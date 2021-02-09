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الكويت.. إحالة إعلامية شهيرة للنياب...
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الكويت.. إحالة إعلامية شهيرة للنيابة بتهمة خدش الحياء العام

أحالت إدارة الجرائم الإلكترونية في دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، إعلامية شهيرة إلى النيابة العامة؛ بتهمة تعمدها خدش الحياء العام، وفق صحيفة "الأنباء" المحلية.

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المصدر: فريق التحرير

أحالت إدارة الجرائم الإلكترونية في دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، إعلامية شهيرة إلى النيابة العامة؛ بتهمة تعمدها خدش الحياء العام، وفق صحيفة ”الأنباء“ المحلية.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الواقعة، أو هوية الإعلامية.

بدوره، ذكر حساب إخباري محلي أن الإعلامية كانت تنشر مقاطعها الخادشة للحياء بشكل يومي عبر حسابها في ”سناب شات“.

 

 

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الكويت.. إحالة إعلامية شهيرة للنياب...
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حلا شيحة تحتفل بعقد قرانها على الداعية معز مسعود (صور)

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المصدر: حبيبة عبدالله- إرم نيوز

احتفلت الفنانة المصرية حلا شيحة بعقد قرانها على مواطنها الداعية معز مسعود داخل قاعة بأحد فنادق القاهرة، واقتصر عقد القران على الأسرتين والمقربين.

وكتبت شيحة على حسابها على إنستغرام ”اليوم الحمد لله احتفلت بعقد قراني وسط أسرتي أسرة زوجي الكريمة ، وحبيت اشارككم لحظات فرحتنا“.

 

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وشاركت الفنانة متابعيها عدة صور لها ولزوجها وأسرتها أثناء تواجدهم في عقد القران، وبارك لها عدد كبير من الجمهور وزملائها في الوسط الفني.

وكانت الفنانة هنا شيحة، أعلنت في تصريح لـ“إرم نيوز“، في ديسمبر الماضي، أن شقيقتها حلا تستعد للزواج من معز مسعود، وذلك بعد حصولها على الطلاق بشكل رسمي من زوجها الكندي يوسف هاريسون، في أكتوبر.

وقالت هنا حينها إن ”حلا ومعز جمعتهما قصة حب قائمة على التفاهم والود، ويعتني بها وبأبنائها؛ وهو ما لاقى قبولا من شقيقتها“.

وأبدت ”دهشتها من المنتقدين لتلك العلاقة، والتي لا داعي لها، في ظل وجود راحة نفسية بين حلا ومعز مسعود“.

يذكر أن حلا شيحة ومعز مسعود، أثارا جدلا كبيرا طوال الفترة الماضية؛ بشأن علاقتهما سويا، خاصة أنهما شوهدا أكثر من مرة في عدة أماكن عامة، وتسربت لهما إحدى الصور.

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