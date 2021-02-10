وفاة ليو كوبر رسّام ملصقات أفلام تشارلي تشابلن‎

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

توفي الرسام الفرنسي الشهير ليو كوبر، الذي أنجز -خصوصًا- ملصقات أفلام تشارلي تشابلن، عن عمر يناهز 94 عامًا في منزله في باريس، بحسب ما أفادت ابنته كورين كوبر، لوكالة فرانس برس.

ووقّع كوبر الحائز على جائزة في مهرجان كان السينمائي سنة 1974، عن ملصق فيلم ”إيمانويل“، ملصقات أفلام ”ذي غرايت ديكتايتور“، و“مودرن تايمز“، و“ذي غولد راش“، إضافة إلى ”سيتي لايتس“، و“ذي كيد“.

وأنجز ليو كوبر ملصقات إعلانية كثيرة، وأخرى لمسارح عدة في العاصمة الفرنسية. وفي 2015، أنجز رسمًا عن الهجوم على مقر صحيفة ”شارلي إيبدو“ الساخرة، أظهر تشارلي تشابلن مع قبعته الشهيرة على شكل هدف سقطت عليه الرصاصات.

ونشرت صحيفة ”ليبراسيون“ الفرنسية هذا الرسم، ضمن عدد خاص.

وقبل بضعة أيام من وفاته، كان ليو كوبر يعمل -أيضًا- على ملصق للمجموعة الموسيقية المقبلة للفنان الروماني الفرنسي، فلاديمير كوسما.