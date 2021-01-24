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المذيع الكويتي محمد المؤمن يعلن اعت...
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المذيع الكويتي محمد المؤمن يعلن اعتناق الديانة المسيحية (فيديو)

أعلن المذيع الكويتي محمد المؤمن، حفيد المذيع حمد المؤمن، أحد مؤسسي إذاعة الكويت، أنه اعتنق الديانة المسيحية. وظهر المؤمن في مقطع فيديو مرتديا الصليب، ومرفقا

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المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

أعلن المذيع الكويتي محمد المؤمن، حفيد المذيع حمد المؤمن، أحد مؤسسي إذاعة الكويت، أنه اعتنق الديانة المسيحية.

وظهر المؤمن في مقطع فيديو مرتديا الصليب، ومرفقا الفيديو بعبارة: ”تصلبت عرفت ما هو الرب فهمت الحياة وعشت“.

وردد المؤمن في المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع، مصطلح الثالوث (باسم الأب والابن وروح القدس)، مضيفا عبارة ”نحن أبناء عيسى ابن مريم“.

وشكل اعتناق المؤمن المسيحية صدمة لدى شريحة واسعة من النشطاء في الكويت، وزملاء دراسة وأصدقاء مقربين منه أشادوا به وبأخلاقه وأشاروا إلى ما اعتبره ”تغيرا واضحا عليه في الآونة الأخيرة“.

واحتل وسم #محمد_المؤمن، الصدارة عبر ”تويتر“ بعد تداول المقطع عبر الحسابات الإخبارية المحلية، مثيرا ردود فعل مختلفة بعضها هاجم المؤمن، والبعض أبدى التعاطف معه.

 

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