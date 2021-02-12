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نجوم الفن يغيبون عن تشييع جثمان الف...
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نجوم الفن يغيبون عن تشييع جثمان الفنان الراحل علي حميدة (صور)

شيع جثمان الفنان المصري علي حميدة، اليوم الجمعة، إلى قبره من مسجد الفتح بمدينة مرسى مطروح (شمال غرب)، بعد أن وافته المنية الخميس، عن عمر ناهز 55 عامًا بعد صراع

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المصدر: روبي أحمد – إرم نيوز

شيع جثمان الفنان المصري علي حميدة، اليوم الجمعة، إلى قبره من مسجد الفتح بمدينة مرسى مطروح (شمال غرب)، بعد أن وافته المنية الخميس، عن عمر ناهز 55 عامًا بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وغاب جميع الفنانين عن تشييع الجثمان، في موقف أثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأسرته.

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واقتصرت مراسم دفن الجثمان على أهل الفنان الراحل وبعض من محبيه وأبناء محافظته، الذين انهمروا بالبكاء، داعين أن يتغمده الله برحمته.

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وكتب: ”الحمد الله على حسن الخاتمة في ليلة الجمعة.. بعد أن أدى صلاة العصر، وبعد ختام الصلاة والتسابيح أنهى كلامه بالحمد الله، بعد أن نطق الشهادتين انتقل إلى رحمة الله تعالى.. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

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وكان الفنان علي حميدة خرج مؤخرًا من مستشفى معهد ناصر، الذي كان يرقد بداخله منذ فترة ليست بالطويلة لتلقي العلاج، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة.

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وعلي حميدة مغنٍّ مصري، وأحد أبرز مطربي الثمانينات من القرن العشرين، وهو الذي أحدثت أغنيته الشهيرة ”لولاكي“ في عام 1988 ثورة كبيرة جدا في عالم الأغنية العربية لموسيقى الجيل.

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نجوم الفن يغيبون عن تشييع جثمان الف...
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حكم نهائي ببراءة المتهمين في قضية المغرد الكويتي عتيج المسيان

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المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

قضت محكمة التمييز الكويتية، الخميس، ببراءة المتهمين بقضية المغرد الكويتي ”عتيج المسيان”، من جرائم أمن دولة ونشر تغريدات في حسابات وهمية، مع تغريم المتهم الرئيس بـ 5000 دينار (16600 دولار) لعمل حساب إخباري دون ترخيص من وزارة الإعلام.

وشمل حكم البراءة الناشط نواف البدر المتهم الرئيسي بإدارة حساب ”عتيج المسيان“، والمحامي يوسف المحيش والصحفي عمر الراشد وآخرين، سبق وأن تم حجزهم وإخلاء سبيلهم لاحقا منذ بدء التحقيق في القضية، بمنتصف عام 2019.

وقبل عام من الآن، قضت محكمة الاستئناف ببراءة المتهمين من إدارة الحساب، وبينهم نواف البدر، الذي تم تبرئته من إدارة الحساب، إضافة إلى براءته من تهمة القيام بعمل عدائي ضد مصر في ”تويتر“، وإساءة استخدام الهاتف، وإذاعة أخبار كاذبة، والقيام بعمل عدائي ضد دول وابتزاز آخرين.

وبحسب تقارير إعلامية سابقة، ”فقد بلغ عدد المتهمين في القضية عشرة أشخاص، اثنان منهم خارج البلاد، وبينهم محامون وصحفيون“، حيث تم في تموز/ يوليو 2019، سجن نواف البدر وآخرين، وتم بعدها بشهرين إحالة القضية إلى الجنايات بعد إخلاء سبيل بعض المتهمين بكفالة مالية.

وبالرغم من سجن المتهم الرئيسي إلا أن الحساب المذكور استمر بالتغريد لقرابة شهرين متتابعين بعد سجن المتهمين، وهو ما كشفته وسائل إعلام كويتية بأنه ”يعود إلى مشاركة أشخاص خارج الكويت في إدارة الحساب، في السويد وبريطانيا“.

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