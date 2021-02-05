وفاة اللواء إبراهيم عبدالعاطي مخترع جهاز لعلاج "فيروس سي والإيدز"

توفي صباح اليوم الجمعة الدكتور إبراهيم عبدالعاطي الذي اشتهر قبل سنوات باختراع جهاز قال إنه يعالج فيروس سي والإيدز، عن عمر يناهز الـ 74 عاما.

ومن المقرر أن يتم تشييع الجنازة عصر اليوم في مقابر الأسرة بمحافظة الإسكندرية، وسوف تتلقى الأسرة العزاء في الفقيد على المقابر.

وقالت وفاء الدريني، شقيقة زوجة الدكتور عبد العاطي في تصريحات صحفية، إن الدكتور إبراهيم عبدالعاطي توفي إثر أزمة قلبية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، لافتة إلى أنه كان سيجري له عملية تسليك لشرايين القلب إلا أن الموت لاحقه.

وأشارت إلى أن الأسرة قررت اقتصار تلقي العزاء بالمقابر تنفيذا للإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وأشارت إلى أن الأسرة سوف تعود إلى القاهرة فور انتهاء تشييع الجثمان.

اشتهر اللواء عبدالعاطي في العام 2014 بعد إعلانه اختراع جهاز يعالج الإصابة بفيروس الكبد الوبائي ”سي“، قبل أن يختفي عن الأنظار لاحقا.