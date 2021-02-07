نتائج بحث مقترحة

%s

عرض كل النتائج

منوعات

تيريزا ماي تكشف كيف وضعها ترامب في...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

تيريزا ماي تكشف كيف وضعها ترامب في موقف محرج أمام زوجها خلال زيارتها لأمريكا

كشفت سلسلة وثائقية جديدة لشبكة "بي بي سي"، عن خبايا موثقة تعرضت لها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، عندما قابلت ترامب في العام 2017. وكانت ماي قد

+A -A
المصدر: أبانوب سامي- إرم نيوز

كشفت سلسلة وثائقية جديدة لشبكة ”بي بي سي“، عن خبايا موثقة تعرضت لها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، عندما قابلت ترامب في العام 2017.

وكانت ماي قد سافرت إلى واشنطن في ذلك العام، لمحاولة إقناع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالإدلاء ببيان داعم حول حلف شمال الأطلسي ومناقشة علاقته مع فلاديمير بوتين.

إلا أنه وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، كشف نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، كي تي ماكفارلاند، أن الرئيس السابق أعتقد أن ماي ”ليست قوية“.

Former US deputy national security adviser, KT McFarland, revealed that the former president believed Mrs May was 'not strong'

وكشفت فيونا ماكلويد هيل، رئيسة الأركان المشتركة السابقة في مقر رئيسة الوزراء البريطانية، أن ترامب وضع تيريزا ماي في موقف محرج عندما كانا يسيران معا في ممر، حيث أمسك بيدها فجأة، واستمر في السير وهو ممسك بها، وقالت: ”لقد أمسك يدها وهما يسيران عبر الكولونيد، الأمر الذي فاجأنا جميعًا، ويبدو أنه فاجأ تيريزا أيضا“.

وأضافت: ”لم تستطع تيريزا سحب يدها، لذا ظلت عالقة، وأول شيء قالته هو إنها تحتاج إلى الاتصال بزوجها بفيليبه؛ لإعلامه أن رجلا آخر أمسك يديها قبل أن يرى الصور في وسائل الإعلام“.

ومع ذلك، قبل أن تتمكن من الاتصال بزوجها، اضطرت تيريزا لحضور غداء استضافه ترامب، حيث ظل يروي قصة ولايته منذ توليه المنصب إلى كرهه للصحافة.

وعندما نفى ترامب أنه تحدث إلى الزعيم الروسي فلاديمير بوتين، قال رئيس أركانه للرئيس، إن بوتين اتصل ولكن لم يتم إيصال المكالمة له، الأمر الذي أزعج ترامب للغاية ودفعه لتوبيخ مستشاريه أمام تيريزا ماي.

وقال ترامب: ”تقول لي إن فلاديمير بوتين اتصل بالبيت الأبيض، وأنتم لم تخبروني حتى الآن خلال هذا الغداء؟ فلاديمير بوتين هو الرجل الوحيد في العالم الذي يستطيع تدمير الولايات المتحدة وأنا لم أقبل مكالمته“.

كما كشفت السلسلة الوثائقية الصادمة قول الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند لإيمانويل ماكرون عن ترامب: ”لا تتوقع أي شيء من دونالد ترامب، لا تعتقد أنك سوف تكون قادرا على تغيير رأيه، ولا تعتقد أنك تستطيع إغواءه أو دفعه للتخلي عن أجندته الخاصة“.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تيريزا ماي تكشف كيف وضعها ترامب في...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

باراك أوباما وميشيل يعلنان عن 6 مشاريع جديدة مع "نتفليكس"

+A -A
المصدر: إيناس السيد - إرم نيوز

كشف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وزوجته ميشيل عن 6 مشاريع جديدة كجزء من صفقتهما متعددة السنوات مع ”نتفليكس“.

وأعلن الزوجان أنهما سينتجان مجموعة متنوعة من البرامج التلفزيونية والأفلام الجديدة، بما في ذلك عمل عن أول رجل يصعد لقمة جبل إيفرست، من خلال شركتهما ”هاير جراوند برودكشنز“.

كما أوضحا أيضًا؛ أنهما يعملان على 4 أفلام جديدة ومسلسلين تلفزيونيين؛ من بينها سلسلة أفلام وثائقية عن المتنزهات الوطنية وفيلم خيال علمي.

وقال باراك وميشيل أوباما في بيان: ”لقد أنشأنا أرضية سابقة يمكن بناء مجموعة من المشاريع القادمة وتكملة المسار المذهل الذي صنعته أفلام مثل ”Crip Camp“ و ”Becoming“ و ”American Factory“ الحائز على جائزة الأوسكار“.

وأضاف البيان: ”من الخيال العلمي إلى عالمنا الطبيعي وغيرها، تواصل شركة هاير جراوند سعيها الدؤوب للحصول على رؤى جديدة وشخصيات مقنعة وجرعة صحية من الإلهام“.

ومن جانبه أيضًا، تحدث تيد ساراندوس، الرئيس التنفيذي المشارك وكبير مسؤولي المحتوى في نتفليكس عن التعاون القادم مع ميشيل وباراك، قائلًا: ”لقد جذبت الأعمال السابقة، الجماهير في جميع أنحاء العالم، وأبرزت قائمتهم الجديدة تنوع البرامج وعمقها بالإضافة إلى قصص جديدة ومثيرة“.

وبالرغم من ذلك، لم يتم الكشف عن المبلغ الذي تلقته عائلة أوباما كجزء من صفقة ”نتفليكس“، إلا أن المنتجين شوندا رايمز ورايان مورفي قد تلقيا ما يزيد عن 100 مليون دولار في شراكاتهما الخاصة مع ”نتفليكس“.

ووقعت عائلة أوباما في مارس/آذار 2018 صفقة مشتركة بقيمة 65 مليون دولار مع أكبر دار نشر في العالم ”راندوم هاوس“ من أجل نشر مذكراتهما الخاصة، وأطلقت ميشيل أوباما كتابها ”وأصبحت“ في نوفمبر من ذلك العام، وتم نشر كتاب ”الأرض الموعودة“ لباراك أوباما في نوفمبر 2020.

يُشار إلى أن شركة ”هاير جراوند برودكشنز“ تم إنشاؤها بالشراكة بين باراك وميشيل أوباما مع نتفليكس في 2018، ولم يكن لدى عائلة أوباما خبرة كبيرة في الإنتاج قبل إبرام هذه الصفقة الضخمة.

واستعانت الشركة بالعديد من المتخصصين في هذا المجال، حيث تم تعيين المنتجة بريا سواميناثان وتونيا دافيس كرئيسين مشاركين لشركة الإنتاج في فبراير/شباط 2019.

اقرأ تتمة المقال
حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play