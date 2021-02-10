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وفاة الفنان التشكيلي الفلسطيني كريم...
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وفاة الفنان التشكيلي الفلسطيني كريم دباح عن 84 عاما

نعت وزارة الثقافة الفلسطينية اليوم الأربعاء الفنان كريم دباح أحد أعمدة الفن التشكيلي الفلسطيني الذي توفي عن عمر 84 عاما وسيُشيع جثمانه في رام الله. وقالت

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المصدر: رويترز

نعت وزارة الثقافة الفلسطينية اليوم الأربعاء الفنان كريم دباح أحد أعمدة الفن التشكيلي الفلسطيني الذي توفي عن عمر 84 عاما وسيُشيع جثمانه في رام الله.

وقالت الوزارة في بيان إن ”فلسطين خسرت واحدا من أبرز قامات وأعمدة الفن التشكيلي وأهم فنانيها الكبار الذين أغنوا الثقافة الوطنية والفن الفلسطيني“، وأضافت أن دباح شارك في معارض فنية شخصية وجماعية عدة تحاكي ما يتعرض له الفلسطينيون من اعتداءات الاحتلال من قتل وتدمير واعتقال“.

وأوضحت أنه ”برحيل دباح خسر المشهد الثقافي والفن التشكيلي الفلسطيني واحدا من أعلامه المميزين، الذين تركوا وراءهم إرثا فنيا ووطنيا، من خلال الأرشفة والتجميع والتوثيق للفن الفلسطيني“.

وأفادت بأن دباح ”كان يرى أن للفنان حرية مطلقة للتطرق لقضاياه الخاصة من خلال إنتاجه الفني“، مبينة أن ”دباح من مواليد حي القطمون غربي القدس يوم الحادي والعشرين من نيسان 1937، إذ عمل الراحل محاضرا للفنون التشكيلية في بضع جامعات: كلية النجاح الوطنية عام 1973، وجامعة القدس المفتوحة، وحاضر في جامعة بيرزيت وأسس عام 2010 دائرة الفنون في جامعة القدس“.

وأشارت الوزارة إلى أن ”دباح شكل عام 1988 جمعية ناجي العلي للفنون، وانتخب عضوا في الهيئة الإدارية لرابطة التشكيليين عام 1974“.

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وفاة الفنان التشكيلي الفلسطيني كريم...
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وسط تكتم شديد.. "أبل" تنفذ مشروعا جديدا بمنشأة سرية في تايوان

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المصدر: عمرو الزناتي - إرم نيوز

كشفت تقارير تقنية، اليوم الأربعاء، أن شركة ”أبل“ الأمريكية تنفذ مشروعا جديدا لإنتاج أشباه الموصلات TSMC مع شركة لتطوير شاشات Micro OLED وأجهزة AR بمنشأة سرية في تايوان.

وذكرت صحيفة ”نيكي آسيان ريفيو“ أن شركة ”أبل“ تعتزم تطوير شاشات  Micro OLED، وهي نوع مختلف تماما من الشاشات، بهدف نهائي يتمثل في استخدام التكنولوجيا الجديدة في أجهزة AR القادمة.

ويعد هذا المشروع واحدا من مشروعين يتم تنفيذهما في مختبرات ”أبل“ السرية في منطقة لونغتان بمدينة تاويوان شمال تايوان، وإضافة إلى شاشات Micro OLED، تعمل الشركة أيضا على تقنية micro LED، ولديها خطوط إنتاج تجريبية لكلا النوعين.

وتتعاون ”أبل“ مع مزودها للرقاقات TSMC منذ فترة طويلة لأن شاشات Micro OLED ليست مبنية على ركائز زجاجية مثل شاشات LCD التقليدية في الهواتف الذكية وأجهزة التلفاز، أو شاشات OLED المستخدمة في الهواتف الذكية المتطورة.

وتم بناء هذه الشاشات الجديدة مباشرة على الرقاقات، وهي الركائز التي يتم تصنيع أشباه الموصلات عليها؛ ما يسمح بشاشات أقل سمكا وأصغر حجما وتستخدم طاقة أقل وأكثر ملاءمة للاستخدام في أجهزة AR القابلة للارتداء.

ويمثل المشروع عمقا إضافيا لعلاقة ”أبل“ مع TSMC، المورد الوحيد لمعالجات آيفون، حتى في الوقت الذي تعمل فيه عملاقة التكنولوجيا الأمريكية على تقليل اعتمادها على الموردين الرئيسيين الآخرين.

وبدأ مشروع Micro OLED الآن مرحلة الإنتاج التجريبي، وتستغرق بضع سنوات لتحقيق الإنتاج الضخم، ويبلغ حجم الشاشات قيد التطوير أقل من إنش واحد.

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