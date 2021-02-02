الفاشنيستا السعودية نجلاء عبدالعزيز تعتذر عن تصوير نجلها بثياب فتيات(فيديو)

اعتذرت الفاشنيستا السعودية نجلاء عبدالعزيز عن واقعة انتهاكها حقوق طفلها، بتصويره مرتديًا ثياب الفتيات، مؤكدة جهلها بالأنظمة والقوانين الخاصة بحقوق الطفل.

وبثت نجلاء عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، قالت فيه إنها أخطأت بحق طفلها، لكنها فعلت ذلك بعفوية وبساطة بحسب أسلوبها المتبع في مقاطعها التي تبثها.

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وأوضحت أن المقطع المتداول لها بشأن واقعة تصوير ابنها وهو يرتدي زيًا خاصًا بالفتيات كان عن غير قصد منها، ولم تتعمد ذلك، إلا أن ما حدث منها يدخل تحت إطار لائحة نظام حماية الطفل.

وعلقت الفاشنيستا السعودية: ”أنا حابة إني أعتذر لكم وحابة أنصح الجميع بالاطلاع على الأنظمة جميعها ومعرفتها لئلا يعذر فيها جهل“.

وتعهدت بألا يصدر منها مستقبلًا مثل هذا الشيء، مطالبة متابعيها بمساعدتها لمعرفة الصواب والخطأ، مضيفة: ”ساعدوني شوي وزي ما قولتلكم خير الخطائين التوابين وطبعًا أنا بشر.. نقدر نقولكم الحين نحبكم واستودعناكم الله ونشوفكم على خير“.

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وكانت النيابة العامة السعودية استدعت، أمس الإثنين، نجلاء عبدالعزيز لانتهاكها حقوق طفلها في عمل غير مشروع، ونشره للعموم، حيث قالت النيابة إن ما قامت به يمثل انتهاكًا لحقوق الطفل.

ونشرت نجلاء عبدالعزيز خلال الساعات الماضية على حسابها في سناب شات صورة لابنها وهو يلبس ثوب زفاف، ووجهه مزين بمساحيق التجميل، ويضع أساور في يده.