وفاة الشاعر المصري سيد شومان

غيب الموت الشاعر والقاص المصري سيد شومان، مساء الأربعاء.

ونعى الكاتب حسام الحداد، الشاعر الراحل عبر صفحته على ”فيس بوك“، قائلا: ”التنويري الجميل والمناضل الشريف والإنسان الرائع سيد شومان غير عنوانه، البقاء والدوام لله، ربنا يرحمه ويغفر له ولكم حسن العزاء“.

والراحل سيد شومان شاعر وقاص مصري نشرت أعماله في العديد من الصحف، كما أن له إسهامات نقدية في القصة والشعر والرواية.

وشغل الراحل منصب رئيس مجلس إدارة نادي أدب مصر الجديدة، ومارس العمل المسرحي ممثلا ومخرجا، وحاضر في العديد من ورش التمثيل والإخراج المسرحي.

