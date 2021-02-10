وفاة الفنان المصري عباس منصور

توفي الأربعاء الفنان المصري عباس منصور، الذي قدم العديد من الأعمال الفنية والمسرحية.
ونعى الراحل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر، الفنان منير مكرم، قائلا عبر فيسبوك: ”الدوام لله.. رحل الفنان عباس منصور، والعزاء الخميس“.
وعباس منصور، هو ممثل مصري تلفزيوني عمل في بعض الأفلام السينمائية، وبدأ نشاطه الفني في الثمانينات وعادة ما يقوم بدور رجل الأمن.
وقدم الراحل العديد من الأعمال التلفزيونية، منها مسلسل ”رفاعة الطهطاوي“ عام 1985، و“عمر بن عبد العزيز“ عام 1995، و“الإمام الغزالي“، بالإضافة إلى دور ضابط المباحث في فيلم ”الكيت كات“.