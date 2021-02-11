إيهاب توفيق يفوز بلقب الموسم الأول من برنامج "إنت مين"

فاز الفنان المصري إيهاب توفيق، بلقب الموسم الأول من البرنامج الترفيهي الشهير ”انت مين .. The Masked Singer“، الذي يعرض على شاشة Mbc.

يأتي هذا بعدما تنكر إيهاب توفيق طوال 10 حلقات هي عدد الموسم الأول من البرنامج في شخصية ”الكوبرا“ التي لم يعرفه فيها الجمهور أو المحققين المشاركين في البرنامج وهم اللبنانية سيرين عبدالنور، والسوري قصي خولي، والسعودي مهند الحمدي، والمصري حسن الرداد.

وخلال الحلقة الأخيرة قام إيهاب توفيق بتسهيل مهمة معرفة شخصيته فمنح ”هدية“ إلى مواطنه حسن الرداد تكشف بسببها كل شيء، وكانت عبارة عن ”وشاح“ كان قد استخدمه ”الرداد“ في فيلم ”زنقة ستات“ عندما رقص على أغنية ”داني“.

وتعليقًا على فوزه باللقب قال إيهاب توفيق إنه سعيد بالتخفي في شخصية ”الكوبرا“ التي ساهمت في عدم معرفة أحد من وراء ”الماسك“.

ووجه إيهاب توفيق الشكر لجمهوره الذي التفاعل مع الحلقة الأخيرة، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“.

وكتب الفنان المصري: ”ألف شكر للجمهور الغالي اللي متابع البرنامج، وعلى تفاعلكم الكبير وإن شاء الله تكون حلقة النهاردة عجبتكم وشكرًا لإدارة MBC على البرنامج الأكثر من رائع كانت تجربة ممتعة وأكثر من رائعة“.