موسى الخنيزي يعلق على إعلان ليلى السمان تجسيد "خاطفة الدمام" في مسلسل (فيديو)

علقّ السعودي موسى الخنيزي أحد المخطوفين من جانب مريم المعروفة إعلاميًا بـ“خاطفة الدمام”، قبل أكثر من 20 عامًا، في المملكة العربية السعودية، على ما أعلنته الفنانة السعودية ليلى السمّان، بشأن تجسيدها تلك الشخصية في مسلسل درامي سعودي للمرة الأولى.

وقال موسى الخنيزي، في مداخلة متلفزة عبر برنامج ”ياهلا“ الذي يقدمه الإعلامي السعودي مفرح الشقيقي على شاشة ”روتانا خليجية“، إنه تابع ما يتم تداوله في وسائل الإعلام بشأن تجسيد شخصية ”خاطفة الدمام“، مبينًا أنه ليس لديه أي فكرة نهائيًا حول ما أعلنته الفنانة ليلى السلمان.

وأوضح أنه من الطبيعي أن يكون هناك مسلسل درامي بشأن شخصية ”خاطفة الدمام“ كونها واقعة ثرية وتستحق ذلك كغيرها من القصص والروايات، مشددًا على أن إنتاج هذا المسلسل أو غيره دون علم المخطوفين أمر غير مسموح كونه ومن اختطفوا معه عاشوا معانا حقيقية خلاف عائلاتهم بكل مكان.

وشددّ على أن تناول سيناريو ”خاطفة الدمام“ دون الرجوع إليهم قد يبخس حقهم وقد يمجد من لا مجد له ويجعله بصورة ملائكية، مبينًا أنه يثق في الحكومة السعودية ووزارة الإعلام التي وقفت بجانبهم حتى عودتهم إلى أهلهم وبالتالي لن يثقون في ألا يمسهم أي إساءة من أي نوع في عمل فني.

ونوّه بأن ظهور عمل فني حول خاطفة الدمام والمخطوفين يحمل أي إساءة لهم سيتخذ والمخطوفين الإجراء القانوني بشكل مباشر حال تم صناعة عمل درامي دون موافقتهم.

وعقبّ أنه لا يمانع إنتاج العمل بموافقتهم بشروط بينها مراعاة الخصوصية بشأن المجتمع السعودي والمصداقية في نقل الأحداث وأن يكون هناك هدف يرز قصتهم كقضية اجتماعية حقيقية إنسانية تتناول الأسباب والعلاج، وألا يكون الهدف منها العائد الربحي فقط.

واستطرد ”الخنيزي“ أن تفاصيل كتابة مثل تلك القصة من الصعب عدم العودة إليهم، مبينًا أنه تلقى سابقًا أفكار حول تدوين قصتهم في عمل فني وأنه أرجأ الأمر لحين الفصل في القضية والحكم على خاطفة الدمام وهو ما تم خلال الشهر الماضي.

واستأنف قائلًا أنه لا يعلم إن كان تم العودة إلى أحد المخطوفين معه بشأن إنتاج المسلسل من عدمه، لافتًا إلى أنه يتواصل مع أحدهم وهو يوسف العماري، أما المخطوف الثالث فلا يوجد تواصل معه بسبب مشكلة في التواصل معه.

ووصف موسى الخنيزي ظهور المسلسل بشكل مفاجئ في رمضان المقبل دون علمهم بـ“الحماقة“ مبنيًا أنه يقصد المنتجين حال ظهور قضيتهم في عمل دون موافقتهم.

وقالت ليلى السمان، في مقطع فيديو جرى تداوله عبر موقع ”يوتيوب“ وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، إنها عزمت على خوض تلك التجربة بتجسيد شخصية ”خاطفة الدمام“.

وأوضحت ”السمان“ أنها ستقوم بدور البطولة في المسلسل الدرامي الذي سيحمل عنوان ”الخاطفة“، مؤكدًة أن الفكرة قوية وجديدة ويتم عرضها لأول مرة في الدراما السعودية والخليجية.

ومؤخرًا أيدت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، حكم المحكمة الجزائية بالدمام، والقاضي بقتل المتهمة مريم، المعروفة إعلاميا بـ“خاطفة الدمام“، تعزيرا؛ وذلك بعد إدانتها بالخطف والتبني المحرم والتزوير، وإقامة علاقة غير شرعية.