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وفاة النجم الهندي راجيف كابور عن 58...
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وفاة النجم الهندي راجيف كابور عن 58 عاما

توفي نجم بوليوود الشهير راجيف كابور، نجل النجم الهندي الراحل راج كابور، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 58 عامًا، إثر أزمة قلبية شديدة، وفقًا لصحيفة "تايم أوف

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المصدر: لميس منصور – إرم نيوز

توفي نجم بوليوود الشهير راجيف كابور، نجل النجم الهندي الراحل راج كابور، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 58 عامًا، إثر أزمة قلبية شديدة، وفقًا لصحيفة ”تايم أوف إنديا“.

وقال المنتج راندير كابور شقيق الراحل: ”فقدت أخي الأصغر، راجيف لم يعد موجودًا، لقد بذل الأطباء قصارى جهدهم ولكنهم لم يتمكنوا من إنقاذ حياته“.

وفور إعلان نبأ وفاته، نعى الكثير من المشاهير والمعجبين الراحل، حيثُ نشرت النجمة الكبيرة نيتو سينغ صورة للراحل عبر حسابها على إنستغرام وكتبت: ”ارقد بسلام“.

ورصدت عدسات كاميرات الصحف وصول النجوم لمنزل الراحل في شمبور بمومباي عقب إعلان نبأ الوفاة، إذ شوهدت النجمتان كارينا كابور خان وكاريشما كابور عندما وصلتا منزل عمهما، كما شوهد وصول نجم بوليوود شاروخان إلى المنزل، حيثُ تجري طقوس دفن النجم الراحل.

وراجيف كابور هو منتج أفلام ومخرج وممثل هندي، ولد في 25 من شهر أب/أغسطس لعام 1960، وهو الابن الأصغر لراج كابور وشقيق راندير كابور وريشي كابور، وجميعهم ممثلون وصانعو أفلام.

وظهر راجيف للمرة الأولى كممثل عام 1983، ولمع نجمه بفيلم ”Ram Teri Ganga Maili“ في العام 1985، وقد مثل في عدة أفلام أخرى أبرزها ”Aasmaan“ عام 1984، و“Lover“ و“زابارداست“ عام 1985، و“هوم تو شالي بارديس“ عام 1988.

وأنتج الراحل فيلم ”حنا“ في عام 1991، وأخرجه شقيقه راندير، وفي عام 1996 قدم لأول مرة عملا إخراجيا بفيلم ”Prem Granth“، الذي كان من بطولة شقيقة ريشي كابور.

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وفاة النجم الهندي راجيف كابور عن 58...
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الصحة السعودية تصدر بيانا توضيحيا بشأن قضية سامية الطرابلسي

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المصدر: صلاح حسن- إرم نيوز

قالت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، في أول تعليق رسمي لها بشأن قضية الممثلة التونسية سامية الطرابلسي، التي عملت مستشارة لدى جراح تجميل شهير في مدينة جدة دون أن تمتلك شهادة طبية، إنها توصلت إلى المركز محل الواقعة.

وأوضحت الصحة السعودية، في بيان رسمي أصدرته في تغريدة لها عبر موقع ”تويتر“، أنها رصدت مقطع فيديو متداولا لمقيمة عربية الجنسية ادعت تمكين عيادة خاصة لها من ممارسة صحية دون الحصول على ترخيص.

وأوضح البيان أنه بناء على المعلومات الأولية المتوفرة لدى السلطات بعد التحريات فقد تمت معرفة المركز الذي كانت به، وتبين أن عملها كان قبل أكثر من 6 سنوات، منوهة بأن التحقيقات جارية للوقوف على كافة التفاصيل.

وأكدت الصحة في بيانها، أنه سيتم تطبيق العقوبات على كل من يثبت تورطه في أي أعمال مخالفة لنظام مزاولة المهن والمؤسسات الصحية أو تمكين أي مخالف للأنظمة.

ونوّه البيان إلى أن عقوبة ممارسة المهن الصحية دون ترخيص تصل إلى الغرامة المالية والسجن، بينما أهابت الصحة السعودية بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات.

وظهرت الممثلة التونسية سامية الطرابلسي في أحد البرامج التلفزيونية التونسية، تزعم عملها لسنوات كمستشارة مع جراح تجميل استشاري شهير في جدة، وتعطي إبر فيلر بوتوكس دون أن تملك شهادة طبية ولا حتى شهادة صحية.

وكانت الممثلة قد قالت في البرنامج إنها كانت تعمل مستشارة مع الجراح ويأخذ برأيها، لأن لديها نظرة جمالية، وتعرف ما يحتاج إليه الشخص.

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