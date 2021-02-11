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وفاة الفنان المصري علي حميدة
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وفاة الفنان المصري علي حميدة

توفي، اليوم الخميس، الفنان المصري علي حميدة عن عمر ناهز 55 عاما؛ بعد صراع مع المرض. ونشر ابن شقيقة الفنان الراحل، علي نافع، منشورا على حسابه في فيسبوك، قال فيه:

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المصدر: إرم نيوز

توفي، اليوم الخميس، الفنان المصري علي حميدة عن عمر ناهز 55 عاما؛ بعد صراع مع المرض.

ونشر ابن شقيقة الفنان الراحل، علي نافع، منشورا على حسابه في فيسبوك، قال فيه: ”إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة الدكتور Ali Hemida علي حميدة نسألكم الدعاء والثبات“.

إنا لله وإنا إليه راجعون

وفاه الدكتور Ali Hemida علي حميده

نسألكم الدعاء والثبات

Posted by ‎عادل نافع‎ on Thursday, February 11, 2021

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فقد صرح إسماعيل حميدة، شقيق الفنان علي حميدة، بأنهم بصدد إنهاء تصريح الدفن والتجهيز لدفنه، لكنه أشار إلى أنهم لم يحددوا مكان الدفن حتى الآن.

وكان علي حميدة أصيب بوعكة صحية قبل نحو شهر دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة، قبل أن ينقل إلى مسقط رأسه بمحافظة مطروح، شمال غرب مصر.

الفنان علي حميدة من مواليد 20 مايو سنة 1965، وهو ملحن ومطرب وممثل، اشتهر فترة الثمانينيات وبداية التسعينيات، ومن أشهر ألبوماته الغنائية: ”لولاكي، وناديلي، وكوني لي، ونن العين، وخان العشرة، واحكي لي“.

ومن الأفلام التي شارك فيها ”لولاكي ومولد نجم“.

ونعى عدد كبير من المشاهير والجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي الفنان الراحل.

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وفاة الفنان المصري علي حميدة
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وفاة ليو كوبر رسّام ملصقات أفلام تشارلي تشابلن‎

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المصدر: ا ف ب

توفي الرسام الفرنسي الشهير ليو كوبر، الذي أنجز -خصوصًا- ملصقات أفلام تشارلي تشابلن، عن عمر يناهز 94 عامًا في منزله في باريس، بحسب ما أفادت ابنته كورين كوبر، لوكالة فرانس برس.

ووقّع كوبر الحائز على جائزة في مهرجان كان السينمائي سنة 1974، عن ملصق فيلم ”إيمانويل“، ملصقات أفلام ”ذي غرايت ديكتايتور“، و“مودرن تايمز“، و“ذي غولد راش“، إضافة إلى ”سيتي لايتس“، و“ذي كيد“.

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وأنجز ليو كوبر ملصقات إعلانية كثيرة، وأخرى لمسارح عدة في العاصمة الفرنسية. وفي 2015، أنجز رسمًا عن الهجوم على مقر صحيفة ”شارلي إيبدو“ الساخرة، أظهر تشارلي تشابلن مع قبعته الشهيرة على شكل هدف سقطت عليه الرصاصات.

ونشرت صحيفة ”ليبراسيون“ الفرنسية هذا الرسم، ضمن عدد خاص.

وقبل بضعة أيام من وفاته، كان ليو كوبر يعمل -أيضًا- على ملصق للمجموعة الموسيقية المقبلة للفنان الروماني الفرنسي، فلاديمير كوسما.

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