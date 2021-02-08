مغني راب يحفر في جبهته ماسة بقيمة 24 مليون دولار (صور)

أعلن مغني الراب والهيب هوب الأميركي ليل أوزي فيرت واسمه الحقيقي سايمير وودز عن حفره لماسة وردية اللون باهظة الثمن ويُقدر سعرها وفقًا للتقارير الصحفية بـ 24 مليون دولار في جبهته.

ومن المعروف عن مغني الراب ليل البالغ من العمر 26 عامًا، شغفه بالأشياء باهظة الثمن مثل الساعات والسيارات والمجوهرات ولكن هذه الماسة الوردية هي أغلى ما يملك حاليًا وقد استغرق سنوات كثيرة من أجل الحصول عليها وهذا هو السبب وراء قراره بحفرها على جبهته، فقد أكد ليل أنه يجمع ثمنها منذ عام 2017 والآن لديه عدة ملايين في وجهه.

وشارك ليل مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على الإنستغرام لمتابعيه البالغ عددهم 14 مليون شخص مقطع فيديو يوثق وجود الماسة الوردية وهي محفورة في جبهته، فسأله أحد المتابعين :“لماذا لم تضع الماسة في خاتم“، فرد مغني الراب قائلًا :“كنت ستسخر مني أكثر لو كنت وضعت الماسة في خاتم وفقدته أكثر من سخريتك من وضعها في جبهتي“.

والجدير ذكره أن مغني الراب أعلن في الشهر الماضي عن اعتزامه فعل ذلك ولكن القليل فقط من صدق أنه سيقدم على فعل ذلك حتى نشر صورة لجبينه وهو محفور عليه الماسة ويتساقط من حولها الدماء وأرفق الصورة بتعليق يؤكد أنه إذا لم يتعلم إزالتها بالشكل الصحيح فسوف يموت.

وقالت ليزا ليفينسون، من شركة Natural Diamond Council وهي المصدر والسلطة الأساسية لتصنيع وتوريد الألماس الطبيعي للمستهلكين إن الماسة الوردية الكبيرة التي اختارها مغني الراب ليل هي أندر أنواع الألماس التي يكُثر الطلب عليها وعادة يتم طرحها للبيع من خلال المزادات العلنية رفيعة المستوى.