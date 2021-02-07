نتائج بحث مقترحة

%s

عرض كل النتائج

منوعات

الفنانة حلا شيحة والداعية معز مسعود...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

الفنانة حلا شيحة والداعية معز مسعود يعقدان قرانهما الإثنين

كشف مقربون من الفنانة المصرية حلا شيحة، والداعية المنتج الفني معز مسعود، أنهما سيعقدان قرانهما غدا الإثنين. وقال المقربون من الثنائي المصري، أنهما سيعقدان

+A -A
المصدر: أسماء حلمي - إرم نيوز

كشف مقربون من الفنانة المصرية حلا شيحة، والداعية المنتج الفني معز مسعود، أنهما سيعقدان قرانهما غدا الإثنين.

وقال المقربون من الثنائي المصري، أنهما سيعقدان قرانهما في احتفالية مصغرة في فندق ”الفورسيزونز“ وسط القاهرة، بحسب موقع ”فوشيا“.

وأضافوا: ”جرى الاتفاق على أن يكون عقد القران مقتصرا على حضور أسرتي العروسين والمقربين منهما فقط، وعدد من أفراد العائلة، مع الحرص على تشديد إجراءات ذلك الزواج بصورة تضمن تواجد المدعوين فقط داخل القاعة“.

2021-02-5555

وتابعوا: ”تم التشديد أيضا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند حضور عقد القران، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا“.

وكانت الفنانة هنا شيحة، أعلنت في تصريح لـ“إرم نيوز“، في ديسمبر الماضي، أن شقيقتها حلا تستعد للزواج من معز مسعود، وذلك بعد حصولها على الطلاق بشكل رسمي من زوجها الكندي يوسف هاريسون، في أكتوبر.

وقالت هنا حينها إن ”حلا ومعز جمعتهما قصة حب قائمة على التفاهم والود، ويعتني بها وبأبنائها؛ وهو ما لاقى قبولا من شقيقتها“.

وأبدت ”دهشتها من المنتقدين لتلك العلاقة، والتي لا داعي لها، في ظل وجود راحة نفسية بين حلا ومعز مسعود“.

يذكر أن حلا شيحة ومعز مسعود، أثارا جدلا كبيرا طوال الفترة الماضية؛ بشأن علاقتهما سويا، خاصة أنهما شوهدا أكثر من مرة في عدة أماكن عامة، وتسربت لهما إحدى الصور.

2021-02-307340_0

وكان معز مسعود متزوجا من الفنانة شيري عادل، قبل انفصالها منذ أكثر من عام.

ومعز مسعود -المولود عام 1978- هو أحد الدعاة ”الجدد“ في مصر، ظهر في بداية الألفية الجديدة مقدماً برامج دينية تستهدف الشباب وتقدم لهم، وفق ما وصفه معز بنفسه ”الدين في صورة سلسلة وبسيطة دون تعقيد“.

وكان مسعود عاشقا للموسيقى، وتحديدا العزف على الغيتار.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

الفنانة حلا شيحة والداعية معز مسعود...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

محكمة إماراتية تخلي سبيل مغني الراب السعودي "دايلر"

+A -A
المصدر: كاريمان أبو طالب - إرم نيوز

قررت محكمة الجنايات في دبي إخلاء سبيل مغني الراب السعودي المعروف عبدالعزيز الدليجان، والملقب بـ“دايلر“، بعد أن برأته من جميع التهم الموجهة إليه، فيما عدا تهمة التعاطي.

وقضت المحكمة بحبسه ستة أشهر يليها الإبعاد، قضى أكثر منها في التوقيف، لذا تقرر إخلاء سبيله حسب صحيفة ”الإمارات اليوم“.

وبرأت المحكمة ”دايلر“ من تهمة زراعة نبات القنب الهندي الذي يستخرج منه مخدر الحشيش، بعد العثور على 3 نبتات داخل شقته.

كذلك تمت تبرئته من تهمة تسهيل التعاطي لفتاة قاصر تعمل ”يوتيوبر“ ومؤثرة على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي أحيلت بدورها إلى محكمة الأحداث.

وفي تفاصيل المحاكمة، دفع وكيل الدفاع عن المتهم المحامي محمد النجار ببطلان إذن التفتيش؛ لاستناده إلى ما وصفها بالتحريات غير الجدية.

كما دفع بـ ”انتفاء أركان الزراعة والحيازة، مستندا في ذلك إلى عدم علم المتهم بماهية البذور التي زرعها في شقته، حيث جلبها إليه متهم آخر، وطلب منه الاحتفاظ بها لصالحه، وقام بزراعتها لكي يعرف ما هي فقط من باب الفضول وحب الاستطلاع، وتركها على مدار ثلاثة أشهر دون رعاية أو اهتمام في ظل سفره المتكرر“.

وقال المحامي محمد النجار إن المتهم لا يسيطر فعليا أو ماديا على الشقة التي ضبط فيها، في ظل سفره المستمر وعدم بقائه في مكان واحد فترة طويلة.

وأكد في الدفع ”انتفاء أركان جريمة تسهيل تعاطي مؤثر عقلي لأنثى، إذ ضبط على عدد من المتهمين سوياً في المكان ذاته دون أن يسهم أحدهم في تسهيل تعاطي الآخر، كما أن الأنثى التي قبض عليها أقرت بأنها تحب المتهم وحضرت من بلادها من أجل لقائه، وسمحت لنفسها بالتعاطي بصحبة مجموعة من أصدقائه بإرادتها الحرة دون أن يكون لأحد سلطان عليها“.

وكان قد أفاد مصدر من شرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة بالقضية بأن ”معلومات موثوقة المصدر وردت عن قيام دايلر بتعاطي المواد المخدرة وحيازة كمية منها داخل مقر سكنه في برج معروف بمنطقة الخليج التجاري، ليتم القبض عليه وبرفقته شاب آخر وفتاتان“.

وتم الكشف عن القضية في المرة الأولى العام الماضي، وأحيطت بكثير من الشائعات والتفاصيل حول هوية من كانوا في منزل ”دايلر“؛ بسبب شهرته ومتابعيه الكثر في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبلغ عدد متابعي ”دايلر“ في يوتيوب نحو 6.6 مليون متابع، وبدأ الظهور في قناته كيوتيوبر يقدم محتوى منوعا لمتابعيه، قبل أن يقوم بتقديم عدد من الأغاني التي لاقت نجاحا لافتا، ويتجه بعدها للتمثيل.

اقرأ تتمة المقال
حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play