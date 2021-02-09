الكويت.. إحالة إعلامية شهيرة للنيابة بتهمة خدش الحياء العام

أحالت إدارة الجرائم الإلكترونية في دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، إعلامية شهيرة إلى النيابة العامة؛ بتهمة تعمدها خدش الحياء العام، وفق صحيفة ”الأنباء“ المحلية.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الواقعة، أو هوية الإعلامية.

بدوره، ذكر حساب إخباري محلي أن الإعلامية كانت تنشر مقاطعها الخادشة للحياء بشكل يومي عبر حسابها في ”سناب شات“.