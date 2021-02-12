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"بسمة الكويتية" من أمريكا: اعتناقي...
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"بسمة الكويتية" من أمريكا: اعتناقي اليهودية ليس لأجل الجنسية

‎ نفت الفنانة ابتسام حميد، المعروفة فنيًا باسم "بسمة الكويتية"، أن يكون السبب وراء تركها للإسلام واعتناقها الديانة اليهودية، الحصول على الجنسية الأمريكية، وذلك

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المصدر: صلاح حسن - إرم نيوز

نفت الفنانة ابتسام حميد، المعروفة فنيًا باسم ”بسمة الكويتية“، أن يكون السبب وراء تركها للإسلام واعتناقها الديانة اليهودية، الحصول على الجنسية الأمريكية، وذلك في أول تعليق لها بعد اتخاذها ذلك القرار المثير للجدل بين الجمهور.

جاء هذا خلال محادثة نصية عبر واتساب مع صحيفة ”جريدتكم“ الكويتية، وقالت بسمة وهي تتحد من الولايات المتحدة إن تحولها إلى الديانة اليهودية لم يكن بهدف الحصول على الجنسية الأمريكية.

وأكدت لصحفي في الصحيفة يدعى أحمد أنها ”مقتنعة باليهودية“.

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وحول ردود الأفعال عن تصريحاتها الأخيرة، قالت ”بسمة الكويتية“ إنها ”كانت متوقعة وقناعة الناس لا تهمني ما دمت مقتنعة“.

وكانت ”بسمة“ قد ظهرت في مقطع فيديو قالت فيه: إنها تعلن ترك الإسلام واعتناق الديانة اليهودية، ما أثار جدلا واسعا في الكويت والدول العربية.

ونقلت ”جريدتكم“ الكويتية المحلية عن مصدر أمني قوله: إن الفنانة بسمة ”عراقية الجنسية“ وإنها من مواليد الكويت، مشيرا إلى أن والدتها كويتية لكنها لا تقيم حاليا في البلد الخليجي وأنها غادرت منذ فترة غير قصيرة.

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"بسمة الكويتية" من أمريكا: اعتناقي...
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إيهاب توفيق يفوز بلقب الموسم الأول من برنامج "إنت مين"

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المصدر: صلاح حسن - إرم نيوز

فاز الفنان المصري إيهاب توفيق، بلقب الموسم الأول من البرنامج الترفيهي الشهير ”انت مين .. The Masked Singer“، الذي يعرض على شاشة Mbc.

يأتي هذا بعدما تنكر إيهاب توفيق طوال 10 حلقات هي عدد الموسم الأول من البرنامج في شخصية ”الكوبرا“ التي لم يعرفه فيها الجمهور أو المحققون المشاركون في البرنامج، وهم اللبنانية سيرين عبدالنور، والسوري قصي خولي، والسعودي مهند الحمدي، والمصري حسن الرداد.

وخلال الحلقة الأخيرة قام إيهاب توفيق بتسهيل مهمة معرفة شخصيته فمنح ”هدية“ إلى مواطنه حسن الرداد تكشف بسببها كل شيء، وكانت عبارة عن ”وشاح“ كان قد استخدمه ”الرداد“ في فيلم ”زنقة ستات“ عندما رقص على أغنية ”داني“.

وتعليقا على فوزه باللقب قال إيهاب توفيق إنه سعيد بالتخفي في شخصية ”الكوبرا“ التي ساهمت في عدم معرفة أحد من وراء ”الماسك“.

 

ووجه إيهاب توفيق الشكر لجمهوره الذي تفاعل مع الحلقة الأخيرة، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“.

وكتب الفنان المصري: ”ألف شكر للجمهور الغالي اللي متابع البرنامج، وعلى تفاعلكم الكبير وإن شاء الله تكون حلقة النهاردة عجبتكم وشكرا لإدارة MBC على البرنامج الأكثر من رائع كانت تجربة ممتعة وأكثر من رائعة“.

 

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A post shared by Ehab Tawfik (@ehabtawfiksinger)

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