الصحة السعودية تصدر بيانا توضيحيا بشأن قضية سامية الطرابلسي

قالت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية في أول تعليق رسمي لها بشأن قضية الممثلة التونسية سامية الطرابلسي، التي عملت مستشارة لدى جراح تجميل شهير في مدينة جدة، دون أن تمتلك شهادة طبية، إنها توصلت إلى المركز محل الواقعة.

وأوضحت الصحة السعودية في بيان رسمي، أصدرته في تغريدة لها عبر موقع ”تويتر“ أنها رصدت مقطع فيديو متداول لمقيمة عربية الجنسية ادعت تمكين عيادة خاصة لها من ممارسة صحية دون الحصول على ترخيص.

وأوضح البيان أنه بناء على المعلومات الأولية المتوفرة لدى السلطات بعد التحريات فقد تم معرفة المركز الذي كانت به، وتبين أن عملها كان قبل أكثر من 6 سنوات، منوهًة بأن التحقيقات جارية للوقوف على كافة التفاصيل.

وأكدت الصحة في بيانها، أنه سيتم تطبيق العقوبات على كل من يثبت تورطه في أي أعمال مخالفة لنظام مزاولة المهن والمؤسسات الصحية أو تمكين أي مخالف للأنظمة.

ونوّه البيان إلى أن عقوبة ممارسة المهن الصحية دون ترخيص تصل إلى الغرامة المالية والسجن، بينما أهابت الصحة السعودية بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات.

بيان توضيحي حول ادعاء مقيمة عربية من ممارسة مهنة صحية بدون ترخيص وتمكينها من ذلك من قِبل منشأة صحية خاصة بجدة قبل أكثر من ست سنوات. pic.twitter.com/jLq1WztYOd — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) February 8, 2021

وظهرت الممثلة التونسية سامية الطرابلسي في أحد البرامج التلفزيونية التونسية، تزعم عملها لسنوات كمستشارة مع جراح تجميل استشاري شهير في جدة، وتعطي إبر فيلر بوتوكس دون أن تملك شهادة طبية ولا حتى شهادة صحية.

وكانت الممثلة قالت في البرنامج إنها كانت تعمل مستشارة مع الجراح ويأخذ برأيها، لأن لديها نظرة جمالية، وتعرف ما يحتاج إليه الشخص.