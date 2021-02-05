وفاة النجم الكندي "كريستوفر بلامر" عن عمر يناهز 91 عاما

توفي الممثل الكندي كريستوفر بلامر عن عمر يُناهز 91 عامًا في منزله في ولاية كونيتيكت.

وأعلن صديقه ومدير أعماله لو بيت خبر الوفاة في بيان، قال فيه: ”كان كريس رجلاً غير عادي، عشق مهنته لأبعد الحدود، واحترمها، لقد كان كنزًا وطنيًا وكان يفتخر بشدة بجذوره الكندية، ومن خلال مهنته وإنسانيته، لمس قلوبنا .. سيكون معنا إلى الأبد“.

حصد بلامر العديد من الجوائز خلال مشواره الفني الذي امتد لستة عقود، تم تكريمه بسبب أعماله المسرحية والتلفزيونية والسينمائية المتنوعة، وأصبح أكبر ممثل يحصل على ترشيح لجائزة الأوسكار في التاريخ وهو في عمر 88 عامًا عن فيلم ”ذا موني إن ذا وورلد“.

كما ظهر النجم الكندي الراحل في أكثر من 100 فيلم، وتم ترشيحه أيضًا لجائزة الأوسكار عن دوره في فيلم The Last Station لعام 2009، كما تلقى العديد من الجوائز، منها جائزة جيني، وجائزة إيمي، وجائزة توني، وجائزة غولدن غلوب، وجائزة نقابة ممثلي الشاشة، وجائزة الأكاديمية البريطانية للأفلام.

بدأ حياته المهنية كعازف بيانو في الحفلات، وسرعان ما أظهر شغفًا بالمسرح وبدأ بالتمثيل في المرحلة الثانوية، وتزوج من الممثلة الإنجليزية السابقة إلين ريجينا تايلور بلامر منذ عام 1970، التي اشتهرت بكونها سيدة رائدة في أفلام الكوميديا في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات.

ازدهر بلامر في سلسلة من الأدوار الملحمية بعد سن السبعين، وحصل على جائزة الأوسكار في عمر 82 عامًا عن أدائه في فيلم Beginners، ليكون أكبر ممثل يحصل على جائزة تمثيل، متفوقًا على الممثلة البريطانية جيسيكا تاندي، والممثل الأمريكي جورج بيرنز، اللذين كانا يبلغان من العمر 80 عامًا عندما فازا بالجائزة الشهيرة.

وخلال حفل توزيع جوائز الأوسكار في فبراير 2012، قال بلامر الذي ولد في عام 1929 إن هذا التمثال الذهبي أكبر منه بسنتين فقط، حيث أُعطي لأول مرة بين عامي 1927 و 1928.

وفي مقابلة سابقة مع وكالة الأسوشيتد برس في عام 2011 قال: الكثير من الأشخاص في العالم يكونون غير راضين عن حياتهم، وبعد ذلك يتقاعدون، ولكن أرى أن التقاعد في أي مهنة هو الموت، لذلك أنا مصمم على الاستمرار في العمل“.