آخر ظهور إعلامي للفنان المصري الراحل عزت العلايلي (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي آخر ظهور للفنان المصري عزت العلايلي، وذلك بعد انتشار خبر وفاته، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ86 عاما.

وسجل آخر ظهور لعزت العلايلي خلال حفل تكريمه، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بأحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية، ضمن فعاليات الدورة 36 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برفقة الفنان محمود حميدة؛ تقديرا لمشواره الفني.

وحرص الفنان الراحل في بداية تكريمه، على أن يقف دقيقة حداد على أرواح زملائه الفنانين من أصدقائه، مثل: نور الشريف، محمود عبدالعزيز، فاروق الفيشاوي، محمود ياسين، وغيرهم.

وأشاد الفنان الراحل عزت العلايلي خلال الندوة بجميع زملائه، وحرص على تقديم الشكر لكل من ساهم في نجوميته منذ بداية مشواره، وخص بالتحديد وسائل الإعلام والصحفيين، حيث أكد أنهم كثيرا ما دفعوه للأمام.