وفاة الفنان التشكيلي الفلسطيني كريم دباح عن 84 عاما

نعت وزارة الثقافة الفلسطينية اليوم الأربعاء الفنان كريم دباح أحد أعمدة الفن التشكيلي الفلسطيني الذي توفي عن عمر 84 عاما وسيُشيع جثمانه في رام الله.

وقالت الوزارة في بيان إن ”فلسطين خسرت واحدا من أبرز قامات وأعمدة الفن التشكيلي وأهم فنانيها الكبار الذين أغنوا الثقافة الوطنية والفن الفلسطيني“، وأضافت أن دباح شارك في معارض فنية شخصية وجماعية عدة تحاكي ما يتعرض له الفلسطينيون من اعتداءات الاحتلال من قتل وتدمير واعتقال“.

وأوضحت أنه ”برحيل دباح خسر المشهد الثقافي والفن التشكيلي الفلسطيني واحدا من أعلامه المميزين، الذين تركوا وراءهم إرثا فنيا ووطنيا، من خلال الأرشفة والتجميع والتوثيق للفن الفلسطيني“.

وأفادت بأن دباح ”كان يرى أن للفنان حرية مطلقة للتطرق لقضاياه الخاصة من خلال إنتاجه الفني“، مبينة أن ”دباح من مواليد حي القطمون غربي القدس يوم الحادي والعشرين من نيسان 1937، إذ عمل الراحل محاضرا للفنون التشكيلية في بضع جامعات: كلية النجاح الوطنية عام 1973، وجامعة القدس المفتوحة، وحاضر في جامعة بيرزيت وأسس عام 2010 دائرة الفنون في جامعة القدس“.

وأشارت الوزارة إلى أن ”دباح شكل عام 1988 جمعية ناجي العلي للفنون، وانتخب عضوا في الهيئة الإدارية لرابطة التشكيليين عام 1974“.