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التحريات تدين ثلاثة مشاهير كويتيين...
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التحريات تدين ثلاثة مشاهير كويتيين بجريمة غسيل الأموال

كشفت صحيفة كويتية عن تسلُم النيابة العامة تقرير إدارة الخبراء التابعة لوزارة العدل بشأن القضية المعروفة إعلاميًا بـ "غسيل أموال المشاهير"، بعد نحو خمسة أشهر من

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المصدر: نسرين العبوش- إرم نيوز

كشفت صحيفة كويتية عن تسلُم النيابة العامة تقرير إدارة الخبراء التابعة لوزارة العدل بشأن القضية المعروفة إعلاميًا بـ ”غسيل أموال المشاهير”، بعد نحو خمسة أشهر من التدقيق وإعداد التقرير.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن مصادر مطلعة قولها ”بأن قضية المشاهير قطعت شوطاً كبيراً وأصبحت في مراحلها النهائية بعد تسلم النيابة العامة تقارير الجهات المعاونة، وهي: وزارة التجارة، إدارة الخبراء، جهاز أمن الدولة“.

وأوضحت المصادر ”أن التحريات والتقارير التي سُلِّمت إلى النيابة، أطاحت ثلاثة متهمين من المشاهير في جرائم غسيل أموال منظمة“.

وأضافت ”أن هناك مجموعة ثانية من المشاهير قد تُوجَّه إليها تهمة إعلان من دون ترخيص، ومجموعة أخرى قد يكون وارداً حفظ قضاياهم“.

وأكدت المصادر ”أن بعض الملفات أصبحت جاهزة وأخرى لم تحسم بشكل نهائي من قبل النيابة العامة، التي من المحتمل مواجهتها لعدد من المتهمين خلال الأيام القليلة القادمة“.

ولم تورد المصادر أسماء المشاهير المحتمل إدانتهم وفقاً للتحريات، إلا أنه تم الإشارة إلى بعض الأسماء من قبل حساب ”شاهين“ في ”أنستغرام“ الذي اعتاد على نشر أخبار قضايا المشاهير وغسيل الأموال والتطرق إلى أسماء المتهمين بشكل مباشر.

 

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وقال الحساب ”إن الوضع القانوني لكل من المشاهير يعقوب بوشهري ومشاري بويابس ودانة طويرش، خطير وقد يتم إدانتهم وإحالتهم إلى المحاكمة“، وهي معلومات لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، كشفت مصادر عن ورود تقارير حاسمة بشأن قضية غسيل أموال المشاهير إلى النيابة العامة، واتضاح إدانة 6 منهم بالأدلة القطعية.

وقالت المصادر آنذاك ”إنه من المتوقع أن تترافع النيابة العامة ضد هؤلاء المشاهير باعتبار أن قضية غسيل الأموال تمس سمعة الكويت الدولية“.

وبدأت القضية قبل عدة أشهر، حيث اتُهم عشرات المشاهير بغسيل أموال، ليتم بناءً على ذلك متابعة القضية من قبل الجهات المختصة، والتحقيق مع المتهمين تباعًا من قبل النيابة العامة، وإخلاء سبيلهم بكفالات مالية، بعد إصدار قرار بتجميد أرصدتهم، ومنعهم من السفر، وحجز جميع المراكب واليخوت، والدراجات المائية التي يملكونها.

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التحريات تدين ثلاثة مشاهير كويتيين...
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السعودية.. صحة جدة تتعهد بمحاسبة المتورطين في قضية سامية الطرابلسي

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المصدر: فريق التحرير

تعهدت السلطات الصحية المختصة، في مدينة جدة السعودية، الأحد، بمحاسبة المسؤول عن تشغيل الممثلة التونسية سامية الطرابلسي، مستشارة لجراح تجميل شهير في جدة، دون أن تمتلك شهادة طبية.

ونقلت وسائل إعلام تصريحات عن مسؤولين في صحة جدة قالوا فيها:“تم البحث حول ما تم تداوله بشأن مقيمة عربية عملت في عيادة خاصة دون ترخيص“.

وتبين أن الممثلة التونسية ”عملت قبل أكثر من 6 سنوات، وسنحاسب المسؤول عن ذلك“.

وذكرت صحيفة ”سبق“ السعودية، اليوم الأحد، أن“صحة جدة تحقق في ادعاءات ممثلة تونسية ظهرت في أحد البرامج التلفزيونية التونسية، تزعم عملها لسنوات كمستشارة مع جراح تجميل استشاري شهير في جدة، وتعطي إبر فيلر بوتوكس دون أن تملك شهادة طبية ولا حتى شهادة صحية“.

وكانت الممثلة قالت في برنامج تلفزيوني على قناة ”التونسية“، إنها ”كانت تعمل مستشارة مع الجراح ويأخذ برأيها، لأن لديها نظرة جمالية، وتعرف ما يحتاج إليه الشخص“.

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