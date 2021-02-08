نتائج بحث مقترحة

%s

عرض كل النتائج

منوعات

مغني راب يحفر في جبهته ماسة بقيمة 2...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

مغني راب يحفر في جبهته ماسة بقيمة 24 مليون دولار (صور)

أعلن مغني الراب والهيب هوب الأميركي ليل أوزي فيرت واسمه الحقيقي سايمير وودز عن حفره لماسة وردية اللون باهظة الثمن ويُقدر سعرها وفقًا للتقارير الصحفية بـ 24

+A -A
المصدر: لؤلؤة احمد- إرم نيوز

أعلن مغني الراب والهيب هوب الأميركي ليل أوزي فيرت واسمه الحقيقي سايمير وودز عن حفره لماسة وردية اللون باهظة الثمن ويُقدر سعرها وفقًا للتقارير الصحفية بـ 24 مليون دولار في جبهته.

ومن المعروف عن مغني الراب ليل البالغ من العمر 26 عامًا، شغفه بالأشياء باهظة الثمن مثل الساعات والسيارات والمجوهرات ولكن هذه الماسة الوردية هي أغلى ما يملك حاليًا وقد استغرق سنوات كثيرة من أجل الحصول عليها وهذا هو السبب وراء قراره بحفرها على جبهته، فقد أكد ليل أنه يجمع ثمنها منذ عام 2017 والآن لديه عدة ملايين في وجهه.

2021-02-lil_uzi_vert_diamond

وشارك ليل مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على الإنستغرام لمتابعيه البالغ عددهم 14 مليون شخص مقطع فيديو يوثق وجود الماسة الوردية وهي محفورة في جبهته، فسأله أحد المتابعين :“لماذا لم تضع الماسة في خاتم“، فرد مغني الراب قائلًا :“كنت ستسخر مني أكثر لو كنت وضعت الماسة في خاتم وفقدته أكثر من سخريتك من وضعها في جبهتي“.

2021-02-lil_uzi_vert_diamond3-750x395

والجدير ذكره أن مغني الراب أعلن في الشهر الماضي عن اعتزامه فعل ذلك ولكن القليل فقط من صدق أنه سيقدم على فعل ذلك حتى نشر صورة لجبينه وهو محفور عليه الماسة ويتساقط من حولها الدماء وأرفق الصورة بتعليق يؤكد أنه إذا لم يتعلم إزالتها بالشكل الصحيح فسوف يموت.

2021-02-lil_uzi_vert_diamond4-750x486-1

وقالت ليزا ليفينسون، من شركة Natural Diamond Council وهي المصدر والسلطة الأساسية لتصنيع وتوريد الألماس الطبيعي للمستهلكين إن الماسة الوردية الكبيرة التي اختارها مغني الراب ليل هي أندر أنواع الألماس التي يكُثر الطلب عليها وعادة يتم طرحها للبيع من خلال المزادات العلنية رفيعة المستوى.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

مغني راب يحفر في جبهته ماسة بقيمة 2...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

ليلى السلمان تكشف عن مسلسلها الجديد.. وتوقعات بتجسيدها شخصية "خاطفة الدمام"؟ (فيديو)

+A -A
المصدر: كاريمان أبو طالب-إرم نيوز

تخوض الفنانة السعودية ليلى السلمان، تجربة درامية جديدة تحت عنوان ”الخاطفة“ والذي يرجح أنه يروي قصة ”مريم“ المعروفة باسم ”خاطفة الدمام“ التي أثارت قضيتها جدلا وصدمة كبيرتين في الشارع السعودي.

وقالت السلمان، في مقطع فيديو جرى تداوله عبر موقع ”يوتيوب“ وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، إنها ستقوم بدور البطولة في المسلسل، مؤكدة أن الفكرة قوية وجديدة ويتم عرضها لأول مرة في الدراما السعودية والخليجية.

ولم توضح السلمان ما إذا كان مسلسلها سيروي قصة ”خاطفة الدمام“ لكن ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا أنها ستجسد هذه الشخصية المثيرة للجدل.

ومؤخرا، أيدت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، حكم المحكمة الجزائية في الدمام، القاضي بقتل المتهمة مريم، تعزيرا؛ وذلك بعد إدانتها بالخطف والتبني المحرم والتزوير، وإقامة علاقة غير شرعية.

وتورطت ”مريم“ باختطاف 3 أطفال رضع قبل أكثر من 20 عاما، وعادوا إلى أسرهم شبانا بعد افتضاح أمرها، عندما أثبتت فحوصات الحمض النووي أنسابهم الحقيقية وعادوا لأسرهم الأصلية.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ليلى السلمان كان من خلال مسلسلي ”وصية بدر“ و“ضرب الرمال“ وتم عرضهما في العام الماضي.

اقرأ تتمة المقال
حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play