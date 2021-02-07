ليلى السمان تجسد شخصية "خاطفة الدمام" في مسلسل سعودي (فيديو)

تخوض الفنانة السعودية ليلى السمان، تجربة درامية جديدة تجسد فيها شخصية ”مريم“ المعروفة باسم ”خاطفة الدمام“ التي أثارت قضيتها جدلا وصدمة كبيرتين في الشارع السعودي.
وقالت السمان، في مقطع فيديو جرى تداوله عبر موقع ”يوتيوب“ وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، إنها عزمت على خوض تلك التجربة بتجسيد شخصية ”خاطفة الدمام“.
وأوضحت أنها ستقوم بدور البطولة في المسلسل الدرامي الذي سيحمل عنوان ”الخاطفة“، مؤكدة أن الفكرة قوية وجديدة ويتم عرضها لأول مرة في الدراما السعودية والخليجية.
ومؤخرا، أيدت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، حكم المحكمة الجزائية في الدمام، القاضي بقتل المتهمة مريم، تعزيرا؛ وذلك بعد إدانتها بالخطف والتبني المحرم والتزوير، وإقامة علاقة غير شرعية.
وتورطت ”مريم“ باختطاف 3 أطفال رضع قبل أكثر من 20 عاما، وعادوا إلى أسرهم شبانا بعد افتضاح أمرها، عندما أثبتت فحوصات الحمض النووي أنسابهم الحقيقية وعادوا لأسرهم الأصلية.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة ليلى السمان كان من خلال مسلسلي ”وصية بدر“ و“ضرب الرمال“ وتم عرضهما في العام الماضي.