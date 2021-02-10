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حفظت القرآن ثم اعتنقت اليهودية.. ما...
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حفظت القرآن ثم اعتنقت اليهودية.. ما حقيقة جنسية بسمة الكويتية؟

أثار إعلان الفنانة إبتسام حميد، المعروفة فنيا باسم "بسمة الكويتية"، ترك الإسلام واعتناقها الديانة اليهودية جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط نقاش حول

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المصدر: إرم نيوز

أثار إعلان الفنانة إبتسام حميد، المعروفة فنيا باسم ”بسمة الكويتية“، ترك الإسلام واعتناقها الديانة اليهودية جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط نقاش حول حقيقة جنسيتها.

وكان رواد مواقع التواصل تداولوا في وقت سابق مقطع فيديو للفنانة أعلنت فيه ردتها عن الإسلام واعتناقها اليهودية، بحجة أنه ”دين إرهاب يحتقر المرأة“، وفق زعمها.

وقالت بسمة الكويتية في الفيديو: ”أنا إبتسام حميد الملقبة بالمطربة بسمة الكويتية، من دولة الكويت أعلن تركي للإسلام لأنه دين الإرهاب الذي يستحقر المرأة، ويضطهدها، ويعنفها، ولا يعطيها حقوقها بالكامل، وبكل فخر أعلن اعتناقي للديانة اليهودية“.

 

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وفتح ذكرها في المقطع، كونها من دولة الكويت، نقاشا كبيرا حول حقيقة المعلومة، مع تداول وثائق تشير لكونها تحمل الجنسية الإريترية وأنها من أصل عراقي.

إريترية من أصل عراقي

ونقل حساب ”مباحث نيوز“ الإخباري الكويتي عن مصدر أمني قوله إن ”المرتدة عن الإسلام إلى اليهودية (يقصد بسمة) عراقية الأصل وتحمل الجنسية الإريترية – المدعية لم يسبق لها أن حملت الجنسية الكويتية“.

كما أوضح المصدر الأمني أن “ المدعية لم يسبق لها أن حملت الجنسية الكويتية“.

 

كما نقلت شبكة جريدتكم الكويتية المحلية عن مصدر أمني قوله إن الفنانة معتنقة الديانة اليهودية ”عراقية الجنسية“ وأنها من مواليد الكويت، مشيرا إلى أن والدتها كويتية لكنها لا تقيم حاليا في البلد الخليجي وأنها غادرت منذ فترة غير قصيرة.

من تمني ”الهداية“ إلى ترك الإسلام

وأعاد إعلان بسمة ترك الدين الإسلامي للأذهان تصريحات سابقة لها في حوار قبل نحو 3 أعوام مع جريدة الراي الكويتية، قالت خلالها إنها تتمنى الهداية ومشيرة إلى أنها ترى أن ”الفن حرام“.

كما كشفت عن تفوقها سابقا ضمن العشرة الأوائل على مستوى الكويت في مسابقة حفظ القرآن الكريم، خلال دراستها المرحلة الثانوية.

وذكرت بسمة: ”نحن نعلم أن الفن حرام، لكنني أحبه، ومع ذلك فأنا – ولله الحمد – مواظبة على الصلاة.. أنا كنت طالبة مجتهدة في الثانوية العامة، كما أنني حصلت على المركز العاشر على مستوى الكويت في حفظ القرآن الكريم“.

وفي رد على سؤال الجريدة ”أين ترى بسمة الكويتية نفسها بعد 10 سنوات؟“، أجابت: “ أتمنى الهداية.. أنا أعتبر أن الفن حرام، ولكنه في الوقت ذاته شيء أحبه وأعشقه، ويميل إليه قلبي.

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وقالت: ”لا أشك لحظة بأنني سأعتزل الفن يوما ما، بالرغم من أن الغناء هو الحلم الذي كان يراودني منذ الطفولة، لكن أهلي عارضوني وقتذاك لكي أستكمل دراستي، وحينما رأيت أبواب الدراسة مقفلة أمامي، عدت إلى الحلم القديم وأصبحت مطربة“.

شركة أفراح بعد دبلوم كيمياء

وفي المقابلة ذاتها كشفت بسمة أنها حاصلة على شهادة ”دبلوم كيمياء“، لكنها اضطرت لفتح مشروع شركة ”بسمة الكويتية للأفراح“، والتي تشمل كل مستلزمات الأفراح والمناسبات.

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حفظت القرآن ثم اعتنقت اليهودية.. ما...
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بسمة الكويتية تترك الإسلام وتعتنق الديانة اليهودية(فيديو)

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المصدر: روبي أحمد- إرم نيوز

أعلنت الفنانة ابتسام حميد، المعروفة فنيًا باسم“بسمة الكويتية“، تركها للإسلام واعتناقها الديانة اليهودية.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو للفنانة عراقية الجنسية، قالت فيه:“أنا ابتسام حميد الملقّبة بالمطربة بسمة الكويتية، أُعلن تركي للإسلام لأنه دين الإرهاب الذي يستحقر المرأة، ويضطهدها، ويعنفها، ولا يعطيها حقوقها بالكامل، وبكل فخر أعلن اعتناقي للديانة اليهودية“.

ولاقى الفيديو ردود فعل غاضبة من قِبل رواد موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، حيث قال متابع:“‏بسمة حميد الملقبة بالمطربة بسمة الكويتية حقيرة، معفنة، نتنة، وتبحث عن العُري، والتحرر الذي يؤدي إلى الرذيلة، أين عائلتها؟! المفروض من حكومة الكويت تسحب جنسيتها، وتطردها من الكويت، لأنها لا تشرّف الكويت حكومة وشعبًا، والإسلام بريئ منها ومن أشكالها، حسبي الله ونعم الوكيل فيها، الله ينتقم منها“.

وأضاف آخر:“‏‎#بسمة_الكويتية.. الله يثبتني على دينه، ويجعلني من الصالحين يارب.. صحيح أنني لست منهم لكنني أرجو من الله أن أكون منهم يارب، ولدي سلبيات وعيوب لكن أفضل من أكون ملحدًا والعياذ بالله.. باكر ستحترقين في جهنم ولن ينفع الندم“.

وعلّق متابع آخر:“‏العقلاء يدخلون الإسلام، والسفهاء ينحرفون عنه، نسأل الله السلامة.. ابتسام حميد (بسمة الكويتية) تعلن اعتناقها لليهودية وترك الإسلام، لأنه ضد“حقوق المرأة!“.

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