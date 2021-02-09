بسمة الكويتية تترك الإسلام وتعتنق الديانة اليهودية(فيديو)

أعلنت الفنانة ابتسام حميد، المعروفة فنيًا باسم“بسمة الكويتية“، تركها للإسلام واعتناقها الديانة اليهودية.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو للفنانة عراقية الجنسية، قالت فيه:“أنا ابتسام حميد الملقّبة بالمطربة بسمة الكويتية، أُعلن تركي للإسلام لأنه دين الإرهاب الذي يستحقر المرأة، ويضطهدها، ويعنفها، ولا يعطيها حقوقها بالكامل، وبكل فخر أعلن اعتناقي للديانة اليهودية“.

العقلاء يدخلون الاسلام

والسفهاء ينحرفون عنه

نسأل الله السلامة ابتسام حميد "بسمة الكويتية" تعلن اعتناقها لليهودية وترك الاسلام لأنه ضد "حقوق المرأة" !!؟ pic.twitter.com/brOIYFhApM — قناة ابـو حسن (@Mbm20007) February 9, 2021

ولاقى الفيديو ردود فعل غاضبة من قِبل رواد موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، حيث قال متابع:“‏بسمة حميد الملقبة بالمطربة بسمة الكويتية حقيرة، معفنة، نتنة، وتبحث عن العُري، والتحرر الذي يؤدي إلى الرذيلة، أين عائلتها؟! المفروض من حكومة الكويت تسحب جنسيتها، وتطردها من الكويت، لأنها لا تشرّف الكويت حكومة وشعبًا، والإسلام بريئ منها ومن أشكالها، حسبي الله ونعم الوكيل فيها، الله ينتقم منها“.

بسمه حميد الملقبه بالمطربه بسمه الكويتية حقيرة معفنه نتنه هي تبحث عن العري والتحرر الذي يؤدي الى الرذيلة أين عائلتها المفروض من حكومة الكويت تسحب جنسيتها وتطردها من الكويت لأنها لا تشرف الكويت حكومة وشعباََ والاسلام بريئ منها ومن أشكالها حسبي الله ونعم الوكيل فيها الله ينتقم منها https://t.co/NOACSiBCMh — احمد جاسر الأحمدي الحربي (@6JMTcPI2cuDPpv0) February 9, 2021

وأضاف آخر:“‏‎#بسمة_الكويتية.. الله يثبتني على دينه، ويجعلني من الصالحين يارب.. صحيح أنني لست منهم لكنني أرجو من الله أن أكون منهم يارب، ولدي سلبيات وعيوب لكن أفضل من أكون ملحدًا والعياذ بالله.. باكر ستحترقين في جهنم ولن ينفع الندم“.

#بسمه_الكويتيه الله يثبتني على دينه ويجعلني من الصالحين يا رب صحيح أني مو منهم وارجوا من الله اكون منهم يا رب وفيني سلبيات وعيوب لكن أفضل من أكون ملحده والعياذ بالله باجر بتحترقين بجهنم و مرح ينفع الندم — arkwu92 (@arkwu92) February 9, 2021

وعلّق متابع آخر:“‏العقلاء يدخلون الإسلام، والسفهاء ينحرفون عنه، نسأل الله السلامة.. ابتسام حميد (بسمة الكويتية) تعلن اعتناقها لليهودية وترك الإسلام، لأنه ضد“حقوق المرأة!“.