وفاة المخرج والمنتج الأردني عدنان العواملة‎

تُوفي المخرج والمنتج الأردني عدنان أحمد العواملة، عن عمر ناهز الـ74 عاما، تاركا خلفه مسيرة فنية حافلة في الدراما الأردنية والعربية.

وأعلنت نقابة الفنانين الأردنيين ممثلة في نقيبها ومجلسها، وفاة عدنان العواملة، من خلال صفحتها على موقع ”فيسبوك“، فجر اليوم الجمعة.

أسس عدنان العواملة المركز العربي للإنتاج الإعلامي والدرامي في الثمانينات، وساهم في صناعة أكثر من 70 عملا دراميا، ما بين البدوي والسياسي والتاريخي.

ومن أبرز الأعمال التي قدم للوسط الفني: ”الطريق إلى كابول، نمر بن عدوان، وضحا وابن عجلان، دعاة على أبواب جهنم، راس غليص، المرابطون والأندلس، امرؤ القيس، الحجاج، إضافة إلى مسلسل ”الاجتياح“، الذي حصد جائزة ”إيمي“ العالمية.

وقدم العواملة كثيرا من برامج ومسلسلات الأطفال الهادفة، من أبرزها البرنامج التعليمي ”المناهل“ و“رجل الظل“.