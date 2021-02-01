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تحرك رسمي ضد السعودية نجلاء عبدالعز...
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تحرك رسمي ضد السعودية نجلاء عبدالعزيز بعد تصويرها نجلها بثياب فتيات

أعلن مركز بلاغات العنف الأسري في المملكة العربية السعودية عن رصده لنشر سيدة صورة طفلها بعد إجباره على ارتداء ملابس فتيات وتصويره ونشر الصورة عبر مواقع التواصل

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المصدر: فريق التحرير

أعلن مركز بلاغات العنف الأسري في المملكة العربية السعودية عن رصده لنشر سيدة صورة طفلها بعد إجباره على ارتداء ملابس فتيات وتصويره ونشر الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان مغردون عبر موقع التواصل ”تويتر“ قد تداولوا صورة لنجل نجمة مواقع التواصل نجلاء عبدالعزيز، وقد ألبسته ثوب زفاف، وزينت وجهه بمساحيق التجميل.

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وأثارت الصورة جدلا واسعا، رغم تداولها بعد مضي عدة أشهر على نشرها عبر حساب نجلاء عبدالعزيز في ”سناب شات“، متهمين نجمة مواقع التواصل بـ“المتاجرة بنجلها لكسب مزيد من الشهرة“.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها نجلاء عبدالعزيز جدلا، فقد سبق أن اتهمها ناشطون بالإساءة للقرآن الكريم بعد إعلان لها لمصحف، واتهامها باستغلال الناس بحثا عن الشهرة بعد إعلان لها عن ترشيح مشاركين لتحقيق أمنياتهم.

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