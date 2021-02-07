ريان جيلر يكشف تفاصيل "مثيرة" بشأن مرضه الوراثي (فيديو)

كشف مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي ريان جيلر عن قصته ”المثيرة“ مع مرض وراثي يعاني منه ويضطره لتناول أدوية مخدرة.

وقال ريان عبر حسابه على ”سناب شات“ إن بعض أصدقائه كانوا يستخدمون المرض كسلاح ضده عندما يحدث خلاف بينهم، واصفًا من يستغلون ألم الناس للسخرية منهم بـ“التافهين الذين يستحقون الشفقة“.

وأكد مشهور مواقع التواصل الاجتماعي أنه سامح كل من تعرض له بالسخرية لأنه لم يعتد مقابلة الإساءة بمثلها، داعيًا بالشفاء لكل المرضى.

وجيلر، شاب سعودي بدأت شهرته بعدما عرض نفسه للتبني بسبب خلافاته مع أسرته، وفي إحدى المرات، خرج باكيًا في مقطع تم تداوله بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشف فيه أنه يتعرض لإساءة متكررة من والده، ودعا السلطات السعودية لإنقاذه.

وفي وقت سابق أثار جدلًا واسعًا حين تمنى في مقطع فيديو عبر حسابه على“سناب شات“، وفاة والده في العام الميلادي الجديد 2021، واتهمه بالعقوق، والظلم، وسوء المعاملة، وعدم تحمّله مسؤولية أبنائه منذ إنجابهم.