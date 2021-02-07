نتائج بحث مقترحة

%s

عرض كل النتائج

منوعات

ريان جيلر يكشف تفاصيل "مثيرة" بشأن...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

ريان جيلر يكشف تفاصيل "مثيرة" بشأن مرضه الوراثي (فيديو)

كشف مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي ريان جيلر عن قصته "المثيرة" مع مرض وراثي يعاني منه ويضطره لتناول أدوية مخدرة. وقال ريان عبر حسابه على "سناب شات" إن

+A -A
المصدر: ريهام عبدالصمد – إرم نيوز

كشف مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي ريان جيلر عن قصته ”المثيرة“ مع مرض وراثي يعاني منه ويضطره لتناول أدوية مخدرة.

وقال ريان عبر حسابه على ”سناب شات“ إن بعض أصدقائه كانوا يستخدمون المرض كسلاح ضده عندما يحدث خلاف بينهم،  واصفًا من يستغلون ألم الناس للسخرية منهم بـ“التافهين الذين يستحقون الشفقة“.

وأكد مشهور مواقع التواصل الاجتماعي أنه سامح كل من تعرض له بالسخرية لأنه لم يعتد مقابلة الإساءة بمثلها، داعيًا بالشفاء لكل المرضى.

وجيلر، شاب سعودي بدأت شهرته بعدما عرض نفسه للتبني بسبب خلافاته مع أسرته، وفي إحدى المرات، خرج باكيًا في مقطع تم تداوله بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشف فيه أنه يتعرض لإساءة متكررة من والده، ودعا السلطات السعودية لإنقاذه.

وفي وقت سابق أثار جدلًا واسعًا حين تمنى في مقطع فيديو عبر حسابه على“سناب شات“، وفاة والده في العام الميلادي الجديد 2021، واتهمه بالعقوق، والظلم، وسوء المعاملة، وعدم تحمّله مسؤولية أبنائه منذ إنجابهم.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

ريان جيلر يكشف تفاصيل "مثيرة" بشأن...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

الفنان الأردني متعب الصقار يكشف تطورات حالته الصحية.. ويؤكد: "العتب على قد العشم"‎‎

+A -A
المصدر: وسن الرنتيسي - إرم نيوز

كشف الفنان الأردني متعب الصقار تفاصيل حالته الصحية بعد دخوله للمستشفى، فقد أجرى اليوم الأحد عملية جراحية، استمرت قرابة الساعتين، وتم من خلالها فتح شريانين بقدمه في المنطقة الواقعة تحت الركبة بعد أن تبين أنهما مغلقان بالكامل.

وصرح الصقار في حديثه لـ ”إرم نيوز“، أن وضعه الصحي ”مستقر حاليا، وأن الجراحة تمت بنجاح وتم نقله من غرفة العمليات إلى غرفته بهدف متابعة حالته“.

وفيما يتعلق برسالة العتب التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان: ”له يا بلد“، وكان لها تأثير في الشارع الأردني، بين الصقار بأن عتابه جاء لأن ”العتب على قد العشم“، على حد وصفه.

وأشار إلى أن ”كورونا دمرت حياته، فلا يوجد أي حفلات غنائية أو عمل، ولديه 6 أفراد يعيلهم، وكلفة العلاج باهظة ولم يستطع تحمل تغطيتها“.

وقال الصقار إن ”رسالة العتب جاءت بنتائج إيجابية، فقد تحمل ولي العهد الأمير حسين تكلفة العلاج على حساب الديوان الملكي“.

اقرأ تتمة المقال
حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play