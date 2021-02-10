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وفاة ليو كوبر رسّام ملصقات أفلام تش...
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وفاة ليو كوبر رسّام ملصقات أفلام تشارلي تشابلن‎

توفي الرسام الفرنسي الشهير ليو كوبر، الذي أنجز -خصوصًا- ملصقات أفلام تشارلي تشابلن، عن عمر يناهز 94 عامًا في منزله في باريس، بحسب ما أفادت ابنته كورين كوبر،

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المصدر: ا ف ب

توفي الرسام الفرنسي الشهير ليو كوبر، الذي أنجز -خصوصًا- ملصقات أفلام تشارلي تشابلن، عن عمر يناهز 94 عامًا في منزله في باريس، بحسب ما أفادت ابنته كورين كوبر، لوكالة فرانس برس.

ووقّع كوبر الحائز على جائزة في مهرجان كان السينمائي سنة 1974، عن ملصق فيلم ”إيمانويل“، ملصقات أفلام ”ذي غرايت ديكتايتور“، و“مودرن تايمز“، و“ذي غولد راش“، إضافة إلى ”سيتي لايتس“، و“ذي كيد“.

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وأنجز ليو كوبر ملصقات إعلانية كثيرة، وأخرى لمسارح عدة في العاصمة الفرنسية. وفي 2015، أنجز رسمًا عن الهجوم على مقر صحيفة ”شارلي إيبدو“ الساخرة، أظهر تشارلي تشابلن مع قبعته الشهيرة على شكل هدف سقطت عليه الرصاصات.

ونشرت صحيفة ”ليبراسيون“ الفرنسية هذا الرسم، ضمن عدد خاص.

وقبل بضعة أيام من وفاته، كان ليو كوبر يعمل -أيضًا- على ملصق للمجموعة الموسيقية المقبلة للفنان الروماني الفرنسي، فلاديمير كوسما.

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وفاة ليو كوبر رسّام ملصقات أفلام تش...
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وفاة النجم الهندي راجيف كابور عن 58 عاما

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المصدر: لميس منصور – إرم نيوز

توفي نجم بوليوود الشهير راجيف كابور، نجل النجم الهندي الراحل راج كابور، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 58 عامًا، إثر أزمة قلبية شديدة، وفقًا لصحيفة ”تايم أوف إنديا“.

وقال المنتج راندير كابور شقيق الراحل: ”فقدت أخي الأصغر، راجيف لم يعد موجودًا، لقد بذل الأطباء قصارى جهدهم ولكنهم لم يتمكنوا من إنقاذ حياته“.

وفور إعلان نبأ وفاته، نعى الكثير من المشاهير والمعجبين الراحل، حيثُ نشرت النجمة الكبيرة نيتو سينغ صورة للراحل عبر حسابها على إنستغرام وكتبت: ”ارقد بسلام“.

ورصدت عدسات كاميرات الصحف وصول النجوم لمنزل الراحل في شمبور بمومباي عقب إعلان نبأ الوفاة، إذ شوهدت النجمتان كارينا كابور خان وكاريشما كابور عندما وصلتا منزل عمهما، كما شوهد وصول نجم بوليوود شاروخان إلى المنزل، حيثُ تجري طقوس دفن النجم الراحل.

وراجيف كابور هو منتج أفلام ومخرج وممثل هندي، ولد في 25 من شهر أب/أغسطس لعام 1960، وهو الابن الأصغر لراج كابور وشقيق راندير كابور وريشي كابور، وجميعهم ممثلون وصانعو أفلام.

وظهر راجيف للمرة الأولى كممثل عام 1983، ولمع نجمه بفيلم ”Ram Teri Ganga Maili“ في العام 1985، وقد مثل في عدة أفلام أخرى أبرزها ”Aasmaan“ عام 1984، و“Lover“ و“زابارداست“ عام 1985، و“هوم تو شالي بارديس“ عام 1988.

وأنتج الراحل فيلم ”حنا“ في عام 1991، وأخرجه شقيقه راندير، وفي عام 1996 قدم لأول مرة عملا إخراجيا بفيلم ”Prem Granth“، الذي كان من بطولة شقيقة ريشي كابور.

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