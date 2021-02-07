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ليلى السمان تجسد شخصية "خاطفة الدما...
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ليلى السمان تجسد شخصية "خاطفة الدمام" في مسلسل سعودي (فيديو)

تخوض الفنانة السعودية ليلى السمان، تجربة درامية جديدة تجسد فيها شخصية "مريم" المعروفة باسم "خاطفة الدمام" التي أثارت قضيتها جدلا وصدمة كبيرتين في الشارع

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المصدر: كاريمان أبو طالب-إرم نيوز

تخوض الفنانة السعودية ليلى السمان، تجربة درامية جديدة تجسد فيها شخصية ”مريم“ المعروفة باسم ”خاطفة الدمام“ التي أثارت قضيتها جدلا وصدمة كبيرتين في الشارع السعودي.

وقالت السمان، في مقطع فيديو جرى تداوله عبر موقع ”يوتيوب“ وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، إنها عزمت على خوض تلك التجربة بتجسيد شخصية ”خاطفة الدمام“.

وأوضحت أنها ستقوم بدور البطولة في المسلسل الدرامي الذي سيحمل عنوان ”الخاطفة“، مؤكدة أن الفكرة قوية وجديدة ويتم عرضها لأول مرة في الدراما السعودية والخليجية.

ومؤخرا، أيدت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، حكم المحكمة الجزائية في الدمام، القاضي بقتل المتهمة مريم، تعزيرا؛ وذلك بعد إدانتها بالخطف والتبني المحرم والتزوير، وإقامة علاقة غير شرعية.

وتورطت ”مريم“ باختطاف 3 أطفال رضع قبل أكثر من 20 عاما، وعادوا إلى أسرهم شبانا بعد افتضاح أمرها، عندما أثبتت فحوصات الحمض النووي أنسابهم الحقيقية وعادوا لأسرهم الأصلية.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ليلى السمان كان من خلال مسلسلي ”وصية بدر“ و“ضرب الرمال“ وتم عرضهما في العام الماضي.

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ليلى السمان تجسد شخصية "خاطفة الدما...
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رانيا يوسف تصعّد أزمتها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس

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المصدر: عمرو كمال - إرم نيوز

تصاعدت أزمة الفنانة المصرية رانيا يوسف، مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، بعد اتهامها له بتزييف الحقائق، بعد إذاعته لقاء بينهما، أطلقت فيه رانيا العديد من التصريحات التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرضتها لهجوم شديد.

وكان نزار الفارس، قد أصدر بيانًا عرض خلاله تفاصيل الأزمة مع رانيا يوسف من بدايتها، مؤكدًا أن رانيا وافقت على الإجابة على جميع الأسئلة التي وجهت لها، باستثناء سؤال واحد يتعلق بحياتها الشخصية، وهو ما تم الالتزام به، رافضًا اتهامات رانيا له بالتزييف، وعرض تصريحات طلبت حذفها، مهددًا باللجوء للقضاء.

من جانبه قال طارق العوضي، محامي الفنانة رانيا يوسف، إنه لديه ما يثبت بأن موكلته، طلبت عدم إذاعة أجزاء معينة من حديثها، لكن نزار لم يلتزم بذلك، ورحب بلجوء الأخير للقضاء، مؤكدًا ثقته في موقف رانيا يوسف.

وأوضح العوضي في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ أنه تقدم ببلاغ للمجلس الأعلى للإعلام، ضد القناة التي يعمل فيها نزار الفارس، لأنها لا تحمل ترخيصًا بالعمل في مصر، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، مبينًا أنه تقدم ببلاغ -أيضًا- للسفارة العراقية ضد نزار الفارس، مشيرًا إلى أن موكلته لديها كامل الحق في مقاضاته، لأنه خان الثقة التي منحتها إياه.

وبدأت الأزمة بين رانيا يوسف ونزار الفارس، بعد لقاء تلفزيوني بينهما، أطلقت خلاله رانيا تصريحات أثارت جدلا كبيرًا، وشنّ الكثيرون هجومًا عليها، ما جعلها تتهم نزار بتزييف الحقائق، وإذاعة تصريحات لها لم تسمح له بنشرها، قبل أن يردّ نزار ببيان، يؤكد أنه التزم بما دار بينهما، وحذف بالفعل سؤالا عن الحجاب طلبت منه عدم إذاعته، وهدد بمقاضاتها بسبب تصريحاتها الهجومية عليه.

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