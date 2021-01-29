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وفاة الممثلة الأمريكية سيسلي تايسون
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وفاة الممثلة الأمريكية سيسلي تايسون

توفيت الممثلة الأمريكية سيسلي تايسون، يوم الخميس، عن عمر يناهز 96 عاما، بحسب ما ذكرت مجلة فارايتي. وامتدت مسيرة تايسون 60 عاما اشتهرت خلالها بتجسيد شخصية المرأة

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المصدر: رويترز

توفيت الممثلة الأمريكية سيسلي تايسون، يوم الخميس، عن عمر يناهز 96 عاما، بحسب ما ذكرت مجلة فارايتي.

وامتدت مسيرة تايسون 60 عاما اشتهرت خلالها بتجسيد شخصية المرأة السوداء القوية التي تصارع مصاعب الحياة.

وكانت أشهر الأدوار التي أدتها تايسون، أدوارها في أعمال تاريخية مثل فيلم ”ساوندر“ من إنتاج عام 1972، والذي لعبت فيه دور زوجة مزارع أجير في لويزيانا.

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ولدت سيسلي ونشأت في حي هارلم في نيويورك، وهي ابنة فريدريكا تايسون ووليام تايسون، الذي عمل نجاراً ورساماً وأي عمل آخر كان يعثر عليه.

والراحلة سيسلي حائزة على جائزة إيمي وجائزة توني.

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