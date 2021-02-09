وفاة النجم الهندي راجيف كابور عن 58 عاما

توفي نجم بوليوود الشهير راجيف كابور، نجل النجم الهندي الراحل راج كابور، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 58 عامًا، إثر أزمة قلبية شديدة، وفقًا لصحيفة ”تايم أوف إنديا“.

وقال المنتج راندير كابور شقيق الراحل: ”فقدت أخي الأصغر، راجيف لم يعد موجودًا، لقد بذل الأطباء قصارى جهدهم ولكنهم لم يتمكنوا من إنقاذ حياته“.

وفور إعلان نبأ وفاته، نعى الكثير من المشاهير والمعجبين الراحل، حيثُ نشرت النجمة الكبيرة نيتو سينغ صورة للراحل عبر حسابها على إنستغرام وكتبت: ”ارقد بسلام“.

ورصدت عدسات كاميرات الصحف وصول النجوم لمنزل الراحل في شمبور بمومباي عقب إعلان نبأ الوفاة، إذ شوهدت النجمتان كارينا كابور خان وكاريشما كابور عندما وصلتا منزل عمهما، كما شوهد وصول نجم بوليوود شاروخان إلى المنزل، حيثُ تجري طقوس دفن النجم الراحل.

وراجيف كابور هو منتج أفلام ومخرج وممثل هندي، ولد في 25 من شهر أب/أغسطس لعام 1960، وهو الابن الأصغر لراج كابور وشقيق راندير كابور وريشي كابور، وجميعهم ممثلون وصانعو أفلام.

وظهر راجيف للمرة الأولى كممثل عام 1983، ولمع نجمه بفيلم ”Ram Teri Ganga Maili“ في العام 1985، وقد مثل في عدة أفلام أخرى أبرزها ”Aasmaan“ عام 1984، و“Lover“ و“زابارداست“ عام 1985، و“هوم تو شالي بارديس“ عام 1988.

وأنتج الراحل فيلم ”حنا“ في عام 1991، وأخرجه شقيقه راندير، وفي عام 1996 قدم لأول مرة عملا إخراجيا بفيلم ”Prem Granth“، الذي كان من بطولة شقيقة ريشي كابور.