بحضور نجوم الفن.. تشييع جثمان عزت العلايلي إلى مثواه الأخير (فيديو وصور)

شيع العشرات من نجوم الفن ومحبي الفنان المصري الراحل عزت العلايلي، جثمانه إلى مثواه الأخير، بعد إقامة صلاة الجنازة عليه في ساحة مسجد ”المرة“ في مدينة السادس من أكتوبر في القاهرة.

وحضر صلاة الجنازة وتشييع الجثمان عدد من المسؤولين والفنانين، بينهم وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، التي حرصت على مواساة ابنه الكاتب محمود العلايلي وكذلك ابنته.

وحرص على الحضور أيضا الفنانون أشرف زكي نقيب الممثلين، والمخرج عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، وخالد عبد الجليل رئيس جهاز الرقابة على المصنفات في مصر.

ومن الفنانين حضر رشوان توفيق، ومحمد الصاوي، وإلهام شاهين ولبلبة ودلال عبد العزيز وخالد النبوي، والإعلامية بوسي شلبي والإعلامي محمد الغيطي.

وأكد ابن الراحل، الكاتب محمود العلايلي خلال الجنازة أن وفاة والده طبيعية دون مرض أو إصابات وجاءت في المنزل، منوها بأن الراحل كان يعاني من أمراض الشيخوخة فقط.

والتزم الحاضرون في مراسم التشييع بكافة الإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامات وذلك في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأعلن وفاة عزت العلايلي صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 86 عاما في منزله، حيث أكد أشرف زكي نقيب الممثلين أن مصر فقدت اليوم واحدا من فرسان الدراما العربية.

https://www.instagram.com/p/CK59AbtHOLy/

وولد عزت العلايلي في 15 سبتمبر 1934 في حي باب الشعرية في القاهرة، ونال جوائز عدة عن أعماله الفنية ومشواره ككل.

ويعد مسلسل ”قيد عائلي“ هو الأخير للفنان عزت العلايلي، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة، ويضم عددا كبيرا من الفنانين منهم بوسي وصلاح عبدالله وسيمون وميريهان حسين، ودنيا عبد العزيز ونضال الشافعي، وغيرهم.