نتائج بحث مقترحة

%s

عرض كل النتائج

منوعات

الكويت.. إخلاء سبيل إعلامية شهيرة ب...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

الكويت.. إخلاء سبيل إعلامية شهيرة بعد التحقيق معها بتهمة خدش الحياء العام

أخلت النيابة العامة في الكويت، الأربعاء، سبيل إعلامية شهيرة بضمان مالي بعد التحقيق معها بتهمة نشر صور خادشة للحياء عبر حساباتها الالكترونية. وتم إخلاء سبيلها

+A -A
المصدر: نسرين العبوش- إرم نيوز

أخلت النيابة العامة في الكويت، الأربعاء، سبيل إعلامية شهيرة بضمان مالي بعد التحقيق معها بتهمة نشر صور خادشة للحياء عبر حساباتها الالكترونية.

وتم إخلاء سبيلها بعد إنكارها تعمد خدش الحياء بالصور التي نشرتها، وتسببت بإحالتها إلى التحقيق، نقلاً عن صحيفة ”الراي“ الكويتية.

وكانت إدارة الجرائم الالكترونية قد استدعت الإعلامية وأحالتها إلى النيابة العامة، بسبب نشرها لصور اعتبرها رجال المباحث خادشة للحياء ولا تنتمي إلى عادات المجتمع الكويتي.

ولم تورد الصحيفة المحلية تفاصيل بشأن القضية وهوية الإعلامية، إلا أنه تمت الإشارة من قبل حساب ”شاهين“ في ”أنستغرام“ قبل ساعات إلى ”إحالة الإعلامية الشهيرة حليمة بولند إلى التحقيق بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء العام“.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by شاهين (@sah_965)

إلا أنه لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة المعلومة التي نشرها حساب ”شاهين“ في ظل غياب التعليق الرسمي على القضية، ومواصلة الإعلامية بولند لنشاطها طيلة يوم أمس الثلاثاء عبر حسابها في ”سناب شات“.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

الكويت.. إخلاء سبيل إعلامية شهيرة ب...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

عاش 14 عاما بكلية زوجته.. وفاة الفنان اللبناني ميشال تابت

+A -A
المصدر: فريق التحرير

توفي الفنان اللبناني القدير ميشال تابت، اليوم الثلاثاء، جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونعت نقابة الممثلين اللبنانية الممثل ميشال تابت الذي توفي عن عمر يناهز 92 عاما، قضاها في العمل النقابي في نقابة الممثلين، وجاهد طوال حياته لتحصيل حقوق الممثل في لبنان.

واستلم الفنان الراحل مهام رئيس نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان لفترة طويلة، لعب خلالها دوراً رئيسياً في العمل النقابي.

وشارك تابت في العديد من الأعمال الفنية المهمة، وفي عدد كبير من المسلسلات، منها ”دوار يا زمن“، ”إبراهيم أفندي“، ”الطاغية“. وفي السينما ضمن أفلام كثيرة، منها ”فتيات للقتل“، ”لمن يغني الحب“، ”الغافلون“.
وابتعد الراحل عن التمثيل منذ عام 2007، إثر مشاكل صحية في الكلى، إذ تبرعت زوجته السيدة روزيت بإحدى كليتيها له، بعدما تعطلت كليتاه وأجبر على الاستعانة بكلية صناعية لم تخدمه كثيراً.

وميشال عقل تابت من مواليد العام 1930، عمل في مهنة التمثيل وكان نجما على الشاشات في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية.

اقرأ تتمة المقال
حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play