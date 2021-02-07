الفنان الأردني متعب الصقار يكشف تطورات حالته الصحية.. ويؤكد: "العتب على قد العشم"‎‎

كشف الفنان الأردني متعب الصقار تفاصيل حالته الصحية بعد دخوله للمستشفى، فقد أجرى اليوم الأحد عملية جراحية، استمرت قرابة الساعتين، وتم من خلالها فتح شريانين بقدمه في المنطقة الواقعة تحت الركبة بعد أن تبين أنهما مغلقان بالكامل.

وصرح الصقار في حديثه لـ ”إرم نيوز“، أن وضعه الصحي ”مستقر حاليا، وأن الجراحة تمت بنجاح وتم نقله من غرفة العمليات إلى غرفته بهدف متابعة حالته“.

وفيما يتعلق برسالة العتب التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان: ”له يا بلد“، وكان لها تأثير في الشارع الأردني، بين الصقار بأن عتابه جاء لأن ”العتب على قد العشم“، على حد وصفه.

وأشار إلى أن ”كورونا دمرت حياته، فلا يوجد أي حفلات غنائية أو عمل، ولديه 6 أفراد يعيلهم، وكلفة العلاج باهظة ولم يستطع تحمل تغطيتها“.

وقال الصقار إن ”رسالة العتب جاءت بنتائج إيجابية، فقد تحمل ولي العهد الأمير حسين بن طلال تكلفة العلاج على حساب الديوان الملكي“.