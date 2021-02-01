الأمن المصري يفرج عن فتاة "التيك توك" حنين حسام

أفرجت أجهزة الأمن في مصر، مساء الإثنين، عن فتاة التيك توك حنين حسام، بعد إنهاء إجراءات إخلاء سبيلها، بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه.

وكانت محكمة الجنايات في مصر قررت، الأربعاء، رفض استئناف النيابة العامة، وأيدت إخلاء سبيل حنين حسام المعروفة بفتاة ”التيك توك“، في اتهامها بالاتجار في البشر.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة في مصر، والتي بناءً عليها أحيلت للمحاكمة، ارتكاب حنين حسام جريمة الاتجار بالبشر في تعاملها مع أشخاص طبيعيين، هنَّ فتيات تم استخدامهن في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري.

وأشارت النيابة المصرية إلى أن ذلك كان للحصول على منافع مادية، وكان استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية.