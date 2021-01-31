للتغلب على نتفليكس وأمازون.. "أبل" تدفع 25 مليون دولار لشراء فيلم "Children of Deaf Adults"

لم تخجل شركة أبل الأمريكية العملاقة من إنفاق الكثير من الأموال لإنجاح خدمة TV +، للتغلب على منافستيها المحتملتين ”أمازون“ و“نتفليكس“.

ووفقا لتقرير جديد نشرته صحيفة ”فرايتي“، فقد قام العملاق الأمريكي بشراء فيلم (Children of Deaf Adults ) في مهرجان صندانس السينمائي الافتراضي 2021 مقابل 25 مليون دولار تقريبا، وهي أكبر صفقة على الإطلاق في هذا الحدث.

وتدور أحداث الفيلم، حول طالبة في المدرسة الثانوية تدعى روبي، تتمتع بشخصية جذابة ومتماسكة، وهي الشخص الوحيد الذي يسمع في عائلتها.

وتلعب ”روبي“ دورا حاسما في الحياة اليومية لعائلتها باعتبارها الشخص الوحيد الذي يسمع في المنزل، ويقودها حلمها في الغناء إلى فرصة منحة دراسية تفرض خيارا يغير حياتها؛ وعليها أن تختار بين دعم عائلتها أو السعى وراء أحلامها للعمل في مجال الموسيقى.

تؤدي إيميليا جونز دور روبي، إلى جانب كل من أوجينيو ديربيز، وتروي كوتسور، وفيرديا والش-بيلو، ودانييل ديورانت، وإيمي فورسيث، وكيفن تشابمان، ومارلي ماتلين كوستار. والمخرج سيان حيدر.

وورد أن شراء الفيلم جاء من خلال حرب مزايدة مع أمازون، وأكدت صحيفة فرايتي، أن أمازون كانت حريصة على شراء الفيلم، لكن ربما لم يكن لديها فرصة نظرا لوجود بعض الأعباء، كما أظهرت منصة نتفليكس -أيضا- اهتماما في مرحلة ما.

من جانبه، قال المخرج سيان حيدر: ”لقد تأثرت كثيرا بردود الفعل على الفيلم وأنا متحمس جدا لأنني وجدت شريكا في شركة أبل العملاقة التي أحبت هذا الفيلم، كما أنها ملتزمة بإيصاله إلى أكبر عدد من الجمهور بطريقة مدروسة وذات مغزى“.

وأكد أن فريق عمل الفيلم بأكمله ممتن أيضا لمهرجان صندانس، لكونه جزءا من رحلة الفيلم. متابعا: ”آمل أن يساعد هذا الفيلم والدعم القوي من العملاق الأمريكى أبل في فتح بعض الأبواب وتمهيد الطريق لمزيد من القصص التي تركز على شخصيات من مجتمع الصم والمعاقين“.