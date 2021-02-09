وفاة المخرج السعودي عبدالرحمن يغمور

أعلن صباح اليوم الثلاثاء، عن وفاة المذيع والمخرج السعودي الشهير عبدالرحمن محمود يغمور، عن عمر ناهز 85 عاما، إثر صراع مع المرض.

ويعد يغمور من أقدم المذيعين السعوديين، كما عمل مديرا للقناة السعودية الأولى، وارتبط ببرامج مثل ”يوم جديد“ و“بك نستعين“، إضافة إلى تقديم نشرات الأخبار الرئيسة.

وقال فراس عبدالرحمن نجل الراحل في تغريدة على تويتر: ”‏بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله فجر هذا اليوم والدي عبدالرحمن محمود يغمور بعد صراع مع المرض، اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نُزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا، إن لله وإن اليه راجعون“.

بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله فجر هذا اليوم

والدي عبدالرحمن محمود يغمور بعد صراع مع المرض، اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نُزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا إن لله وإن اليه راجعون كتب والدي هذه التغريدة أكرموه بنشرها pic.twitter.com/HiZCgDd4g1 — فراس عبدالرحمن يغمور Feras Yaghmour (@F3R4S) February 9, 2021

وعلى منصات التواصل الاجتماعي في المملكة نعى إعلاميون عبدالرحمن يغمور، وأثنوا على مشواره الإخراجي والإعلامي ووصفوه بـ“أيقونة الإعلام السعودي“.

وقال الإعلامي بدر الجبل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”‏المذيع عبدالرحمن يغمور يُعد من أقدم المذيعين السعوديين، إذ عمل مديرا للقناة الأولى، وارتبط اسمه في ذاكرة المشاهدين بتقديم نشرات الأخبار الرئيسة، والإعلان عن رؤية هلال شهر #رمضان وعيد الفطر.. أسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته“.

وفاة المذيع عبدالرحمن يغمور وهو يُعد

من أقدم المذيعين السعوديين، إذ عمل مديراً للقناة الأولى.

وارتبط اسمه في ذاكرة المشاهدين بتقديم نشرات الأخبار الرئيسية، والإعلان عن رؤية هلال شهر #رمضان وعيد الفطر اسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته #عبدالرحمن_يغمور pic.twitter.com/Sjt5Hos2Gp — بدر الجبل (@BADRALGBAL) February 9, 2021

بدوره قال المذيع عبدالعزيز فهد العيد في تغريدة على تويتر: ”‏جيل المذيعين الرواد يتناقص، رحمه الله رحمة واسعة، وصبر أهله ومحبيه، إنَّا لله وإنا إليه راجعون“.