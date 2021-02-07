الفنانة حلا شيحة والداعية معز مسعود يعقدان قرانهما الإثنين

كشف مقربون من الفنانة المصرية حلا شيحة، والداعية المنتج الفني معز مسعود، أنهما سيعقدان قرانهما غدا الإثنين.

وقال المقربون من الثنائي المصري، أنهما سيعقدان قرانهما في احتفالية مصغرة في فندق ”الفورسيزونز“ وسط القاهرة، بحسب موقع ”فوشيا“.

وأضافوا: ”جرى الاتفاق على أن يكون عقد القران مقتصرا على حضور أسرتي العروسين والمقربين منهما فقط، وعدد من أفراد العائلة، مع الحرص على تشديد إجراءات ذلك الزواج بصورة تضمن تواجد المدعوين فقط داخل القاعة“.

وتابعوا: ”تم التشديد أيضا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند حضور عقد القران، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا“.

وكانت الفنانة هنا شيحة، أعلنت في تصريح لـ“إرم نيوز“، في ديسمبر الماضي، أن شقيقتها حلا تستعد للزواج من معز مسعود، وذلك بعد حصولها على الطلاق بشكل رسمي من زوجها الكندي يوسف هاريسون، في أكتوبر.

وقالت هنا حينها إن ”حلا ومعز جمعتهما قصة حب قائمة على التفاهم والود، ويعتني بها وبأبنائها؛ وهو ما لاقى قبولا من شقيقتها“.

وأبدت ”دهشتها من المنتقدين لتلك العلاقة، والتي لا داعي لها، في ظل وجود راحة نفسية بين حلا ومعز مسعود“.