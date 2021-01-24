المذيع الكويتي محمد المؤمن يعلن اعتناق الديانة المسيحية (فيديو)

أعلن المذيع الكويتي محمد المؤمن، حفيد المذيع حمد المؤمن، أحد مؤسسي إذاعة الكويت، أنه اعتنق الديانة المسيحية.

وظهر المؤمن في مقطع فيديو مرتديا الصليب، ومرفقا الفيديو بعبارة: ”تصلبت عرفت ما هو الرب فهمت الحياة وعشت“.

وردد المؤمن في المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع، مصطلح الثالوث (باسم الأب والابن وروح القدس)، مضيفا عبارة ”نحن أبناء عيسى ابن مريم“.

وشكل اعتناق المؤمن المسيحية صدمة لدى شريحة واسعة من النشطاء في الكويت، وزملاء دراسة وأصدقاء مقربين منه أشادوا به وبأخلاقه وأشاروا إلى ما اعتبره ”تغيرا واضحا عليه في الآونة الأخيرة“.

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اللهم عافه و شافه و رده إليك

ردا جميلا #محمد_المومن pic.twitter.com/bME2sX3jND — عبدالمحسن البرقاوي (@AL_BARGAWY_) January 24, 2021

واحتل وسم #محمد_المؤمن، الصدارة عبر ”تويتر“ بعد تداول المقطع عبر الحسابات الإخبارية المحلية، مثيرا ردود فعل مختلفة بعضها هاجم المؤمن، والبعض أبدى التعاطف معه.

😂😂😂😂😂

اصلا هذا بس اللي كان ناقصك

وتبينا نناديك الحين محمد والا عيسى

والا يسوع 😂 — حزام الشريكة (@shraikah) January 24, 2021

#محمد_المومن

الدين حالة روحانية أساسية ايا كان دينك او معتقدك ومن وجهة نظري يتحتم علينا ان نتعمق بهذه التجربة والاطلاع على ديننا حتى نفهم معتقدنا ومعتقداتهم وتقبل الاختلاف

فتغيير الدين قرار صعب

واتمنى ان يكون الاخ قد فهم الاسلام الذي تركه وفهم المسيحية التي اعتنقها

الله يهديه — المحامية دانة الرشيد (@lawyerdana) January 24, 2021

زاملته في قناة اليوم شاباً خلوقاً محباً للعمل مجتهداً وطموحاً.. ما يمر به له دلالة انه تحت ضغط نفسي ما.. ادعو له بدلاً من مهاجمته #محمد_المومن — ريما البغدادي (@ReemaAlbaghdady) January 24, 2021