حفظت القرآن ثم اعتنقت اليهودية.. ما حقيقة جنسية بسمة الكويتية؟

أثار إعلان الفنانة إبتسام حميد، المعروفة فنيا باسم ”بسمة الكويتية“، ترك الإسلام واعتناقها الديانة اليهودية جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط نقاش حول حقيقة جنسيتها.

وكان رواد مواقع التواصل تداولوا في وقت سابق مقطع فيديو للفنانة أعلنت فيه ردتها عن الإسلام واعتناقها اليهودية، بحجة أنه ”دين إرهاب يحتقر المرأة“، وفق زعمها.

وقالت بسمة الكويتية في الفيديو: ”أنا إبتسام حميد الملقبة بالمطربة بسمة الكويتية، من دولة الكويت أعلن تركي للإسلام لأنه دين الإرهاب الذي يستحقر المرأة، ويضطهدها، ويعنفها، ولا يعطيها حقوقها بالكامل، وبكل فخر أعلن اعتناقي للديانة اليهودية“.

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وفتح ذكرها في المقطع، كونها من دولة الكويت، نقاشا كبيرا حول حقيقة المعلومة، مع تداول وثائق تشير لكونها تحمل الجنسية الإريترية وأنها من أصل عراقي.

إريترية من أصل عراقي

ونقل حساب ”مباحث نيوز“ الإخباري الكويتي عن مصدر أمني قوله إن ”المرتدة عن الإسلام إلى اليهودية (يقصد بسمة) عراقية الأصل وتحمل الجنسية الإريترية – المدعية لم يسبق لها أن حملت الجنسية الكويتية“.

كما أوضح المصدر الأمني أن “ المدعية لم يسبق لها أن حملت الجنسية الكويتية“.

مصدر أمني: المرتدّة عن الإسلام إلى «اليهودية» عراقية الأصل وتحمل الجنسية الإريترية – المدعية لم يسبق لها ان حملت الجنسية الكويتية – المدعية ذكرت انها في مقطع متداول انها تدعى بسمة الكويتية وانها تركت الاسلام وتحولت لليهودية pic.twitter.com/6Xiyonf9it — مباحث نيوز (@moba7thq8) February 10, 2021

كما نقلت شبكة جريدتكم الكويتية المحلية عن مصدر أمني قوله إن الفنانة معتنقة الديانة اليهودية ”عراقية الجنسية“ وأنها من مواليد الكويت، مشيرا إلى أن والدتها كويتية لكنها لا تقيم حاليا في البلد الخليجي وأنها غادرت منذ فترة غير قصيرة.

مصدر أمني لـ ”#جريدتكم”: – الفنانة معتنقة الديانة اليهودية ”عراقية الجنسية“ ومواليد الكويت. – الفنانة المذكوره والدتها كويتية ولا تقيم حاليا في #الكويت حيث غادرت البلاد منذ فترة ليست بالقصيرة. – سبق وأن طالبت بالجنسية الكويتية ولم تمنح الجنسية لعدم توافر الشروط. pic.twitter.com/3nJZSpmgyD — جريدتكم (@ImeGrop) February 9, 2021

من تمني ”الهداية“ إلى ترك الإسلام

وأعاد إعلان بسمة ترك الدين الإسلامي للأذهان تصريحات سابقة لها في حوار قبل نحو 3 أعوام مع جريدة الراي الكويتية، قالت خلالها إنها تتمنى الهداية ومشيرة إلى أنها ترى أن ”الفن حرام“.

كما كشفت عن تفوقها سابقا ضمن العشرة الأوائل على مستوى الكويت في مسابقة حفظ القرآن الكريم، خلال دراستها المرحلة الثانوية.

وذكرت بسمة: ”نحن نعلم أن الفن حرام، لكنني أحبه، ومع ذلك فأنا – ولله الحمد – مواظبة على الصلاة.. أنا كنت طالبة مجتهدة في الثانوية العامة، كما أنني حصلت على المركز العاشر على مستوى الكويت في حفظ القرآن الكريم“.

وفي رد على سؤال الجريدة ”أين ترى بسمة الكويتية نفسها بعد 10 سنوات؟“، أجابت: “ أتمنى الهداية.. أنا أعتبر أن الفن حرام، ولكنه في الوقت ذاته شيء أحبه وأعشقه، ويميل إليه قلبي.

وقالت: ”لا أشك لحظة بأنني سأعتزل الفن يوما ما، بالرغم من أن الغناء هو الحلم الذي كان يراودني منذ الطفولة، لكن أهلي عارضوني وقتذاك لكي أستكمل دراستي، وحينما رأيت أبواب الدراسة مقفلة أمامي، عدت إلى الحلم القديم وأصبحت مطربة“.

شركة أفراح بعد دبلوم كيمياء

وفي المقابلة ذاتها كشفت بسمة أنها حاصلة على شهادة ”دبلوم كيمياء“، لكنها اضطرت لفتح مشروع شركة ”بسمة الكويتية للأفراح“، والتي تشمل كل مستلزمات الأفراح والمناسبات.