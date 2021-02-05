المنتج والمخرج الأردني عدنان العواملة.. بصمة الطفولة في ذاكرة جيل

رحل المخرج والمنتج الأردني عدنان العواملة بعد عطاء فني حافل، وساهم في مسيرته في تقديم أبرز الأعمال الدرامية والعربية.

ولعل ما يُحسب للعواملة أن مسيرته تتخطى الأعمال الدرامية، حيث شكل أحد الأعمدة الأساسية في ذاكرة جيل عربي بأكمله، من خلال المساهمة في إنتاج وتوزيع وتصوير ودوبلاج رسوم الكرتون.

فقد تمكن المنتج الراحل، من خلال تأسيسه ”المركز العربي للإنتاج الإعلامي“ عام 1983م، من تسهيل عملية تقديم الرسوم المتحركة، التي لا تزال عالقة في الأذهان، كما قام من خلال المركز بتصوير البرنامج التربوي البارز ”المناهل“.

وبدأت أولى تجارب دبلجة مسلسل كرتوني عالمي في الأردن قبل أكثر من أربعين عاما، وفق إمكانيات محدودة، وكان أول مسلسل كرتوني يتم دبلجته عربيا ”الغواصة الزرقاء“.

ومع حصول المنتج الأردني بسام حجاوي على وكالة بعض شركات الإنتاج العالمية، بدأت عملية شراء الرسوم المتحركة، إلا أن عملية الدوبلاج التي شاركه فيها لاحقا المخرج سهيل إلياس كانت عملية شاقة، وتستغرق وقتا وجهدا كبيرين، نظرا لعدم توفر الأجهزة المتطورة للدوبلاج، حتى دخلت مجموعة عدنان العواملة على الخط.

نجح ”المركز العربي“ بالدخول بتعاون وشراكة فنية مع شركة حجاوي استمرت مدة عشرين عامًا تقريبًا، حيث أنشأت مجموعة العواملة مركز استديو خاصا بالدوبلاج، ساهم بتسريع العملية، ما جعل إنتاج الرسوم المتحركة أكثر غزارة وسهولة، وذلك بإنتاج أكثر من حلقة كرتون في اليوم الواحد، في حين كان الممثلون سابقا يضطرون لقضاء نصف يوم كامل لدوبلاج نصف ساعة فقط.

وكان المنتج الراحل وصف تلك المرحلة، وكيف تم تطوير الدوبلاج، بالقول: ”لما بلشنا باستديوهات الفيديو صرنا نقدر نعمل (shift) فالخطأ رأسًا ينمحي، وخلانا نتعدى كتير مشاكل من غياب الممثلين وصارت العملية أسهل فنيًا. صار الممثلين يقعدوا بالاستديو ويشوفوا الصورة ويسجلو الكلمات عليها“.

صاحب الظل الطويل

سبق أن روى الراحل العواملة والمنتج حجاوي قصة مسلسل كرتون ”صاحب الظل الطويل“، والتي طلبها مدير برامج أحد المحطات الخليجية بعد إعجابه بالقصة، وقد تم إنتاج ”صاحب الظل الطويل“ من قبل المنتجَين الأردنيَين قبل نهاية حرب الخليج، وكانت النية هي عرض المسلسل خلال شهر رمضان، ولكن لم لم يكن من الممكن إرسالها جوًا لأن الطيران لم يكن قد تم استئنافه بعد.

لذا طلبت المحطة الخليجية أن يتم بث الحلقات الخمس الأولى عبر القمر الصناعي من التلفزيون الأردني إلى محطتهم، يقول حجاوي: ”بالفعل، وصلتهم الخمس حلقات من خلال القمر الصناعي، حتى يبثّوها برمضان، وشحنّالهم الحلقات الباقية بالطيران. تحملهم لهاي التكاليف بدِلّ على إنه كان في اهتمام كبير بالكرتون“.

يذكر أن من أهم مسلسلات الكرتون التي قدمها ”المركز العربي“ من إنتاج وتوزيع وتصوير ودوبلاج: سالي، وقرية التوت، وصاحب الظل الطويل، وكاليميرو، وفتاة المراعي كاتولي، والحصان الفضي، وبلفرز، ونساء صغيرات، وحكايات قندس، والأيام السعيدة، إضافة إلى ”فيردي“، السيدة ملعقة، مغامرات سبانك، وبيرين.

ومع انحسار دوبلاج الرسوم المتحركة، اضطرت مجموعة العواملة للتوقف عن إنتاجه منذ أكثر من 10 سنوات، لتتجه لإنتاج الدراما التلفزيونية، ومع ذلك ظل ”المركز العربي“ يسوق لمسلسلات كرتونية قديمة، لا تزال مطلوبة حتى اليوم.