نجوم الفن يغيبون عن تشييع جثمان الفنان الراحل علي حميدة (صور)

شيع جثمان الفنان المصري علي حميدة، اليوم الجمعة، إلى قبره من مسجد الفتح بمدينة مرسى مطروح (شمال غرب)، بعد أن وافته المنية الخميس، عن عمر ناهز 55 عامًا بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وغاب جميع الفنانين عن تشييع الجثمان، في موقف أثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأسرته.

واقتصرت مراسم دفن الجثمان على أهل الفنان الراحل وبعض من محبيه وأبناء محافظته، الذين انهمروا بالبكاء، داعين أن يتغمده الله برحمته.

وسبق أن كشف عادل نافع ابن شقيق علي حميدة، عبر الصفحة الرسمية للفنان على فيسبوك، عن آخر كلماته قبل مفارقة الحياة.

وكتب: ”الحمد الله على حسن الخاتمة في ليلة الجمعة.. بعد أن أدى صلاة العصر، وبعد ختام الصلاة والتسابيح أنهى كلامه بالحمد الله، بعد أن نطق الشهادتين انتقل إلى رحمة الله تعالى.. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

وكان الفنان علي حميدة خرج مؤخرًا من مستشفى معهد ناصر، الذي كان يرقد بداخله منذ فترة ليست بالطويلة لتلقي العلاج، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة.

وعلي حميدة مغنٍّ مصري، وأحد أبرز مطربي الثمانينات من القرن العشرين، وهو الذي أحدثت أغنيته الشهيرة ”لولاكي“ في عام 1988 ثورة كبيرة جدا في عالم الأغنية العربية لموسيقى الجيل.