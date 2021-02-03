وفاة المخرج عبد القادر الجربي أحد أعمدة الدراما التونسية

فجعت الساحة الفنية في تونس بوفاة المخرج التونسي القدير عبد القادر الجربي يوم الأربعاء، جراء إصابته بفيروس كورونا.

ونعى التلفزيون الرسمي التونسي الراحل قائلا: ”تنعى التلفزة التونسية أحد أبنائها الذين خدموها بصدق وإخلاص وتفان، المخرج التلفزي عبد القادر الجربي الذي وفاه الأجل المحتوم صبيحة اليوم الأربعاء الـ3 من فبراير 2021 بعد صراع مع مرض الكورونا“.

وكانت منال ابنة المخرج أطلقت نداء استغاثة عبر حسابها على الإنستغرام في أواخر الشهر الماضي في محاولة للعثور على سرير إنعاش، بعد تدهور حالته نتيجة معاناته من ضيق التنفس والسكري وضغط الدم.

وبعد إدخاله بأحد مستشفيات العاصمة في تونس، أكدت أسرته استقرار حالته الصحية لكن سرعان ما انتكست حاله مرة أخرى ووافته المنية.

وتعرف الجمهور على المخرج الراحل من خلال سلسلة من الأعمال الدرامية الناجحة؛ كان أكثرها شهرة التي تم إنتاجها خلال عقد التسعينيات ومنها خاصة مسلسلات الدوار والحصاد والعاصفة.

ولم تكن بصمة عبد القادر الجربي عبر الإخراج فحسب؛ بل أسهم كذلك في كتابة السيناريو في أغلب الأعمال التي قام بإخراجها.

وكانت آخر أعمال الجربي الموسم السادس من السلسلة الشهيرة ”شوفلي حل“ سنة 2009، ومسلسل أيام مليحة 2010.