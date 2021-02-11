حكم نهائي ببراءة المتهمين في قضية المغرد الكويتي عتيج المسيان

قضت محكمة التمييز الكويتية، الخميس، ببراءة المتهمين بقضية المغرد الكويتي ”عتيج المسيان”، من جرائم أمن دولة ونشر تغريدات في حسابات وهمية، مع تغريم المتهم الرئيس بـ 5000 دينار (16600 دولار) لعمل حساب إخباري دون ترخيص من وزارة الإعلام.

#التمييز تغرم صاحب حساب عتيج المسيان 5 آلاف دينار لعمل حساب إخباري دون ترخيصhttps://t.co/Rnu5JQ7i8Q — الراي (@AlraiMediaGroup) February 11, 2021

وشمل حكم البراءة الناشط نواف البدر المتهم الرئيسي بإدارة حساب ”عتيج المسيان“، والمحامي يوسف المحيش والصحفي عمر الراشد وآخرين، سبق وأن تم حجزهم وإخلاء سبيلهم لاحقا منذ بدء التحقيق في القضية، بمنتصف عام 2019.

الحمدلله

صدر حكم نهائي بالبراءة في اخر قضية

جنايات امن دولة عبارة عن ( تغريدات ) مرفوعة من الداخلية ضدي . — نواف البدر (@NawafAlbader) February 11, 2021

يقول المولى عز وجل..سورة الطور. أية 48

((وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ))

⬅️ بفضل الله

حكمت محكمة التمييز بتأيد أحكام البراءة الصادرة من (أول درجة وأستئناف)

في القضية المرفوعة ضدي من أمن الدوله ➡️

(( أنتهت).).).) — المحامي يوسف المحيش (@lawyer5554) February 11, 2021

وقبل عام من الآن، قضت محكمة الاستئناف ببراءة المتهمين من إدارة الحساب، وبينهم نواف البدر، الذي تم تبرئته من إدارة الحساب، إضافة إلى براءته من تهمة القيام بعمل عدائي ضد مصر في ”تويتر“، وإساءة استخدام الهاتف، وإذاعة أخبار كاذبة، والقيام بعمل عدائي ضد دول وابتزاز آخرين.

وبحسب تقارير إعلامية سابقة، ”فقد بلغ عدد المتهمين في القضية عشرة أشخاص، اثنان منهم خارج البلاد، وبينهم محامون وصحفيون“، حيث تم في تموز/ يوليو 2019، سجن نواف البدر وآخرين، وتم بعدها بشهرين إحالة القضية إلى الجنايات بعد إخلاء سبيل بعض المتهمين بكفالة مالية.

وبالرغم من سجن المتهم الرئيسي إلا أن الحساب المذكور استمر بالتغريد لقرابة شهرين متتابعين بعد سجن المتهمين، وهو ما كشفته وسائل إعلام كويتية بأنه ”يعود إلى مشاركة أشخاص خارج الكويت في إدارة الحساب، في السويد وبريطانيا“.