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إيهاب توفيق يفوز بلقب الموسم الأول...
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إيهاب توفيق يفوز بلقب الموسم الأول من برنامج "إنت مين"

فاز الفنان المصري إيهاب توفيق، بلقب الموسم الأول من البرنامج الترفيهي الشهير "انت مين .. The Masked Singer"، الذي يعرض على شاشة Mbc. يأتي هذا بعدما تنكر إيهاب

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المصدر: صلاح حسن - إرم نيوز

فاز الفنان المصري إيهاب توفيق، بلقب الموسم الأول من البرنامج الترفيهي الشهير ”انت مين .. The Masked Singer“، الذي يعرض على شاشة Mbc.

يأتي هذا بعدما تنكر إيهاب توفيق طوال 10 حلقات هي عدد الموسم الأول من البرنامج في شخصية ”الكوبرا“ التي لم يعرفه فيها الجمهور أو المحققين المشاركين في البرنامج وهم اللبنانية سيرين عبدالنور، والسوري قصي خولي، والسعودي مهند الحمدي، والمصري حسن الرداد.

وخلال الحلقة الأخيرة قام إيهاب توفيق بتسهيل مهمة معرفة شخصيته فمنح ”هدية“ إلى مواطنه حسن الرداد تكشف بسببها كل شيء، وكانت عبارة عن ”وشاح“ كان قد استخدمه ”الرداد“ في فيلم ”زنقة ستات“ عندما رقص على أغنية ”داني“.

وتعليقًا على فوزه باللقب قال إيهاب توفيق إنه سعيد بالتخفي في شخصية ”الكوبرا“ التي ساهمت في عدم معرفة أحد من وراء ”الماسك“.

 

ووجه إيهاب توفيق الشكر لجمهوره الذي التفاعل مع الحلقة الأخيرة، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“.

وكتب الفنان المصري: ”ألف شكر للجمهور الغالي اللي متابع البرنامج، وعلى تفاعلكم الكبير وإن شاء الله تكون حلقة النهاردة عجبتكم وشكرًا لإدارة MBC على البرنامج الأكثر من رائع كانت تجربة ممتعة وأكثر من رائعة“.

 

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إيهاب توفيق يفوز بلقب الموسم الأول...
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الكويت.. إخلاء سبيل إعلامية شهيرة بعد التحقيق معها بتهمة خدش الحياء العام

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المصدر: نسرين العبوش- إرم نيوز

أخلت النيابة العامة في الكويت، الأربعاء، سبيل إعلامية شهيرة بضمان مالي بعد التحقيق معها بتهمة نشر صور خادشة للحياء عبر حساباتها الإلكترونية.

وتم إخلاء سبيلها بعد إنكارها تعمد خدش الحياء بالصور التي نشرتها، وتسببت بإحالتها إلى التحقيق، نقلاً عن صحيفة ”الراي“ الكويتية.

وكانت إدارة الجرائم الإلكترونية قد استدعت الإعلامية وأحالتها إلى النيابة العامة، بسبب نشرها صورا اعتبرها رجال المباحث خادشة للحياء ولا تنتمي إلى عادات المجتمع الكويتي.

ولم تورد الصحيفة المحلية تفاصيل بشأن القضية وهوية الإعلامية، إلا أنه تمت الإشارة من قبل حساب ”شاهين“ في ”أنستغرام“ قبل ساعات إلى ”إحالة الإعلامية الشهيرة حليمة بولند إلى التحقيق بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء العام“.

 

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إلا أنه لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة المعلومة التي نشرها حساب ”شاهين“ في ظل غياب التعليق الرسمي على القضية، ومواصلة الإعلامية بولند لنشاطها طيلة يوم أمس الثلاثاء عبر حسابها في ”سناب شات“.

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