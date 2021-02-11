من هو الفنان الراحل علي حميدة؟

غيّب الموت الفنان المصري علي حميدة، اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ 55 عاما، بعد تعرضه لوعكة صحية بسبب تجمع الحصوات على المرارة، وتدخلت الحكومة المصرية في علاجه منها، إلا أن حالته تدهورت حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى.

وأعلن نجل شقيقته خبر الوفاة، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

والراحل علي حميدة عبدالغني جميعي، هو مطرب مصري بدوي من مواليد محافظة مطروح شمال غرب البلاد، ولد في 20 مايو 1965، وقد بدأ نشاطه الفني بشكل لافت في العام 1982.

لكن الشهرة الحقيقية لحميدة جاءت بأغنيته الشهيرة ”لولاكي“ في عام 1988، والتي كان فيها هو الموزع والملحن والمطرب، وأحدثت ضجة كبيرة بسبب تغييرها لنظام الأغنية الشبابية في ذلك الوقت، حيث تم بيع ما يزيد على 6 ملايين نسخة من شريط الأغنية بالشرق الأوسط.

”وش الخير والشر معا“

وبسبب النجاح الكبير الذي أحدثته الأغنية والمبيعات الهائلة التي حققتها، توجه حميدة للسينما لتقديم فيلم بعنوان ”لولاكي“، وقدم بعده فيلما آخر بعنوان ”مولد نجم“، كما شارك في بعض المسلسلات، منها: ”نسمة ونصيب سيت كوم“ عام 2009 ضيف شرف، ومسلسل ”الهودج“، وأخيرا ضيف شرف في مسلسل ”ريح المدام“.

وعانى حميدة من عدة أزمات ألمّت به في التسعينيات، لعل أبرزها اتهامه بالتهرب الضريبي عام 1997، بعدما تم فرض 13 مليون جنيه ضرائب، عقب تحقيق ألبومه ”لولاكي“ مبيعات ضخمة، ليتم الحجز بعدها على شقته بجانب 3 سيارات يملكها وقتها، لتكون بذلك ”لولاكي“ ”وش“ الخير والشر معا عليه.

اتهامات بالشذوذ

وفي عام 2000، ألقي القبض على حميدة من قبل أجهزة الأمن في مصر، ووجهت له اتهامات بالشذوذ الجنسي، وقيل إنه تم ضبطه بفعل فاضح في الطريق العام مع صبي ميكانيكي، حيث لم ينف حميدة الأقاويل في وقتها بل خرج بعد سنوات من انتشارها لينفي ما وجه له، قائلا إن حبيب العادلي وعلاء مبارك لفقا له هذه القضية؛ لأنه كان مقربا من الرئيس الليبي معمر القذافي.

وأثار حميدة الجدل بعد ذلك بنفيه علاقة حبيب العادلي بالتهم غير الأخلاقية التي نسبت إليه، قائلا: ”خناقة مع ضابط بسبب الرخصة كان عاوز يلفق لي تهمة مخدرات بس لقاني مش بشرب سجاير فلفق لي التهمة دي، وده شيء مفتعل بس مش وراها علاقتي لكني لم أدخل السجن وتم التحقيق في الأمر“.

علاقته بمعمر القذافي

اشتهر علي حميدة بعلاقة مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، معتبرا أنه رمز قومي وشخص مثقف صاحب فكر عال.

وكشف في لقاء متلفز أن آخر لقاء جمعه بالقذافي كان مع بداية الاحتجاجات ضد حكمه في العام 2011.