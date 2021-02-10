الكويت.. إخلاء سبيل إعلامية شهيرة بعد التحقيق معها بتهمة خدش الحياء العام

أخلت النيابة العامة في الكويت، الأربعاء، سبيل إعلامية شهيرة بضمان مالي بعد التحقيق معها بتهمة نشر صور خادشة للحياء عبر حساباتها الالكترونية.

وتم إخلاء سبيلها بعد إنكارها تعمد خدش الحياء بالصور التي نشرتها، وتسببت بإحالتها إلى التحقيق، نقلاً عن صحيفة ”الراي“ الكويتية.

ضمان مالي لإخلاء سبيل إعلامية مشهورةhttps://t.co/y6PVbOf1gu — الراي (@AlraiMediaGroup) February 9, 2021

وكانت إدارة الجرائم الالكترونية قد استدعت الإعلامية وأحالتها إلى النيابة العامة، بسبب نشرها لصور اعتبرها رجال المباحث خادشة للحياء ولا تنتمي إلى عادات المجتمع الكويتي.

ولم تورد الصحيفة المحلية تفاصيل بشأن القضية وهوية الإعلامية، إلا أنه تمت الإشارة من قبل حساب ”شاهين“ في ”أنستغرام“ قبل ساعات إلى ”إحالة الإعلامية الشهيرة حليمة بولند إلى التحقيق بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء العام“.

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إلا أنه لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة المعلومة التي نشرها حساب ”شاهين“ في ظل غياب التعليق الرسمي على القضية، ومواصلة الإعلامية بولند لنشاطها طيلة يوم أمس الثلاثاء عبر حسابها في ”سناب شات“.