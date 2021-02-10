وفاة الفنان المصري عباس منصور

حسمت الفنانة السعودية ليلى السلمان، الجدل الدائر بشأن تجسيدها شخصية المتهمة ”مريم“ المعروفة إعلاميًا بـ“خاطفة الدمام“، وذلك عقب إعلانها الظهور في مسلسل بعنوان ”الخاطفة“ رجّح البعض أنه يروي قصة ”خاطفة الدمام“ التي أثارت قضيتها جدلًا واسعًا، وصدمة كبيرة، في الشارع السعودي.

وقالت ليلى السلمان خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج ”يا هلا“ الذي يقدمه الإعلامي مفرح الشقيقي عبر شاشة ”روتانا خليجية“، إن المسلسل المعلن عنه باسم ”الخاطفة“ لا علاقة له بأحداث قصة ”خاطفة الدمام“ نهائيًا.

وأضافت ليلى السلمان أن لديها عملين تعاقدت عليهما، الأول بعنوان ”اختطاف“، وتم توقيع عقده قبل أسبوعين، وبدأت بتصويره حاليًا، والثاني باسم ”الخاطفة“، وهذا سيتم العمل عليه بعد شهر رمضان المقبل، وليس له علاقة أيضًا بـ“خاطفة الدمام“.

وأكدت أن مسلسل ”اختطاف“ يتم تصويره، لكنها لا تعرف متى سيتم عرضه، إضافة إلى أنه تم منعها من التصريح بشأن المسلسل من جانب الجهة الإنتاجية، كما رفضت الحديث عن الشاشة التي سيعرض عليها.

وانتقدت ليلى السلمان تناول نشطاء ”السوشال ميديا“ لتصريحاتها، متهمًة إياهم بالالتفاف حول الموضوع، وإثارة البلبلة، معقبًة:“لم أذكر سيرة خاطفة الدمام في كلامي“.

وكشفت ليلى السلمان عن رأيها بظهور قصة ”خاطفة الدمام“ في عمل درامي قائلة:“إن أي قصة تثير حالة في المجتمع تصلح أن يتم تجسيدها في عمل فني“.

وأعلنت ليلى السلمان مؤخرًا، في مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، خوضها تجربة درامية جديدة بمسلسل ”الخاطفة“ تخوض فيه دور البطولة، مؤكدة أن الفكرة قوية وجديدة، ويتم عرضها لأول مرة من خلال الدراما السعودية والخليجية.