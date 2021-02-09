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وفاة المخرج السعودي عبدالرحمن يغمور
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وفاة المخرج السعودي عبدالرحمن يغمور

أعلن صباح اليوم الثلاثاء، عن وفاة المذيع والمخرج السعودي الشهير عبدالرحمن محمود يغمور، عن عمر ناهز 85 عاما، إثر صراع مع المرض. ويعد يغمور من أقدم المذيعين

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المصدر: ريهام عبدالصمد - إرم نيوز

أعلن صباح اليوم الثلاثاء، عن وفاة المذيع والمخرج السعودي الشهير عبدالرحمن محمود يغمور، عن عمر ناهز 85 عاما، إثر صراع مع المرض.

ويعد يغمور من أقدم المذيعين السعوديين، كما عمل مديرا للقناة السعودية الأولى، وارتبط ببرامج مثل ”يوم جديد“ و“بك نستعين“، إضافة إلى تقديم نشرات الأخبار الرئيسة.

وقال فراس عبدالرحمن نجل الراحل في تغريدة على تويتر: ”‏بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله فجر هذا اليوم والدي عبدالرحمن محمود يغمور بعد صراع مع المرض، اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نُزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا، إن لله وإن اليه راجعون“.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي في المملكة نعى إعلاميون عبدالرحمن يغمور، وأثنوا على مشواره الإخراجي والإعلامي ووصفوه بـ“أيقونة الإعلام السعودي“.

وقال الإعلامي بدر الجبل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”‏المذيع عبدالرحمن يغمور يُعد من أقدم المذيعين السعوديين، إذ عمل مديرا للقناة الأولى، وارتبط اسمه في ذاكرة المشاهدين بتقديم نشرات الأخبار الرئيسة، والإعلان عن رؤية هلال شهر #رمضان وعيد الفطر.. أسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته“. 

بدوره قال المذيع عبدالعزيز فهد العيد في تغريدة على تويتر: ”‏جيل المذيعين الرواد يتناقص، رحمه الله رحمة واسعة، وصبر أهله ومحبيه، إنَّا لله وإنا إليه راجعون“.

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وفاة المخرج السعودي عبدالرحمن يغمور
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تقرير: وقف الدعم الدولي للسعودية ضد الحوثيين سيقوي إيران وحلفاءها

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المصدر: إرم نيوز

حذر مركز أبحاث بريطاني من تداعيات وقف الدعم الدولي لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية ضد ميليشيات الحوثي في اليمن، مطالبا الغرب بالابتعاد عن ”الشعارات ومحاولة تسجيل نقاط سياسية“.

ورأى المركز، في تقرير له، أن ”الاعتقاد بأن وقف الدعم الدولي لحملة المملكة العربية السعودية ضد ميليشيات الحوثيين في اليمن، سيؤدي إلى إنهاء الصراع، هو مجرد وهم، وأن مثل هذه المحاولات ستسهم في تقوية إيران وحلفائها الحوثيين“.

ونوه التقرير إلى أن ”المملكة تقاتل ضد الحوثيين منذ سنوات بعد أن استولوا على صنعاء عام 2014، وشنت الميليشيات الحوثية بعد ذلك هجمات صاروخية واسعة ضد السعودية“، مشدداً على أن ”سحب التأييد الدولي للسعوديين سيعيق موقفهم الرادع ضد إيران“. 

وطالب التقرير أمريكا والأوروبيين، بدلا من سحب الدعم، بـ ”صياغة استراتيجية متماسكة بعيدا عن الشعارات وتسجيل نقاط سياسية، من أجل إنهاء الحرب في اليمن وتحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد“. 

وشدد المركز على أنه ”يجب أن يكون هناك تقدير للأداة العسكرية كعنصر ضروري في تهديد مصالح الحوثيين بشكل كافٍ لتحقيق مفاوضات ذات مغزى“.

وتابع أن ”الفشل في تحقيق هذا الهدف يعتبر تنازلا، ما يعني سقوط مزيد من الضحايا اليمنيين كنتيجة لعدم الاهتمام العالمي“.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في الرابع من فبراير الجاري، إنهاء دعم بلاده للعمليات القتالية في اليمن، وأنه وجه فريقه لشؤون الشرق الأوسط بإعادة إحياء مباحثات السلام في اليمن، لكنه أكد أن بلاده ستواصل دعم السعودية لحماية أراضيها في مواجهة تهديدات القوات المدعومة من إيران.

وأعربت السعودية عن ترحيبها بما جاء في خطاب بايدن، بشأن اليمن، معربة عن تطلعها للعمل مع إدارته للتوصل إلى حل سياسي شامل في البلاد.

وكانت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ قد نشرت السبت مقالا للكاتب مايكل دوران، اعتبر فيه أن بايدن ”ينوي تبديد جهود دونالد ترامب في الملف الإيراني، وإعادة النظر في السياسة الأمريكية تجاه اليمن، بينما تعمل طهران على تقوية الحوثيين ليكونوا النسخة الثانية من حزب الله اللبناني“.

وأضاف الكاتب: ”بدلا من أن يجبر بايدن إيران على التراجع، فإنه يعمل ضد السعودية التي تدخلت في اليمن لإيقاف التقدم الإيراني“.

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