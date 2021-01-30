رابح صقر يفتتح جلسات "أوايسس الرياض" (فيديو)

افتتح نجم الغناء السعودي رابح صقر، أولى حفلات ”أوايسس الرياض“ التي تقيمها هيئة الترفيه السعودية، بالتعاون مع ”روتانا“، وسط حضور عدد كبير من الجماهير وسط إجراءات احترازية بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويتزامن حفل رابح صقر، مع طرحه ألبومه الجديد ”مرحبًا رابح صقر“، مطلع هذا العام، حيث قدّم مجموعة من أغاني الألبوم على عوده الموسيقي، إضافة إلى عدد كبير من أغانيه التي يحفظها الجمهور عن ظهر قلب.

وخلال الحفل الذي استقبلته صحراء الرياض، وافتتح من خلاله مسرح ”أواسيس“، حرص تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، على إجراء مكالمة هاتفية، قال فيها: ”أهلًا يا رابح.. كيف الحال؟“، ليجيب رابح صقر مبتسمًا: ”هلا يا بوناصر، إش هالمكان الجميل“.

وتابع تركي آل الشيخ: ”إن شاء تكونوا مبسوطين والضيوف مبسوطين والحمد لله في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد ان شاء الله من أفضل لأفضل“.

وامتدح ”أبوناصر“ عود رابح صقر، وطلب منه أداء أغنية ”لبيه والله يا الرياض“، التي تعاون فيها مع رابح صقر، في ألبومه الأخير ”مرحبا“، وأكد أنه يهديها لزوجته ”أم ناصر“ التي تواجدت بين الحضور للحفل.

وتابع ”آل الشيخ“: ”إحنا جالسين نشوفكم لايف.. والشغل ممتاز.. والإخراج رائع.. والمكان رائع كل هذا مع فنان كبير واستثنائي أنا حبيت أن يفتتح مسرح ”أوايسس الرياض“ بألبومه الجديد.

واستمتع الجمهور الحاضر للحفل بالعديد من الأغاني التي قدمها رابح صقر، بينها: ”مرحبًا“، والتي قدمها لأول مرة على المسرح، كما لبى طلب تركي آل الشيخ وأدى أغنية ”لبيه والله يا الرياض“.

ومن الأغاني التي قدمها رابح صقر أيضًا: ”قيام، أخباره إيه، أنا استأذن، معصي، أبرك الساعات“، وغيرها من الأغاني التي حظيت على إعجاب الجمهور وتفاعلوا معها.

والتقى رابح صقر عند وصوله موقع حفل ”أوايسس“ مع سالم الهندي الرئيس التنفيذي لـ“روتانا“ والتقطا الصور التذكارية، وأبدى رابح صقر سعادته وحماسته لاختياره لافتتاح حفلات ”أوايسس“ والالتقاء بالجمهور الذي أكد أنه اشتاق إليه.

ورافق رابح صقر في الحفل فرقة موسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، فيما قررت هيئة الترفيه إحياء حفل مع نهاية كل أسبوع بنخبة من ألمع نجوم الغناء السعودي والخليجي والعربي.