“ المفاجئ للجمهور وهو يستمع لأغنية، وردَّد ساخرًا:“إيش قاعد يصير ما أدري، الشكل والأغنية غير“.

وحرص ”دايلر“ في مقطع فيديو، على رد شائعات انتشرت بشأن ظهوره المفاجئ حليق الرأس بعد عام من الغياب، وأن هذا الشعر تمت إزالته وهو داخل السجن، موضحًا أن ما يُثار في هذا الشأن ما هو إلا مجرد شائعات.

وقال دايلر:“لكل الذين يقولون قرَّعوني هذه شائعات.. كلام فاضي، وهذا كلام الإعلام..“.

وقضت محكمة دبي بشأن ”دايلر“ بحبسه 6 أشهر يليها الإبعاد، قضى أكثر منها في التوقيف، لذا تقرر إخلاء سبيله بحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“ قبل أيام.

وبرأت المحكمة ”دايلر“ من تهمة زراعة نبات القنب الهندي الذي يُستخرج منه مخدر الحشيش، بعد العثور على 3 نبتات داخل شقته.

كذلك تمت تبرئته من تهمة تسهيل التعاطي لفتاة قاصر تعمل ”يوتيوبر“ ومؤثرة على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي أحيلت بدورها إلى محكمة الأحداث.