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حكم نهائي ببراءة المتهمين في قضية ا...
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حكم نهائي ببراءة المتهمين في قضية المغرد الكويتي عتيج المسيان

قضت محكمة التمييز الكويتية، الخميس، ببراءة المتهمين بقضية المغرد الكويتي "عتيج المسيان"، من جرائم أمن دولة ونشر تغريدات في حسابات وهمية، مع تغريم المتهم الرئيس

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المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

قضت محكمة التمييز الكويتية، الخميس، ببراءة المتهمين بقضية المغرد الكويتي ”عتيج المسيان”، من جرائم أمن دولة ونشر تغريدات في حسابات وهمية، مع تغريم المتهم الرئيس بـ 5000 دينار (16600 دولار) لعمل حساب إخباري دون ترخيص من وزارة الإعلام.

وشمل حكم البراءة الناشط نواف البدر المتهم الرئيسي بإدارة حساب ”عتيج المسيان“، والمحامي يوسف المحيش والصحفي عمر الراشد وآخرين، سبق وأن تم حجزهم وإخلاء سبيلهم لاحقا منذ بدء التحقيق في القضية، بمنتصف عام 2019.

وقبل عام من الآن، قضت محكمة الاستئناف ببراءة المتهمين من إدارة الحساب، وبينهم نواف البدر، الذي تم تبرئته من إدارة الحساب، إضافة إلى براءته من تهمة القيام بعمل عدائي ضد مصر في ”تويتر“، وإساءة استخدام الهاتف، وإذاعة أخبار كاذبة، والقيام بعمل عدائي ضد دول وابتزاز آخرين.

وبحسب تقارير إعلامية سابقة، ”فقد بلغ عدد المتهمين في القضية عشرة أشخاص، اثنان منهم خارج البلاد، وبينهم محامون وصحفيون“، حيث تم في تموز/ يوليو 2019، سجن نواف البدر وآخرين، وتم بعدها بشهرين إحالة القضية إلى الجنايات بعد إخلاء سبيل بعض المتهمين بكفالة مالية.

وبالرغم من سجن المتهم الرئيسي إلا أن الحساب المذكور استمر بالتغريد لقرابة شهرين متتابعين بعد سجن المتهمين، وهو ما كشفته وسائل إعلام كويتية بأنه ”يعود إلى مشاركة أشخاص خارج الكويت في إدارة الحساب، في السويد وبريطانيا“.

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حكم نهائي ببراءة المتهمين في قضية ا...
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وفاة الفنان المصري عباس منصور

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المصدر: أحمد غريب - إرم نيوز

توفي الأربعاء الفنان المصري عباس منصور، الذي قدم العديد من الأعمال الفنية والمسرحية.

ونعى الراحل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر، الفنان منير مكرم، قائلا عبر فيسبوك: ”الدوام لله.. رحل الفنان عباس منصور، والعزاء الخميس“.

وعباس منصور، هو ممثل مصري تلفزيوني عمل في بعض الأفلام السينمائية، وبدأ نشاطه الفني في الثمانينات وعادة ما يقوم بدور رجل الأمن.

وقدم الراحل العديد من الأعمال التلفزيونية، منها مسلسل ”رفاعة الطهطاوي“ عام 1985، و“عمر بن عبد العزيز“ عام 1995، و“الإمام الغزالي“، بالإضافة إلى دور ضابط المباحث في فيلم ”الكيت كات“.

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